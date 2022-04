Die Feiertage stehen vor der Tür – die Bundespolizei warnt

Pforzheim/Karlsruhe/Mannheim (ots) – Die Osterfeiertage stehen unmittelbar

bevor. Viele Menschen finden sich aus verschiedenen Teilen des Landes aus

zusammen. Zahlreiche Personen werden für den Weg zu ihren Freunden und

Verwandten die Bahn nutzen. In diesem Zusammenhang klärt die Bundespolizei auf,

warnt vor Taschendieben und Gefahren auf Bahnanlagen.

Der Osterreiseverkehr zieht viele Reisende an die Bahnhöfe. In dichtem Gedränge

und Hektik sehen Taschendiebe ihre Chance und greifen zu. „Achten Sie auf Ihre

Wertsachen“ lautet hierzu der Slogan der gemeinsamen Kampagne von Bundespolizei

und der Deutschen Bahn AG.

Unter Beachtung der folgenden Tipps, machen Sie den Dieben ihre Handlungen

deutlich schwerer und schützen sich:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

Hantieren Sie nie offen mit Bargeld.

Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf.

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen

immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in

Außentaschen. Insbesondere die sehr beliebte hintere Hosentasche ist kein guter Aufbewahrungsort. Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.

Lassen Sie Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Weder im Zug noch im

Bahnhof.

Nähere Informationen zum Deliktsfeld Taschendiebstahl und wie Sie sich davor

schützen können finden Sie unter www.bundespolizei.de und

www.stop-pickpockets.eu.

Gefahren auf Bahnanlagen entstehen oft durch dichtes Gedränge an den Bahnsteigen

oder unachtsames Verhalten. Nicht selten werden Geschwindigkeiten herannahender

Züge oder der Strom einer Oberleitung zu stark unterschätzt.

Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160

Stundenkilometern. Sie können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr

langen Bremsweg. Sie nähern sich fast lautlos und fahren auch außerhalb des

ausgehängten Fahrplanes.

Der Abstand zum Gleis kann daher lebensrettend sein und sollte immer eingehalten

werden.

Mit einfachen Regeln schützen Sie sich vor schweren Unfällen:

Seien Sie an Orten mit jeder Art von Zugverkehr stets besonders

achtsam.

Halten Sie sich am Bahnsteig nicht unmittelbar an der

Bahnsteinkante auf. Die weiße Sicherheitslinie am Boden markiert

den sicheren Abstand zur Bahnsteigkante.

Bahnsteinkante auf. Die weiße Sicherheitslinie am Boden markiert den sicheren Abstand zur Bahnsteigkante. Beachten Sie die Verkehrszeichen an Bahnübergängen.

Halten Sie Abstand zu den Oberleitungen.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen können Sie unserer

Website www.bundespolizei.de entnehmen.

Sollte doch etwas passiert sein, wählen Sie immer sofort den Notruf unter 110

oder 112. Auch die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ist unter der Telefonnummer

0721 – 120160 rund um die Uhr erreichbar

Forst-BAB A5 – Zwei Gefahrguttransportern die Weiterfahrt untersagt

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagvormittag führte die Verkehrspolizei Karlsruhe,

zusammen mit dem Hauptzollamt Karlsruhe, an der Tank- und Rastanlage Bruchsal

Kontrollen des Güterverkehrs durch. Ein besonderes Augenmerk galt der Einhaltung

der Lenk- und Ruhezeiten, der Ladungssicherung sowie Überprüfungen nach dem

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Insgesamt wurden 12 Fahrzeuge und deren Fahrer

kontrolliert. Es mussten 13 Verstöße im Zusammenhang mit den Lenk- und

Ruhezeiten beanstandet werden. Weiterhin wurde bei drei Lkw festgestellt, dass

die Ladung mangelhaft gesichert war. Zwei Fahrern musste zunächst die

Weiterfahrt untersagt werden, da sie Gefahrgüter transportierten und diese gar

nicht, bzw. mangelhaft gesichert hatten. Sie konnten ihre Fahrt erst nach

ordnungsgemäßer Sicherung fortsetzen. Bei den Überprüfungen der Firmen durch das

Hauptzollamt Karlsruhe ergaben sich erste Verdachtsmomente auf Verstöße gegen

das Mindestlohngesetz und nicht korrekt abgeführte Sozialversicherungsbeitrage.

Waldbronn – Brand in Arbeiterunterkunft

Karlsruhe (ots) – Ein Brand riss die Bewohner einer Arbeiterunterkunft am frühen

Mittwochmorgen aus dem Schlaf. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf

Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht.

