Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall

Mainz-Marienborn (ots) – Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in

Mainz-Marienborn zu einem alleinbeteiligten Unfall, bei welchem sich ein

Fahrradfahrer verletzte. Der 66-jährige Mann befuhr die Altkönigstraße und

wollte nach rechts in die Straße Am Haidenkeller abbiegen. Aus bisher nicht

geklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, überschlug sich und

stürzte auf die Straße. Der Unfall konnte durch eine unbeteiligte PKW-Fahrerin

beobachtet werden. Eine weitere Zeugin eilte dem verunglückten 66-jährigen zur

Hilfe und versorgte ihn. Der Mann erlitt eine Platzwunde und wurde anschließend

nach Eintreffen der Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in eine

Klinik eingeliefert.

Erheblicher Widerstand endet in der Gewahrsamszelle

Mainz (ots) – Am Dienstagabend, dem 12. April 2022 kam es für unsere Kräfte am

Mainzer Hauptbahnhof zu einem nicht alltäglichen Vorfall. Die Beamten des

Bundespolizeireviers Mainz bestreiften gerade den Hauptbahnhof, als einem der

Beamten unvermittelt durch einen stark alkoholisierten Mann auf die Schulter

geklopft wurde. Die Beamten wiesen die Person darauf hin, dass man es

unterlassen sollte unvermittelt Beamte aus dem Nichts anzufassen und führten bei

der Person eine polizeiliche Kontrolle durch. Auf diese reagierte der

Polizeipflichtige sehr aggressiv, aufbrausend und fing an herumzuschreien.

Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde dem Polizeipflichtigen ein Platzverweis

ausgesprochen, da dieser offenbar keine Reiseabsichten hatte. Dem Platzverweis

kam der Polizeipflichtige allerdings nicht nach und legte sich mehrmals auf den

Boden, weshalb die Beamten die Person unter Ausübung körperlichen Zwanges aus

dem Bahnhof geleiten mussten. Hier solidarisierten sich weitere Personen mit dem

Polizeipflichtigen und beschwerten sich lautstark über die getroffenen

Maßnahmen. Da die Situation nun zunehmend unübersichtlicher wurde, musste die

Streife weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung anfordern, da der

Polizeipflichtige nun ebenfalls zunehmend aggressiver gegenüber den Beamten

auftrat. Auch die mehrmaligen Versuche der Beamten dem Polizeipflichtigen die

Maßnahmen zu erläutern, blieben vergebens. Der Polizeipflichtige tänzelte in

Boxermanier vor den Beamten, beleidigte diese und zeigte ihnen den Mittelfinger.

Da nicht auszuschließen war, ob die Person ebenfalls gefährliche Gegenstände bei

sich führt, entschlossen sich die Beamten ihn zu durchsuchen. Dabei schubste der

Polizeipflichtige einen Beamten, weshalb der Beschuldigte nun gefesselt werden

sollte.

Dabei leistete dieser erheblichen Widerstand, so dass die Beamten mit der Person

zu Boden gingen und erst hier die Fesselung durchführen konnten. Zur

Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde die Person zum

Bundespolizeirevier Mainz verbracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 2,69 Promille. Aufgrund des gezeigten Verhaltens und um

eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit auszuschließen wurde der Beschuldigte

in Gewahrsam genommen. In der Zelle randalierte dieser, schlug mit den Fäusten

gegen die Zellentür, trat gegen diese und musste durch die Beamten an Händen und

Füßen gefesselt werden, um eine Eigengefährdung ausschließen zu können. Erst

nach einigen Minuten konnte sich die Person nochmal beruhigen und zum

Uniklinikum Mainz verbracht werden, um die von der Staatsanwaltschaft Mainz

angeordnete Blutentnahme durchführen zu können. Nach der Rückkehr aus dem

Uniklinikum wurde der Beschuldigte zur Ausnüchterung und zum Selbstschutz bis

zum heutigen Morgen in Gewahrsam behalten. Auf den Beschuldigten kommen nun

Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte zu.

Während der Widerstandshandlungen wurden zwei Kollegen leicht verletzt, konnten

allerdings ihren Dienst weiterhin fortsetzen

Mann mit Messer verletzt – Angreifer in U-Haft Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Am frühen Montagnachmittag wurde ein 33-jähriger

Mann im Mainzer Bleichenviertel mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter

konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Gegen 13:30 Uhr war der 33-jährige

spätere Verletzte in Begleitung einer Frau zu Fuß in der Mainzer Innenstadt

unterwegs. In der Zanggasse griff der 39-jährige Beschuldigte den 33-Jährigen

mit einem Messer an und verletzte diesen leicht am Hals. In welchem Verhältnis

die drei Personen zueinanderstehen und weshalb der Beschuldigte schließlich von

dem Geschädigten abließ, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Täter

flüchtete zunächst, konnte aber von einer Funkstreife der Polizeiinspektion

Mainz 2 und Zivilkräften der Kriminaldirektion Mainz im Rahmen von

Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die

Kriminaldirektion Mainz hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die

