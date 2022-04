Holzzaun beschädigt und geflüchtet

Hilders. Am Mittwoch (13.04.), ereignete sich im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr, in der Mühlengasse Ecke B 278 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß ersten Erkenntnissen zufolge mit einem roten Fahrzeug beim Rechtsabbiegen auf die B 278 gegen einen Holzzaun neben der Fahrbahn. Am Zaun brach hierdurch ein Eckpfosten heraus, welcher im Anschluss – mutmaßlich durch den oder die Unfallverursacher/-in – auf das Grundstück gelegt worden ist. Der oder die Unbekannte entfernten sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 zu melden.

Polizeistation Hilders

19-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Fulda. Am Dienstag (12.04.) kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda, eine 19-jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Hünfeld sowie eine 53-jährige Ford-Focus-Fahrerin aus Künzell befuhren in genannter Reihenfolge die Langebrückenstraße in Fahrtrichtung Weimarer Straße. Als der vorrausfahrende 18-Jährige verkehrsbedingt bremsen und halten musste, reagierte die dahinterfahrende 19-Jährige noch rechtzeitig und konnte ebenfalls abbremsen. Die 53-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Opel-Corsa auf. Der Opel-Corsa wurde in Folge dessen gegen den BMW geschoben. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Lkw übersehen

Niederaula. Ein 44-jähriger belgischer Lkw-Fahrer bog am Dienstag (12.04.), gegen 8.10 Uhr, zunächst von der Industriestraße kommend links in die Schlitzer Straße ein. Auf dem Weg in Richtung Bundesautobahn übersah der Lkw-Fahrer den rechts neben ihm befindlichen Lkw eines 30-jährigen Mannes aus Oberaula und streifte diesen seitlich. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

55-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Nentershausen. Am Mittwoch (13.04.), gegen 14.45 Uhr, befuhren zwei Radfahrer aus Rotenburg mit ihren Rennrädern die K 53 aus Richtung Bebra-Solz kommend in Richtung Nentershausen. An einem Gefälle in einer Rechtskurve berührte der 55-Jährige mit dem Vorderrad leicht das Hinterrad des vorausfahrenden 56-Jährigen. Aufgrund dessen verlor er die Kontrolle über sein Rad, kam zu Fall und rutschte quer über die Fahrbahn in den linksseitigen Straßengraben. Durch den Sturz zerbrach der Fahrradhelm des 55-jährigen Radfahrers. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum von Kassel geflogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Transporter beschädigt

Bebra. Im Zeitraum von Dienstag (12.04.), 16.45 Uhr, bis Mittwoch (13.04.), 07.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Parkplatz des Postverteilerzentrums in der Straße „Im Bilder“. Vermutlich streifte dieser im Vorbeifahren einen geparkten Transporter im Bereich des linken Kotflügels und Außenspiegels. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich darauf unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden unter 06623-937-0 erbeten.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Schutzplanken beschädigt

Lauterbach. Anfang April wurde auf der Landesstraße 3140 zwischen dem Abzweig Wernges und Lauterbach eine Schutzplanke beschädigt. Der Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro wurde am Montag (11.04.) festgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Zusammenstoß beim Abbiegen

Herbstein. Am Montag (11.04.), gegen 17.30 Uhr, kam es im Bereich Freiherr-vom-Stein-Straße / Einmündung Oelegemer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Nissan und einem Hyundai. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 80-jährige Nissan-Fahrer aus Herbstein von der Oelegemer Straße nach rechts in die Freiherr-vom-Stein-Straße einbiegen und stieß dabei gegen das Fahrzeug einer 36-jährigen Herbsteinerin. Beide Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld. In der Zeit vom 25. März bis 1. April wurde in der Straße „Alter Grüner Weg“ ein am Straßenrand geparkter, roter Hyundai beschädigt. Vermutlich streifte ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Scheibe von Caddy eingeschlagen

Alsfeld. Polizeibeamte aus Alsfeld stellte während ihrer Streifenfahrt in der Nacht zu Donnerstag (14.04.) eine eingeschlagene Scheibe eines gelben VW Caddy fest. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Freiligrathstraße abgestellt gewesen. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Herrenuhren von Casio gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend (11.04.) und Mittwochmorgen (13.04.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Schlippental“ ein, indem sie mittels Werkzeug an der Haustür manipulierten. In einem dortigen Apartment durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Diebesgut – darunter unter anderem zwei Herrenarmbanduhren von Casio sowie Bargeld – in unbekannte Richtung. Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Kirchheim. Einen auf einem Parkplatz in der Straße „Seepark“ im Ortsteil Reimboldshausen abgestellten Pkw brachen unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (12.04.) und Mittwochmorgen (13.04.) auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum des weißen Audi A4 entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe und eine EC-Karte.