Gegen 02.30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer starken Rauchentwicklung in

einem Gebäude in der Fabrikstraße in Waldbronn-Neurod verständigt. In der

dortigen Arbeiterunterkunft brannte ein Schuhregal im Flur des Dachgeschosses.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und das Regal ins Freie gebracht.

Die fünf Bewohner des Dachgeschosses wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und

in Krankenhäuser eingeliefert. Ein weiterer Bewohner wurde mit Hilfe der

Drehleiter unverletzt geborgen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Karlsruhe – Seniorin schlägt Trickdiebe in die Flucht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine ältere Dame warf am Dienstagmittag in Durlach offenbar

zwei Trickdiebinnen aus ihrer Wohnung. Diese hatten sich zuvor durch

Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt zur Wohnung der 88-Jährigen

erschlichen.

Eine Frau läutete gegen 13.30 Uhr bei der Seniorin in der Basler-Tor-Straße und

gab wohl an, bei einer Nachbarin die Wohnung putzen zu wollen. Diese Nachbarin

sei nun nicht da, weshalb die Frau um Schreibzeug bat, um eine Nachricht

hinterlassen zu können. Durch dieses Manöver abgelenkt, wollte eine weitere Frau

die Wohnung betreten, offenbar auf der Suche nach Diebesgut. Der aufmerksamen

Wohnungsinhaberin fiel das auf und sie wollte das Duo aus der Wohnung drängen.

Die beiden mutmaßlichen Diebinnen hielten die ältere Dame erst fest und

verließen dann ob der heftigen Gegenwehr fluchtartig die Wohnung der Seniorin.

Glücklicherweise wurde die Seniorin nicht verletzt, auch ihre Wertsachen sind

noch da. Die Polizei sucht nun nach zwei Frauen, beide zwischen 40 und 50 Jahren

alt und korpulent. Sie waren zwischen 150 und 160 cm groß und trugen graue

Mäntel und graue Kopfbedeckungen. Die beiden Frauen sprachen gebrochen Deutsch

mit einem osteuropäischen Akzent. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat,

kann sich gerne mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer

0721/4907-0 in Verbindung setzen.

In diesem Zusammenhäng rät die Polizei, keine fremden Menschen in die Wohnung zu

lassen und über die Gegensprechanlage mit Unbekannten vor der Tür zu sprechen.

Karlsruhe – Brand in einem Gasthaus

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand in einem Gasthaus in der Hardtstraße wurden am

Dienstagabend Polizei und Feuerwehr gerufen.

Offenbar war es gegen 19.00 Uhr zu einem Schwelbrand in einer Mauer des

Gasthauses gekommen. Da es sich bei dem Gebäude um ein Fachwerkhaus handelt,

gestaltete sich die Brandbekämpfung sehr schwierig. Um alle Glutnester löschen

zu können, musste die Feuerwehr das Mauerwerk und die Decke an mehreren Stellen

aufbrechen.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Bewohner der sich über dem

Gasthaus befindliche Wohnung mussten aus Sicherheitsgründen die Nacht bei

Verwandten verbringen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von

ungefähr 50.000 Euro.

Als Brandursache kommen ersten Ermittlungen zufolge Risse im Ofen des Gasthauses

in Betracht, der direkt an der betroffenen Mauer angebaut ist.

Mann gibt sich als ukrainischen Kriegsgeflüchteten aus, um kostenlos Zug zu fahren

Mannheim (ots) – Dienstagmittag (12. April) hat ein aus Syrien stammender

27-Jähriger den ICE ohne gültigen Fahrausweis genutzt. Bei der

Fahrscheinkontrolle gab sich der Mann fälschlicherweise als einen ukrainischen

Kriegsgeflüchteten aus.

Gegen 14 Uhr wurde die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof durch die

Deutsche Bahn AG über eine männliche Person ohne gültiges Ticket im ICE 575

(Laufweg Frankfurt am Main – Stuttgart) informiert.

Ermittlungen der Beamten am Bahnsteig ergaben, dass sich der Tatverdächtige

gegenüber dem Zugbegleiter mit einem ukrainischen Identitätsdokument ausgewiesen

hat. Mit einem solchen Dokument ist zurzeit die kostenlose Nutzung des

Zugverkehrs verbunden.

Die Bundespolizisten stellten Unstimmigkeiten zwischen der Person und dem

Dokument fest. Die Beamten durchsuchten den 27-Jährigen und fanden ein deutsches

Identitätsdokument auf. Ein Lichtbildabgleich zwischen dem Mann und dem

deutschen Dokument bestätigte die rechtmäßige Identität des Tatverdächtigen.

