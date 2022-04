Edenkoben – Das Smartphone ist Ablenkungsursache Nr. 1

Vier Autofahrer mussten 100 Euro Bußgeld bezahlen, weil sie heute Morgen (13.04.2022) in der Staatsstraße und gestern Mittag (12.04.2022) in der Luitpoldstraße während der Fahrt telefonierten. Dazu werden sie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kassieren. Die Polizei appelliert: Finger weg vom Handy während der Fahrt. Am besten den Flugmodus einschalten und das Smartphone im Handschuhfach deponieren. So kann das Unfallrisiko minimiert werden. Sieben Autofahrer mussten 30 Euro bezahlen, weil sie nicht angegurtet waren.

Edenkoben – Amphetamin konsumiert

In der Luitpoldstraße wurde gestern Abend (12.04.2022, 21 Uhr) ein 29 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Da er drogentypische Ausfallerscheinungen hatte, gab er sogleich zu, dass er über das zurückliegende Wochenende sowohl gekifft als auch Amphetamine konsumiert hat. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen, eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizei warnt: Der Abbau bei den meisten Drogen ist je nach Person unterschiedlich. Werden mehrere gleichzeitig unterschiedliche Drogen konsumiert, wird der Auf- und Abbau von einzelnen Substanzen durch die gegenseitige Beeinflussung völlig unkalkulierbar. Schlimmstenfalls besteht eine Wirkung noch nach Tagen. Man fühlt sich längst wieder „normal“. Tatsächlich ist man jedoch noch beispielsweise in der Reaktions- oder Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt. Das Autofahren wird zum nicht mehr übersehbaren Risiko.

Edenkoben – Motorradfahrer leicht verletzt

Weil ein 26 Jahre alter Motorradfahrer beim Bremsvorgang die Kontrolle über sein Motorrad verlor, kam er gestern Nachmittag (12.04.2022, 17 Uhr) in der Staatsstraße zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen am Knie zu, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Motorrad entstand Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 1.000 Euro.