In diesem Zeitraum wurde auch ein grauer Opel Combo C auf unbekannte Weise aufgebrochen. Das Fahrzeug war im Ahornweg in Kirchheim an einer Straße geparkt. Aus dem Inneren entwendeten unbekannte Täter eine geringe Summe Bargeld und Kopfhörer.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist

Verschließen Sie die Fenster – auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

VW Tiguan gestohlen

Großenlüder. Einen braunen VW Tiguan mit dem Kennzeichen „FD-G 2106“ stahlen unbekannte Täter zwischen Dienstagmittag (12.04.) und Mittwochmorgen (13.04.) in der Straße „Am Rotenberg“. Der Pkw war an der Straße vor einem Wohnhaus geparkt. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 10.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen „FD-K 7045“ gestohlen

Hünfeld. Von einem im „Abtsgrund“ geparkten blauen Ford Transit entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstag (29.03.) und Mittwoch (13.04.) die beiden amtlichen Kennzeichen „FD-K 7045“. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ältere Dame wird Opfer von dreisten Trickbetrügern

Fulda. Eine ältere Dame aus Fulda wurde am Mittwoch (13.04.), gegen 10.15 Uhr, beim Verlassen eines Lebensmittelmarktes in der Leipziger Straße in ein Gespräch auf Russisch verwickelt. Zwei unbekannte Frauen begleiteten die Dame zu ihrer Wohnung in der Straße „Am Waldschlösschen“. Unter Vortäuschung falscher Heil-Versprechen brachten sie die Frau dazu Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich auszuhändigen. Die Geschädigte beschreibt die Frauen wie folgt: Täterin 1 ist circa 180 Zentimeter groß, 40 bis 50 Jahre alt, hatte weißes Haar und sprach russisch. Täterin 2 ist circa 160 Zentimeter groß, 30 bis 35 Jahre alt und hatte braunes Haar, das zu einem Pferdezopf gebunden war. Auch sie sprach mit der Geschädigten russisch. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einkaufsmarkt

Künzell. Gleich an mehreren Stellen verschafften sich unbekannte Täter über die Fenster Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Eisenacher Straße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Personen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Lkw kippt in Baustelleneinfahrt auf die Seite – Vollsperrung der A 7

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstag (14.04.), gegen 8.30 Uhr kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Fulda Mitte und Fulda Nord, in Fahrtrichtung Nord, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund verlor auf der A 7, kurz vor der Anschlussstelle Fulda Nord, die Kontrolle über seinen Lkw-Zug und kippte auf die Seite. Das Wechselbrückenfahrzeug mit Anhänger kam im Eingangsbereich der dortigen Baustelle quer über beide Fahrstreifen zum Liegen. Ursächlich für den Kontrollverlust dürfte nach ersten Ermittlungen ein geplatzter Reifen gewesen sein. In Folge dessen touchierte der Lkw-Fahrer zunächst die mobile Betongleitwand am rechten Fahrbahnrand und kippte dann samt Anhänger um.

Der Fahrer des Lkw’s wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zur die Bergung des Lkw’s wurde ein örtliches Abschlepp- und Bergungsunternehmen beauftragt. Bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen wird die Sperrung der Nordfahrbahn der A 7 notwendig sein. Die Dauer der Bergungsmaßnahmen kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die untere Wasserbehörde ebenfalls zur Unfallstelle angefordert.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird aktuell großräumig ab dem Dreieck Fulda durch die Autobahnmeisterei Fulda auf die Umleitungsstrecke abgeleitet. Dort ist mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person – Ergänzung zu Erstmeldung vom 13.04.2022

Lauterbach (ots)

Am 13.04.22, um 19:16 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Lautertal auf der L 3140 zwischen Dirlammen und Lauterbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Antrifttal befuhr mit seinem Kastenwagen die L 3140 in Richtung Lauterbach. Auf gerader Strecke kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und schleuderte in die Böschung. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Vor Ort waren die Feuerwehr Lauterbach, ein Notarzt, Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, Streifen der Polizeistation Lauterbach sowie ein Unfallgutachter eingesetzt. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen in beide Richtungen bis 22:05 Uhr voll gesperrt.