Der Mann gab an, dass das ukrainische Dokument einem Freund gehöre.

Den Tatverdächtigen erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts

des Betrugs und des Missbrauchs von Ausweispapieren.

Mann entblößt sich im Zug vor 17-Jähriger/ weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Dienstagmorgen (12. April) hat sich ein bislang unbekannter

Täter im RE 70 vor einer 17-Jährigen entblößt.

Gegen 09:20 Uhr stieg die Jugendliche am Mannheimer Hauptbahnhof in den RE 70

(Fahrtrichtung Frankfurt am Main) ein. Kurze Zeit darauf setzte sich ein bislang

unbekannter Täter in die schräg gegenüberliegende Sitzgruppe. Der Mann entblößte

sein Glied und begann daran zu manipulieren. Dabei suchte er ständigen

Augenkontakt zur der Geschädigten.

Die junge Frau verließ daraufhin die Örtlichkeit.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 170-180 cm groß, circa

30-35 Jahre, normale Statur, leichter Drei-Tage-Bart. Er hatte schwarze,

mittelkurze, wuschelige Haare. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen

Bomberjacke, einer schwarz/grauen Jogginghose und schwarzen Sportschuhen

bekleidet.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen

gegen unbekannt aufgenommen.

Zeugen und/oder weitere Geschädigte werden gebeten, ihre Kenntnisse der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mitzuteilen. Dies kann telefonisch unter der

Telefonnummer: 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular auf

www.bundespolizei.de erfolgen. Des Weiteren nimmt jede Polizeidienststelle

Hinweise entgegen.

Feuerwehr rettet sechs Personen aus Dachgeschosswohnung

Waldbronn (ots)

Durch die Integrierte Leitstelle Karlsruhe wurde die Freiwillige Feuerwehr Waldbronn am frühen Mittwochmorgen zu einem Gebäudebrand in der Fabrikstraße im Ortsteil Etzenrot alarmiert. Unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Jochen Ziegler waren 45 Feuerwehrangehörige aus den drei Feuerwehrabteilungen der Gemeinde Waldbronn mit einer Drehleiter, vier Löschfahrzeugen und weitern Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz. Aus einem größeren Gebäudekomplex dran starker Rauch nach außen. „Erst nachdem wir mit der Drehleiter den Dachbereich ausgeleuchtet und erkundet hatten, konnten wir den Brandherd im Dachgeschoss eines Gebäudeteiles lokalisieren“, berichtet Einsatzleiter Ziegler über die aufwändige Suche nach der Ursache der starken Rauchentwicklung. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten aus dieser Wohnung fünf Personen über die baulichen Rettungswege und eine Person musste über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden.

„Von den durch die Feuerwehr Geretteten hatten sich fünf Personen durch den Rauch mittelschwer und eine Person leicht verletzt“, so Scott Gilmore von ProMedic als organisatorischer Leiter Rettungsdienst. „Mit insgesamt fünf Rettungswagen wurden die Patienten zur weiteren Behandlung in Kliniken nach Karlsruhe und Pforzheim eingeliefert“, berichtet Gilmore weiter. Es waren auch ein Notarzt und fünf Angehörige der DRK-Bereitschaft Etzenrot für die rettungsdienstlichen Aufgaben an der Einsatzstelle.

Es brannte im Flur des Dachgeschosses ein Schuhregal. „Wir konnten das Feuer rasch mit einem C-Rohr löschen und das Gebäude mit Hochleistungslüftern von dem Rauch befreien“, berichtet Jochen Ziegler zu der weiteren Tätigkeit der Feuerwehr. Das Dachgeschoss ist durch das Feuer nicht mehr bewohnbar.

Vier Beamtinnen und Beamte vom Polizeirevier Ettlingen haben die insgesamt 48 Bewohnerinnen und Bewohner, die alle von der Feuerwehr ins Freie verbracht wurden, erfasst. Durch die Vermittlung von Bürgermeister Franz Masino konnten durch die Gemeindeverwaltung Ersatzräume in den nahen Einrichtungen der Gemeinschafts- und Anschlussunterbringung zur Verfügung gestellt werden. Masino, der nach seinen Angaben noch 49 Tage Amtszeit als Ortsoberhaupt der Bädergemeinde am Rande des Nordschwarzwalds vor sich hat, kam persönlich zur Einsatzstelle. Er machte sich ein Bild vom Schadensausmaß und der Arbeit der Rettungskräfte. Die Ursache des Feuers und die Summe der Schäden am Gebäude und den Einrichtungen konnten derzeit noch nicht ermittelt werden.