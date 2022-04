Fahrraddiebstahl

Ein Radfahrer stellte am Montag (11.04.2022) in der Stadtmitte nahe des Schillerplatzes sein Fahrrad in der Bahnhofstraße um 15:30 Uhr verschlossen ab. Als er nach nur 30 Minuten zurückkehrte war sein Fahrrad bereits entwendet worden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Weiterhin rät die Polizei, Fahrräder nicht nur mit einem hochwertigen Schloss abzuschließen, sondern sie auch an einen festen Gegenstand anzuschließen.

Diebstahl von Kabeln

In der Nacht vom Montag, 11.04. auf Dienstag, 12.04., entwendeten unbekannte Täter von einer Großbaustelle in der Riedstraße eine komplette Kabeltrommel, sowie von weiteren Kabeltrommeln die darauf befindlichen Erdkabel. Die Tatausführung und der Abtransport müssen dabei einige Zeit in Anspruch genommen haben. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

PKW streift Fußgänger – Zeugen gesucht

Am 12.04.2022 gegen 14:25 Uhr parkte die Geschädigte ihren schwarzen PKW Peugeot 208 in der Hauptstraße in Maxdorf in Höhe der VR Bank. Nachdem die 59-jährige Frau ausgestiegen war, wollte sie die Straße überqueren, musste aber wegen des Verkehrs an der Fahrerseite warten.

Hierbei streifte ein PKW, auf Grund zu geringen Seitenabstands, mit dem Beifahreraußenspiegel den Ellenbogen der Frau. Sie erlitt eine Prellung. Der PKW setzte seine Fahrt Richtung Bad Dürkheim fort. Es soll sich um einen dunklen, eventuell schwarzen PKW mit RP-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934 – 1100 zu melden.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.