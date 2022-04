Täter wird gefilmt – und erkannt

Kaiserslautern (ots) – Überwachungskameras sind einem Täter zum Verhängnis

geworden. Nachdem bei einem Diebstahl im Sommer letzten Jahres mehrere

hochpreisige Arbeitsmaschinen aus dem Keller eines Hauses in der

Richard-Wagner-Straße gestohlen wurden, hatte der Eigentümer eine

Überwachungskamera installiert.

Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass erneut Diebe am Werk waren. Sie nahmen

eine Kamera und zwei Akkuschrauber mit. Der 44-jährige Geschädigte erstattete

Anzeige bei der Polizei. Er hatte auch gleich die Aufzeichnungen der neu

installierten Überwachungskamera dabei. Auf dem Videomaterial ist zu sehen, dass

ein Mann kurz nach halb vier zunächst das Mehrfamilienhaus betritt und Richtung

Keller läuft. Kurz darauf verlässt er das Anwesen und kehrt mit zwei großen

Taschen zurück. Mit vollgepackten Taschen verlässt der Täter das Haus einige

Minuten später.

Derzeit steht noch nicht fest, welche weiteren Gegenstände der Dieb mitgenommen

hat. Die Ermittlungen dazu – und zu der Tat im Sommer – dauern noch an.

Ein Polizeibeamter erkannte den Mann auf den Aufzeichnungen der

Überwachungskamera. Gegen den 51-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen

Diebstahls ermittelt. |mhm

Schlägerei in der Mainzer Straße

Kaiserslautern (ots) – Zeugen teilten am Dienstagvormittag der Polizei mit, dass

sich zwei Männer vor einem Baustoffhandel in der Mainzer Straße schlagen. Die

Polizei traf einen 38-Jährigen und seinen 21-jährigen Kontrahenten auf dem

Gelände an. Der Schlägerei ging ein angebliches Fehlverhalten auf der Straße

voraus. Der 38-jährige Mann warf dem 21-Jährigen vor, mit seinem Transporter,

einem VW Crafter, zu langsam gefahren zu sein, woraufhin er hupend an ihm

vorbeifuhr. Der 21-Jährige behauptet, dass der 38-Jährige ihn daraufhin mit

seinem Subaru Vitara ausgebremst hätte. Beide fuhren dann auf den Parkplatz, auf

dem sie sich zunächst verbal angingen. Als die Unstimmigkeiten auch verbal nicht

gelöst werden konnte, schlugen sich die Männer. Da der genaue Tathergang

unbekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen.

|elz

Festnahme im Stadtpark

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen einen 22-jährigen Mann aus

dem Landkreis. Er hat sich am Dienstag mehrere Strafanzeigen eingehandelt und

wurde am Nachmittag im Stadtpark festgenommen. Bei den Folgemaßnahmen ergab sich

zudem der Verdacht des schweren Diebstahls.

Der junge Mann geriet ins Visier der Fahnder, nachdem er zusammen mit einem

Kumpel in einer Parfümerie in der Innenstadt unangenehm aufgefallen war. Dort

hatten sich die beiden Männer mit dem Personal angelegt, zwei Mitarbeiterinnen

beleidigt und mehrfach auf den Boden gespuckt.

Dank der Videoüberwachung im Geschäft konnten Bilder der beiden Tatverdächtigen

an die Polizei übermittelt werden, und mit Hilfe der Fotos machten die Fahnder

die beiden Männer später im Stadtpark ausfindig.

Bei der Kontrolle der beiden Tatverdächtigen reagierte der 22-Jährige sofort

aggressiv, sperrte sich gegen die Maßnahmen und musste deshalb zu Boden gebracht

und gefesselt werden. Im Rucksack und in den Hosentaschen des Mannes wurde bei

der anschließenden Durchsuchung mutmaßliches Diebesgut gefunden, das aus

verschiedenen Geschäften im Stadtgebiet stammte. Kaufbelege konnte er nicht

vorweisen. Dafür fanden sich in der Jackentasche seines 20 Jahre alten

Begleiters abgerissene Warenembleme und Preisetiketten, die zu Kleidungsstücken

im Rucksack des 22-Jährigen passten.

Die Sachen wurden allesamt sichergestellt. Angaben wollte keiner der beiden

Männer dazu machen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Betrugsmaschen erkennen und sich davor schützen!

