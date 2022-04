Mannheim-Seckenheim: unbekannter Mann spricht 73-Jährigen an und fragt ihn über finanzielle Verhältnisse aus; Warnhinweise der Polizei

Mannheim-Seckenheim (ots) – Als ein 73-Jähriger am Dienstag gegen 15 Uhr seine

Einkäufe beendet hatte und sich zu Fuß auf den Weg nach Hause machte, wurde er

im Bereich der Offenburger Straße plötzlich aus einem Fahrzeug heraus

angesprochen. Als der 73-Jährige stehen blieb, stieg der Beifahrer des PKWs aus.

Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr wiederum in unbekannte Richtung davon. Der

unbekannte Mann gab in der Folge vor, ein Freund des 73-Jährigen zu sein und ihm

beim Tragen der Einkäufe helfen zu wollen. Der 73-Jährige, der den Mann nicht

kannte, lehnte das Angebot dankend ab und setzte seinen Weg fort. Der Unbekannte

ließ allerdings nicht von dem Mann ab, sondern begleitete ihn stattdessen bis

zur Haustür. Auf dem Weg dorthin erkundigte er sich mehrfach nach den

finanziellen Verhältnissen des 73-Jährigen. Nur mit Mühe gelang es dem

73-Jährigen, den Unbekannten abzuwimmeln. In der Wohnung angekommen informierte

der 73-Jährige sofort eine Angehörige, die wiederum die Polizei verständigte.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige sowie das

Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden.

Die Hintergründe des Ansprechens sowie die Absichten des Unbekannten sind

derzeit noch vollkommen unklar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass

es sich möglicherweise um eine Vorbereitungshandlung zur Begehung einer Straftat

gehandelt hat.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, gepflegtes

Erscheinungsbild, schwarzer Bart, schwarze gegelte Haare, sprach gebrochen

deutsch

Beschreibung des Fahrzeugs:

grauer Mercedes, älteres Baujahr

Das Polizeirevier Ladenburg weist auf folgende präventive Verhaltenstipps hin –

bitte geben Sie diese gerade an ältere Verwandte und Bekannte weiter:

Machen Sie lautstark auf sich aufmerksam und/oder sprechen Sie

Passanten direkt an und bitten diese, Ihnen zu helfen. Rufen Sie

die Polizei, Tel.: 110

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn

hinzu.

Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Mannheim-Waldhof: Betrunkener Autofahrer missachtet Anhaltesignale

Mannheim-Waldhof (ots) – Am frühen Mittwochmorgen kurz nach 3 Uhr fuhren

Polizisten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen einem Peugeot in der

Otto-Siffling-Straße hinterher, welcher beim Abbiegen mehrmals vergaß zu

blinken. Da die ruckartige Fahrweise ebenfalls auffiel, schalteten die Beamten

das Anhaltesignal „Stopp Polizei“ des Streifenwagens ein. Unbeeindruckt fuhr der

Mann zunächst durch mehrere Straßen weiter und bemerkte die hinter ihm fahrende

Polizeistreife erst, nachdem diese zusätzliche Licht- und Tonsignale

anschalteten. In der Oppauer Straße konnte der 47-Jährige schließlich

kontrolliert werden. Hierbei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei

dem Mann. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,14 Promille. Gegen ihn wird

nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er musste neben einer

Blutprobe auch gleich seinen Führerschein abgeben.

Mannheim-Innenstadt: Nach Fahrzeugaufbrüchen – Täterfestnahme

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen wurden in den Quadraten 32 geparkte Fahrzeuge

aufgebrochen, durchsucht und daraus Wertgegenstände entwendet. Bei allen Autos,

die in den Quadraten B, C, D und E abgestellt waren, wurde jeweils eine

Seitenscheibe eingeschlagen um diese anschließend zu öffnen. Eine Zeugin

beobachtete gegen 8 Uhr im Quadrat C 4 einen Mann, der sich gerade an einem der

Autos zu schaffen machte und alarmierte der Polizei. Mit Hilfe der

Personenbeschreibung konnte ein 19-Jähriger in Tatortnähe von den Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt kurze Zeit später festgenommen werden. Neben

hochwertigen Sonnenbrillen, Elektrogeräten und Rücksäcken, stellten die

Uniformierten weiteres Diebesgut bei dem Mann sicher, das dieser zuvor aus den

aufgebrochenen Fahrzeug entwendet haben soll.

Ob der 19-Jährige auch für die 29 Aufbrüche in der Nacht von Samstag, den

02.04.2021, auf Sonntag, den 03.04.2022, verantwortlich ist, ist derzeit

Ermittlungssache des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt.

Der Tatverdächtige, der in jüngster Vergangenheit mehrfach in den Fokus der

Ermittler geriet, wurde noch am Montag dem Haftrichter im Amtsgericht

vorgeführt. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim

Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen zu möglichen Tatzusammenhängen werden

derzeit intensiv fortgesetzt.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder selbst betroffen sind und sich

bislang mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter

Tel.: 0621 12580 zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen: Mehrere Autos zerkratzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, zerkratzte

ein oder mehrere Täter gleich vier geparkte Fahrzeuge und beschädigte dabei

mutwillig den Lack. Die Autos waren in der Käfertaler Straße auf Höhe der

Hausnummer 200 geparkt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert

werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nach Zeugen, die Hinweise

geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 33010 zu melden.

Mannheim: Einbrecher entwenden Safe; Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Vermutlich in der Zeit von Montag, 20:30 Uhr bis Dienstag,

08:30 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in ein Ladengeschäft in der

Theodor-Heuss-Anlage ein, indem sie ein Fenster gewaltsam aufhebelten. Die

Unbekannten, die offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen waren,

durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten. Schließlich entwendeten sie einen

Wandsafe mit darin befindlichen Dokumenten. Die Höhe des Diebstahlsschadens

sowie des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.