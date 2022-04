Privatsphäre ist ein wichtiges Gut. Da man sich im Sommer vermehrt im Garten aufhält, sollte man rechtzeitig daran denken, sich vor neugierigen Blicken zu schützen.

Dafür stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung. Je nach Budget und persönlichen Wünschen findet man die passende Lösung für sein privates Gartenparadies.

Holz – der Allrounder

Das Naturmaterial ist beliebt und wird für diverse Zwecke verarbeitet. Als Sichtschutz eignet es sich in besonderem Maße. Holzzäune können nicht nur als fertige Systeme oder Zaunelemente erworben werden. Man kann sie kostengünstig selbst bauen. Der Holzhandel Gadero bietet hochwertiges Holz zur Verarbeitung und Herstellung von Sichtschutzzäunen. Mit Holzbrettern und dem notwendigen Zubehör schafft man ein rustikales Ambiente und kann sein gesamtes Grundstück vor fremden Blicken schützen. Die Höhe des Schutzzaunes kann individuell festgelegt werden. Ein Vorgarten kann etwa mit einem niedrigen Zaun von Gehwegen separiert werden. Während man den privaten Bereich mit hohen Holzzäunen schützen kann. Holz eignet sich für die Herstellung eines Sichtschutzes in besonderem Maße, da es bei Bedarf farblich verändert werden kann. Man kann sich für eine naturnahe Optik entscheiden oder den Zaun mit einer Farbe seiner Wahl streichen. Um ein harmonisches Ergebnis zu erzielen, lohnt es sich, Farben zu wählen, die zum Rest der Einrichtung und insbesondere zur Gestaltung des Hauses und des Gartens passen. Sichtschutzzäune aus Holz sind pflegeleicht und langlebig. Aus dem Material kann man einzelne Sichtschutzelemente bauen, die man für die Abschirmung der Terrasse nutzen kann. Diese werden flexibel umgestellt und bei Bedarf zum Sichtschutz vor fremden Blicken oder vor der Sonne im Garten aufgestellt.

Sichtschutzzäune vom Profi

Zäune aus Glas, Metall oder Stein können in der Regel nicht ohne Vorkenntnisse selbst erbaut werden. Derartige Systeme sind im Handel erhältlich und werden ganz individuell auf das Grundstück zugeschnitten. Man hat die Möglichkeit Module zu erwerben, die man bestellen und schließlich in Eigenregie zusammenbauen kann. Eine große Auswahl findet man beim Holzhandel Gadero. Alternativ übernimmt ein Profi den gesamten Einbau. Die Kosten solcher Sichtschutzzäune sind pauschal nicht festgelegt. Sie hängen von diversen Faktoren ab. Die Größe des Grundstücks beeinflusst den Preis ebenso wie auch die Höhe, die Qualität und gewünschte Zusatzleistungen. Der Vorteil solcher Systeme ist, dass man Zeit spart und ein professionelles Resultat erhält. Als Laie oder aufgrund von körperlicher Zustände hat man nicht immer die Möglichkeit, um große Projekte aus eigener Kraft durchzuführen und ganze Zäune zu errichten. Für solche Fälle eignet sich die Errichtung eines Sichtschutzzauns durch einen Profi in besonderem Maße.

Der Klassiker

Hecken gehören zu den beliebtesten Möglichkeiten, um einen Garten vor fremder Blicke zu schützen. Im Vergleich zu anderen Materialien sind sie preiswerter und überzeugen durch eine lange Lebensdauer. Sie werden in den Boden oder in Kübel eingepflanzt und benötigen einige Jahre, um einen Wuchs zu erreichen, der ausreichend Schutz bietet. Im Gegensatz zu den anderen Varianten erhält man folglich nicht unmittelbar nach dem Kauf einer Hecke einen zuverlässigen Sichtschutz. Entscheidet man sich dennoch für eine Hecke, so sollte man auf die Wuchsstärke der jeweiligen Art achten. Diese unterscheidet sich nämlich maßgeblich. Zudem sind einige Arten, wie Liguster oder der Lebensbaum, halbimmergrün und immergrün. Der Feldahorn und der Rotbuchen gehören zu den schnell wachsenden Hecken. Bei guten Bedingungen wachsen sie rund 40 Zentimeter bis 50 Zentimeter. Die Leyland Zypresse wächst rund einen Meter pro Jahr und gehört zu den dicht wachsenden Hecken. Ein Bambus wird zwar nicht als Heckenpflanze eingeordnet. Er wächst jedoch ebenfalls schnell in die Höhe und Breite und bietet mit etwas Geduld einen zuverlässigen und dichten Schutz. Vor der Entscheidung sollte man beachten, dass schnell schnellwüchsige Pflanzen stets einen höheren Schnittaufwand verursachen. Damit eine schnell wachsende Hecke ihre Form behält, ist sie auf einen regelmäßigen und gründlichen Rückschnitt angewiesen.

Ebenso wie man in den eigenen vier Wänden für Privatsphäre sorgt, sollte man dies im Garten ebenso tun. Hierfür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Ob Hecke oder Gartenzaun, man kann ganz nach Bedarf und persönlichem Wunsch entscheiden.