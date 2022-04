Einbruch in Tabakwarengeschäft

In der vergangenen Nacht wurde in der Heubergstraße in Eschwege in ein Schreib- und Tabakwarengeschäft eingebrochen. Um 07:00 Uhr heute Morgen wurde festgellt, dass unbekannte Täter zunächst versuchten, an der Gebäuderückseite eine Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch an den Sicherungsvorrichtungen. Anschließend begab man sich auf das Dach und entfernte dort einige Ziegeln. Über diesen Weg gelangten die Täter auf den Dachboden, wo die Platten der Zwischendecke zerstört wurden. Von dort verschafften sich die Täter dann Zutritt in den Lagerraum und entwendeten aus diesem ca. 400 Stangen Zigaretten der unterschiedlichsten Marken. Während des Einbruchs wurde auch die Zwischendecke zum benachbarten Getränkemarkt beschädigt, der jedoch nicht betreten wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 30.000 EUR.

Die Kripo Eschwege bittet um Hinweise, insbesondere auch zu Fahrzeugen, die in diesem Bereich in der vergangenen Nacht aufgefallen sind, unter der Telefonnummer 05651/9250.

Wildunfall

Um 21:21 Uhr ereignete sich gestern Abend ein Wildunfall auf der K 49, als ein Reh in der Gemarkung von Wanfried von dem Pkw eines 26-Jährigen aus Weißenborn erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht. Sachschaden: 200 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am 13.04.22 in der Goldbachstraße in Eschwege. Zwischen 08:00 Uhr und 16:20 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter VW Golf im hinteren linken Bereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung, 15-Jähriger sprüht mit Reizgas

Zwei Jugendliche betraten am gestrigen Nachmittag, um 17:30 Uhr, den Verkaufsraum der Tankstelle im „Brühl“ in Eschwege unter dem Vorwand die Toilette nutzen zu wollen. Nachdem einer in den Toilettenraum ging, blieb der Zweite im Verkaufsraum zurück. Dabei kam es zwischen diesem, einem 15-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, und dem 74-Jährigen Betreiber der Tankstelle zu einem verbalen Streitgespräch, in deren Verlauf der 15-Jährige zweimal Reizstoff in das Gesicht des 74-Jährigen sprühte, der dadurch leicht verletzt wurde. Anschließend verließen der 15-Jährige und sein Begleiter, ein 13-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard das Tankstellengebäude in Richtung Marktplatz.

Weitere Körperverletzung durch den 15-Jährigen begangen

Um 19:30 Uhr kam es dann am gestrigen Abend im Bereich der Cantus-Haltestelle in Niederhone zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 15-Jährigen und einem 34-Jährigen aus Waldkappel. Der 15-Jährige schlug daraufhin mit der Faust in das Gesicht des 34-Jährigen, wodurch die Brille zerbrach und der Geschädigte infolgedessen leichte Verletzungen oberhalb des Auges erlitt. Gegen 20:35 Uhr fiel eine Gruppe von vier Jugendlichen im Zug auf, der in den Stadtbahnhof Eschwege einfuhr. Einer der Jugendlichen wurde dort vom Zugführer festgehalten, da es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Zugführer gekommen war. Die drei weiteren Jugendlichen hatten sich entfernt, waren aber nach jetzigen Ermittlungsstand auch nicht an der Auseinandersetzung mit dem Zugführer beteiligt. Die alarmierte Polizeistreife nahm den Jugendlichen, bei dem es sich erneut um den 15-Jährigen handelt mit zur Dienststelle, von wo er später an den Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Einbruch in ehemaliges Bahngebäude

Zwischen dem 12.04.22, 14:00 Uhr und dem 13.04.22, 11:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände des ehemaligen Bahnhofs Eschwege-West ein. Dort stiegen sie auf das Dach eines Gebäudes, schlugen eine Fensterscheibe ein und drangen auf diesem Weg in das Bahnhofsgebäude ein. Offensichtlich betrat man alle Räumlichkeiten und entwendete einen digitalen Videorecorder. Der Gesamtschaden wird mit 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 14:12 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 60-Jähriger aus Neukirchen mit seinem Wohnmobil die B 400 in Richtung Wichmannshausen. In der Gemarkung von Ulfen kam ihm ein blau-gelber Lkw entgegen, der zu weit über die Fahrbahnmitte hinausfuhr, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Lkw setzte seine Fahrt fort; an dem Wohnmobil entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Neben der Farbe ist von dem flüchtigen Fahrzeug nur noch bekannt, dass es sich um einen Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen handeln soll. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 12:30 Uhr beabsichtigte gestern Mittag ein 33-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw in der Gartenstraße in Witzenhausen auszuparken. Dabei touchierte er einen geparkten Opel Vectra, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.