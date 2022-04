Frankfurt-Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Der 26-jährige Fahrer eines Peugeot Rifter und der

24-jährige Fahrer eines Mercedes der E-Klasse befuhren in dieser Reihenfolge am

14. April 2022, gegen 05.10 Uhr, die Gießener Straße, vom Marbachweg kommend in

Richtung Ronneburgstraße.

In Höhe des Anwesens Nummer 100 musste der 26-Jährige vor einer

Lichtzeichenanlage bremsen, was der nachfolgende 24-Jährige zu spät bemerkte und

mit seinem Mercedes auf den Peugeot auffuhr. Dabei wurden der 24-jährige Fahrer

des Mercedes leicht sowie dessen 17-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Auch

der 26-jährige Fahrer des Peugeot wurde schwer verletzt. Alle drei Personen

kamen in verschiedene Krankenhäuser. An den Kraftfahrzeugen entstand erheblicher

Sachschaden. Die Fußgängerampel, auf die der Peugeot geschoben wurde, knickte

um.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße April 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße April 2022: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach April 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 April 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Dornbusch: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 13. April 2022, gegen 22.50 Uhr, wurde

der Bote einer Pizzeria auf Grund eines fingierten Auftrages mit einer Lieferung

in die Engelthaler Straße geschickt.

Als er dort eintraf, wurde er bereits von einem unbekannten Täter erwartet, der

ihn unter Vorhalt eines Messers aufforderte, ihm die Geldbörse und das Handy zu

übergeben. Als der Geschädigte dies verweigerte, stach er nach dem 28-Jährigen,

woraufhin dieser in einer Abwehrbewegung nach dem Messer griff und sich eine

schwere Schnittverletzung an der Hand zuzog.

Der Täter entriss nun dem Boten die Pizza und entfernte sich anschließend

zusammen mit einem Komplizen in Richtung Hirzenhainer Straße/Taufsteinweg. Der

28-Jährige musste anschließend im Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Täterbeschreibung:

Männlich, 20-25 Jahre alt, schmale Statur. Insgesamt dunkel gekleidet,

Sturmhaube, führte ein großes Messer/Machete mit sich.

Frankfurt-Fechenheim: Brand in Werkstatt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 13. April 2022, gegen 13.40 Uhr, kam es

in einer Werkstatthalle in der Orber Straße zu einem Brand.

Ein 40-Jähriger hatte an seinem Ford C-Max Schweißarbeiten durchgeführt. Dabei

geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Flammen. Das Fahrzeug

brannte vollständig aus, an der Halle entstanden ebenfalls Schäden. Personen

wurden nicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 EUR

beziffern.

Frankfurt-Nordend: Autofahrerin kollabiert

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 12. April 2022, gegen 17.25 Uhr,

kollabierte eine 57-jährge Frau am Steuer ihres Autos und fuhr gegen einen

Begrenzungspfosten an der Ecke Nibelungenallee/Kreutzerstraße.

In diesem Moment passierte eine Streife der Wachpolizei die Unfallstelle und

eilte zu dem Fahrzeug, um Erste-Hilfe-Maßnahmen leisten zu können. Wie sich

herausstellte, war die Frau nicht mehr ansprechbar und die Türen ihres Wagens

verschlossen. Mit einem Life-Hammer wurde die hintere Seitenscheibe

eingeschlagen und anschließend die Blockade der Atemwege der Frau verhindert.

Die 57-Jährige wurde danach durch einen Notarzt betreut und in ein Krankenhaus

verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Wachpolizistin hatte sich beim Einschlagen der Scheibe diverse

Schnittverletzungen an der Hand zugezogen, die entsprechend behandelt werden

mussten.