Kaiserslautern/Westpfalz (ots) – Die Welle an Anzeigen zu Betrugsdelikten in der

Westpfalz reißt zur Zeit nicht ab. Wir berichten deshalb immer wieder darüber,

um über die aktuell gängigen Maschen der Betrüger zu informieren – denn wer die

Vorgehensweisen kennt, kann sich besser davor schützen.

Besonders „beliebt“ bei den Tätern ist derzeit ein Betrugsversuch per Post.

Unzählige Haushalte in der Westpfalz haben in den vergangenen Tagen einen Brief

einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei erhalten. Dabei handelt es sich um ein

Mahnschreiben für angeblich erbrachte, aber nicht bezahlte

Lotterie-Dienstleistungen. In allen bislang gemeldeten Fällen wurde von den

Empfängern ein Betrag von 289,50 Euro gefordert. Wir berichteten bereits am 8.

April darüber (https://s.rlp.de/hDare) und weisen an dieser Stelle noch einmal

darauf hin: Die als Absender genannte Rechtsanwaltskanzlei gibt es gar nicht!

Das Schreiben ist ein „Fake“! Bitte überweisen Sie kein Geld!

Ebenfalls stark von Betrügern genutzt werden nach wie vor Betrugsversuche per

Telefon – mit den unterschiedlichsten Varianten. Angefangen bei Schockanrufen,

über den sogenannten Enkeltrick und falsche Polizeibeamte bis hin zu den Anrufen

von angeblichen Mitarbeitern der Firma Microsoft.

Leider hatten die Täter in diese Woche erneut Erfolg mit ihren erfundenen

Geschichten. Unter anderem wurde der zweite vollendete Betrug mit Hilfe von

Whatsapp-Nachrichten gemeldet. Nachdem bereits eine 61-jährige Frau aus

Kaiserslautern auf die Geldforderungen eingegangen war, weil sie glaubte, mit

ihrem Enkel zu „chatten“ (wir berichteten am 12.04.: https://s.rlp.de/eQsfS),

meldete sich nun auch eine 65-jährige Frau aus dem Landkreis, der es genauso

ergangen war. Bei der ersten Nachricht, die sie von einer unbekannten Nummer

erhalten hatte, gab sich der Absender als Sohn aus, und in der Folge bat er um

Geld – die Frau glaubte die Geschichte und überwies mehrere tausend Euro.

In einem weiteren Fall gab sich ein Betrüger am Telefon als Bankmitarbeiter aus,

und es gelang ihm, sein 57-jähriges Opfer aus dem Landkreis derart zu

manipulieren, dass er sich Zugriff auf das Konto des Mannes verschaffen und

Überweisungen mit einer Gesamthöhe von mehreren Zehntausend Euro durchführen

konnte. Am Montag fielen den echten Bankmitarbeitern die „verdächtigen

Geldbewegungen“ auf und sie fragten beim Konto-Inhaber nach. Der 57-Jährige

stornierte daraufhin alle Transaktionen, so dass ein Großteil der Gelder

zurückgebucht werden konnte. Dennoch blieb der Mann letztlich auf einem Schaden

in vierstelliger Höhe sitzen.

Auch junge Menschen sind nicht vor solchen Betrügereien gefeit. Eine 26-jährige

Frau meldete am Dienstag bei der Kripo, dass sie auf eine gefälschte E-Mail

hereingefallen war. Der Absender hatte sich als ihr Professor ausgegeben und um

den Kauf von sogenannten Gutscheinkarten gebeten. Die junge Frau ging darauf

ein, kaufte Karten im Wert von mehreren hundert Euro und übermittelte die

entsprechenden Codes dem (falschen) Professor. Bis der Betrug aufflog, war das

Geld weg.

Sozusagen im letzten Moment noch einmal davongekommen ist ein 58-jähriger Mann

aus dem Stadtgebiet. Er hatte dem Anruf eines angeblichen

„Microsoft-Mitarbeiters“ vertraut und dem Unbekannten zunächst online den Zugang

zu seinem Computer gewährt. Als der Anrufer jedoch ankündigte, eine

„Anti-Hacking-Software“ zu installieren, und dafür eine „Schutzgebühr“ in Höhe

von 300 Euro in Form von Guthaben-Karten verlangte, kam dem 58-Jährigen der

Verdacht, dass er es mit einem Betrüger zu tun hat. Er kappte daraufhin sofort

die Verbindung, erneuerte alle Passwörter und ließ seinen Computer im

Fachgeschäft checken. Ein finanzieller Schaden entstand nach derzeitigen

Erkenntnissen nicht.