Ermittlungen aufgenommen und am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen

durchgeführt. Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen wurde am Dienstagnachmittag

vom Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz ein Untersuchungshaftbefehl wegen

gefährlicher Körperverletzung erlassen und er wurde in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Mehrere Fahrzeugaufbrüche in der Nacht – Zeugen gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in

Mainz-Gonsenheim zu insgesamt fünf Diebstählen aus Fahrzeugen. In einem weiteren

Fall blieb es lediglich beim Versuch. Im Bereich der Bürgermeister-Alexander-,

der Agnes-Karll- sowie der Canisiusstraße machten sich die bislang unbekannten

Täter an den hochwertigen PKWs zu schaffen. Vier der sechs angegangenen

Fahrzeuge waren in Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern abgestellt, zu welchen

sich zuvor Zugang verschafft worden war. Die Zielrichtung der Täter scheint

insbesondere auf den Lenkrädern bzw. auf den Lenkrad-Airbags der Fahrzeuge

gelegen zu haben.

Durch die Kriminalpolizei in Mainz wurden die Ermittlungen aufgenommen und

umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zudem wird um Hinweise aus

der Bevölkerung gebeten. Wer hat in der Nacht vom 11. auf den 12.04.2022 im oben

genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer sachdienliche Hinweise

zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei

Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und anschließender Vollsperrung

BAB 60, FR BIN, AK Mainz-Süd (ots) – Am Dienstag, den 12.04.2022, kommt es gegen

16:31 Uhr auf der BAB 60 in Richtung Bingen, kurz nach dem Autobahnkreuz

Mainz-Süd, zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen mit

anschließender Vollsperrung. Eine 22-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr am AK

Mainz-Süd, von der B40 kommend, auf die BAB 60 in Richtung Bingen auf und stieß

dabei mit dem vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Sattelzugfahrer zusammen. Durch

diese Kollision drehte sich der PKW um die Front der Sattelzugmaschine und

geriet auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf

dem linken Fahrstreifen fahrenden 46-jährigen Mercedes-Fahrer. Beide PKW waren

anschließend nicht mehr fahrbereit, blockierten beide Fahrstreifen und mussten

abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall kam es zu einer Vollsperrung bis

18:07 Uhr und einem erheblichen Rückstau. Bei dem Verkehrsunfall waren mehrere

Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt

gewesen. Glücklicherweise wurde niemand durch den Unfall verletzt. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 55.000 EUR geschätzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 12.04., Hitchinstraße, 17:49 Uhr. Ein anonymer Mitteiler gab an, dass ein augenscheinlich betrunkener Fahrer soeben seinen Kleintransporter auf einem Discounter-Parkplatz geparkt habe. Die Beamten trafen vor Ort auf den Mann, der sofort seinen sich im Markt befindlichen Arbeitskollegen als Fahrer angab. Bei dessen Rückkehr bemerkten die Beamten, wie der Verantwortliche versuchte, den Kollegen davon zu überzeugen, dass dieser gefahren sei. Die Männer wurden getrennt voneinander befragt und der Arbeitskollege gab an, nicht gefahren zu sein. Der 34-jährige Beschuldigte räumte schließlich seine Schuld ein und auch, keinen Führerschein mehr zu besitzen. Er stand außerdem nicht unter Alkoholeinwirkung, wie zunächst gemeldet.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen und Kita-Fassade

Waldalgesheim, 12.04., Hollerstraße, 12:00 – 15:00 Uhr. Im genannten Zeitraum beschädigten Unbekannte zwei auf einem Kita-Parkplatz abgestellte PKWs durch Steinwürfe im Lack und an den Scheiben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200,00 EUR. Auch am Gebäude der Kita selbst entstand eine Sachbeschädigung an Glasscheiben und der Außenfassade. Um Zeugen-Hinweise wird gebeten!

Holz-Diebstahl aus Stadtwald

Bingen, 06.04., 11:11 Uhr – 08.04., 11:37 Uhr. Im Dienstgebiet kam es in der Vergangenheit häufiger zu Fällen von Holzdiebstählen aus dem Binger Stadtwald. Der Forstwirt der Gemarkung Bingen-Dromersheim zeigte nun den Diebstahl von zwei Baumstämmen an. Im genannten Zeitraum wurden diese fachgerecht zerlegt und entwendet. Die Aufzeichnungen einer Wildkamera zeigten den Täter bei Anfahrt und Abtransport und führten letztlich zur Ermittlung des Beschuldigten. Der 56-jährige Binger gab die Tat zu; ein Teil des Holzes konnte auf dem Grundstück sichergestellt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wolfsheim, 12.04., Gerhard-Mewes-Straße, 12:31 Uhr. Die Fahrerin eines Opel Astras fuhr in Richtung Gau-Weinheim hinter einem anderen PKW. Der Fahrer eines Leichtkraftrads fuhr in entgegengesetzter Richtung, wollte in eine Hofeinfahrt abbiegen, übersah aber dabei den Opel und kollidierte mit diesem. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und schlug vor dem Opel auf der Fahrbahn auf. Der junge Mann, der bei Bewusstsein war, erlitt mehrere Schürfwunden. Er wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.