Hagenbach – Diebstahl und Sachbeschädigung an Corona-Teststation

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag 11.04.2022 auf Dienstag 12.04.2022 aus dem frei zugänglichen Unterstand der Corona-Teststation in der Habsburgerallee eine LED-Lampe und Büroartikel. Weiterhin wurde das Gestänge des Unterstandes beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Berg (Pfalz) – Wartehäuschen beschädigt

An der Bushaltestelle am Bahnhof Berg wurden in der Nacht zum Dienstag, dem 12.04.2022, beide seitliche Glasscheiben des Wartehäuschens eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Rheinzabern – Display von E-Bike entwendet

Unbekannte entwendeten am Montag, dem 11.04.2022, zwischen 11.00 und 12.00 Uhr, an einem auf dem Aldi-Parkplatz in Rheinzabern abgestellten E-Bike das Display. Die Geschädigte war im Tatzeitraum beim Einkauf. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Hatzenbühl – Radfahrerin verletzt

Bereits am Montag, dem 11.04.2022, um 14.00 Uhr, parkte eine 35-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug in der Waldstraße und wollte ihr Fahrzeug verlassen. Beim Aussteigen übersah sie eine in Parkrichtung fahrende, 81-jährige Fahrradfahrerin, die gegen die sich öffnende Fahrertür fuhr, stürzte und sich leicht am Kopf verletzte.

Bellheim – Dieseldiebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter den Tankdeckel eines in der Bahnhofstraße geparkten LKW auf und entwendeten insgesamt ca. 250 Liter Dieselkraftstoff. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bellheim – Verkehrsunfall auf der L539

Am Nachmittag des 02.04.2022 befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Landstraße 539 bei Bellheim. Dort kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrer. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.