Nicht zuletzt bleiben auch Auktions- und Verkaufsportale im Internet ein

beliebter „Tummelplatz“ für Betrugsdelikte aller Art. Ein 60-jähriger Mann aus

dem Stadtgebiet zeigte am Dienstag bei der Kripo an, dass sich auf sein

Online-Inserat zum Verkauf seines Autos ein Interessent gemeldet hatte, der nun

versuchte, ihn übers Ohr zu hauen. So machte der vermeintliche Kaufinteressent

für die Überführung des Fahrzeugs Speditionskosten in Höhe von rund 1.000 Euro

geltend, die der Verkäufer übernehmen und ihm vorab überweisen sollte. Der

60-Jährige erkannte jedoch die Betrugsmasche und schaltete die Polizei ein.

Unser dringender Appell: Egal ob Geldforderungen per Post, per E-Mail, per

Telefon oder via Handy-Messenger bei Ihnen eingehen – bleiben Sie wachsam! Bevor

Sie sich auf irgendwelche Forderungen von Unbekannten einlassen: Prüfen Sie

unbedingt, mit wem Sie es zu tun haben, und ob Ihr Gegenüber auch tatsächlich

der ist, für den er sich ausgibt! Lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu

viel bezahlen! Es geht schließlich um Ihr Geld! Schützen Sie es!

Informationen zu Betrugsmaschen aller Art finden Sie auf den Internetseiten

unserer Präventionsexperten unter

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ |cri

Diebstahl bleibt nicht unbestraft

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Energy-Drinks im Wert von einem Euro ist ein

Junge aus dem Landkreis am Dienstag kriminell geworden. Der 13-Jährige wurde

dabei erwischt, als er in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße versuchte,

eine Getränkedose an der Kasse vorbeizuschmuggeln.

Der Junge hatte zusammen mit zwei Freunden den Markt besucht und sich am

Getränkeregal bedient. An der Kasse legte er zwei Dosen des „Energiegetränks“

aufs Band – der Hausdetektiv hatte jedoch gesehen, dass der Junge zuvor drei

Dosen gegriffen hatte. Die fehlende Dose fand sich schließlich in der Tasche

seines Hoodies.

Der 13-Jährige gilt zwar vor dem Gesetz noch als strafunmündig; er wird sich

aber wohl künftig einen anderen Einkaufsmarkt suchen müssen. Was seine Mutter,

die den Filius bei der Polizei abholte, zu dem Diebstahl sagte, ist nicht

bekannt. |cri

Erfolgreiche Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg

Kaiserslautern/Frankfurt (ots)

Über eine erfolgreiche Zusammenarbeit können die hessische und die rheinland-pfälzische Polizei berichten. Im Zusammenhang mit sogenannten Callcenter-Betrügereien ist es den Ermittlern gelungen, einen „Helfershelfer“ über die Landesgrenzen hinweg zu verfolgen und festzunehmen. Der 21-jährige Mann wurde in Kaiserslautern gestellt, nachdem er einer Seniorin einen vierstelligen Bargeldbetrag abgeluchst hatte. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt waren vergangene Woche auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden. Er stand im Verdacht, im Auftrag von noch unbekannten Hintermännern als „Geldabholer“ aktiv zu sein, um nach sogenannten Schockanrufen zu den Wohnungen der jeweiligen Opfer zu fahren und das telefonisch vereinbarte Geld in Empfang zu nehmen.

Bei einer dieser Aktionen gelang es den hessischen Ermittlern vor wenigen Tagen, dem Mann bis nach Kaiserslautern zu folgen und ihn hier zusammen mit den örtlichen Kollegen festzunehmen. Zuvor hatten die Beamten beobachtet, wie ihm von einer 72-jährigen Frau an der Haustür ein Umschlag übergeben wurde. Wie sich herausstellte, befanden sich in dem Umschlag 15.000 Euro.

Die betrogene Seniorin berichtete, dass sie einen Anruf erhalten hatte, bei dem ihr vorgegaukelt worden war, dass ihre Tochter einen schlimmen Unfall verursacht habe und nun im Gefängnis sitze. Und nur durch die Zahlung des Geldes könne sie wieder auf freien Fuß kommen. Die 72-Jährige glaubte die Geschichte und bezahlte – wie sie annahm – um ihrer Tochter zu helfen. Dank des Eingreifens der Polizei blieb ihr der finanzielle Schaden erspart.

Der festgenommene 21-Jährige machte keine weiteren Angaben. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri