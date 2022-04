Fahrzeug überschlagen – mehrere Verletzte – PM Nr.1

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr,

ereignete sich in Sinsheim in der Dührener Straße ein Verkehrsunfall zwischen

zwei Pkw. Eines der Fahrzeuge überschlug sich hierbei. Nach derzeitigem Stand

wurden mehreren Personen bei dem Unfall verletzt. Zur Zeit befinden sich

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr noch im Einsatz.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit beträchtlichem Sachschaden – Verursacher ermittelt – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand am

Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall, den ein zunächst unbekannter

Verkehrsteilnehmer in Schwetzingen verursachte.

Der zunächst Unbekannte war gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes in der

Scheffelstraße in Richtung Südtangente unterwegs. Dabei kam er nach rechts von

der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lotus und schob

diesen auf einen davor abgestellten Skoda. Dieser wiederum wurde gegen einen

ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Nissan geschoben. Der Unfallverursacher fuhr

anschließend einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Ein unbeteiligter Zeuge und auch der Besitzer des Lotus, der sich gerade auf dem

Weg zu seinem Fahrzeug befand und nur noch wenige Meter entfernt war, konnten

den Unfall beobachten. Der Lotus-Fahrer notierte sich das Kennzeichen des

Mercedes und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife kehrte auch der 65-jährige Mercedes-Fahrer

zur Unfallstelle zurück. In dessen Atem bemerkten die Beamten sofort deutlichen

Alkoholgeruch. Vor Ort zeigte sich der 65-Jährige nicht in der Lage, einen

Alkoholtest korrekt durchzuführen. Dies gelang ihm erst, nachdem er zum

Polizeirevier Schwetzingen gebracht worden war. Dieser Test ergab einen Wert von

über 2,1 Promille. Ihm wurden daraufhin Blutproben entnommen, um den Grad der

Alkoholbeeinflussung zum Unfallzeitpunkt festzustellen. Gegen den 65-Jährigen

wird nun wegen der Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein

Führerschein wurde einbehalten.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Kriminal- und Unfallstatistik des Polizeireviers Eberbach

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Anhang: Polizeiliche Kriminalstatistik des

Polizeireviers Eberbach, Verkehrsunfallstatistik des Polizeireviers Eberbach

Mit insgesamt 725 registrierten Straftaten bleibt das Polizeirevier Eberbach im

vergangenen Jahr deutlich unter dem 5-Jahresdurchschnitt aller registrierten

Straftaten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 46 Straftaten weniger registriert,

was ein Rückgang von 6,0 Prozent bedeutet. Wie bereits im vergangenen Jahr

dürften sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch diesmal auf

die Fallzahlen und die Kriminalitätsentwicklung im Dienstbezirk des

Polizeireviers Eberbach ausgewirkt haben.

Trotz dieser erschwerten Bedingungen haben sich die positiven Trends der

Vorjahre auch im letzten Jahr fortgesetzt. So konnte die hohe Aufklärungsquote

mit 68,8 % (+ 0,2%) gehalten und insbesondere die Gewalt- und

Straßenkriminalität weiter gesenkt werden. In beiden Kriminalitätsfeldern wurde

dabei der niedrigste Wert in den letzten fünf Jahren erreicht und liegt mit 86

Fällen deutlich unter dem 5-Jahresdurchschnitt (115).

Die Bekämpfung der Gewalt- und Aggressionsdelikte, der Sexualdelikte und der

Straßenkriminalität sind weiterhin Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit, denen

die Polizei Eberbach auch in Zukunft durch lageorientierte Präsenz- und

Einsatzmaßnahmen begegnen wird.

Neben einer starken polizeilichen Präsenz im öffentlichen Raum sind auch

Präventionsangebote ein fester Baustein für mehr Sicherheit im öffentlichen

Raum. Präventionsarbeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und erfordert

eine enge Zusammenarbeit aller dafür in Betracht kommenden staatlicher,

kommunaler und privater Einrichtungen. Die gute Aufklärungsquote von 68,8 % und

die vergleichsweise niedrige Kriminalitätsbelastung sieht die Leitung des

Polizeireviers Eberbach durchaus auch als Erfolg des Konzepts der kommunalen

Kriminalprävention vor Ort, in der neben dem Polizeirevier auch die Kommunen der

Stadt Eberbach und die Gemeinden Schönbrunn und Heddesbach eingebunden sind. Sie

alle sind tragende Säulen einer funktionierenden Präventionsarbeit, die auch im

kommenden Jahr zielgruppen- und ursachenorientiert ihre Fortführung finden wird.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Hergang eines Verkehrsunfalls, der

sich am Dienstagmorgen auf der B 39 bei -Altlußheim ereignete, konnte bislang

nicht abschließend aufgeklärt werden. Ein 52-jähriger Mann wollte kurz nach 10

Uhr mit seinem Alfa Romeo von der K 4252 nach links auf die B 39 in Richtung

Speyer abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einer

58-jährigen Mercedes-Fahrerin, die die B 39 in Richtung Walldorf befuhr. Bei der

Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr

fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund

6.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuglenker kamen mit dem Schrecken davon

und blieben unverletzt.

Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht

die Polizei Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und

sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 723 bei Wiesloch. Ein 66-jähriger Mann

war kurz nach 23 Uhr mit seinem Renault auf der L 723 von Walldorf in Richtung

Rauenberg unterwegs. An der Zufahrt zur B 3 in Fahrtrichtung Heidelberg

missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß dabei mit einem

entgegenkommenden 37-jährigen VW-Fahrer zusammen, der bei Grünlicht nach links

auf die B 3 in Richtung Heidelberg auffahren wollte. Hierbei wurden beide

Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Da die gesamte Fahrbahn in großem Radius von Trümmerteilen der beiden Fahrzeuge

verunreinigt war, musste diese durch die Straßenmeisterei Wiesloch gereinigt

werden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Über den Gehweg gefahren und Fahrzeug gestreift

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Dienstagnachmittag um 17 Uhr fuhr

eine 88-jährige Frau mit ihrem Peugeot im Schleifpfad an einem Hyundai vorbei

und verursachte hierbei einen Gesamtschaden von 4.500 Euro. Die 72-jährige

Hyundai-Fahrerin rangierte nach einem Parkvorgang gerade mit ihrem PKW auf der

Straße, als die Peugeot-Fahrerin rechts über den Gehweg an ihr vorbeifuhr und

den Hyundai dabei streifte. Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine

Personen verletzt.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Mann verjagt Tauben mit Schreckschusspistole; Polizei ermittelt

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr wurde die

Polizei verständigt, nachdem in der Schloßstraße ein älterer Mann mit einer

Gaspistole mehrere Schüsse in die Luft abgegeben hatte. Sofort suchten

Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch die Örtlichkeit auf. Dort konnte ein

91-jähriger Mann angetroffen werden, der auf Ansprache umgehend die Gaspistole

an die Beamten aushändigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der

91-Jährige offenbar renitente Tauben verjagen. Die Einsatzkräfte stellten die

Patronenhülsen sowie die Waffe sicher. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde kein

Tier verletzt. Gegen den 91-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes

gegen das Waffengesetz ermittelt.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Ungebremst in Hoftor gefahren

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

verursachte am Dienstagnachmittag ein 85-Jähriger, der gegen 14 Uhr mit seinem

Pkw ungebremst in geschlossenes Hoftor in der Moltkestraße fuhr. Wieso der Mann

die Kontrolle über seinen Mercedes verlor, ist derzeit Ermittlungssache des

Polizeireviers Schwetzingen. Glücklicherweise wurde der Fahrer, der alleine

unterwegs war, nicht verletzt. Sein Auto, an dem ein Schaden von 15.000 Euro

entstand, musste hingegen abgeschleppt werden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Autobahnpolizei stellt mehrere Urkundenfälschungen und aufenthaltsrechtliche Verstöße bei Kontrollstelle fest

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr

richteten Beamtinnen und Beamte des Autobahnpolizeireviers Walldorf mit

Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten des Polizeipostens Walldorf, dem

Polizeirevier Sinsheim und den Verkehrsdiensten Mannheim und Heidelberg eine

Kontrollstelle ein. Insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte fanden sich auf dem

Gelände der Autobahnpolizei in Walldorf ein, um dort schwerpunktmäßig gegen

aufenthaltsrechtliche Verstöße, unerlaubte Beschäftigungen und Fälschungsdelikte

vorzugehen. Besonders erwähnenswert ist die Kontrolle eines Kraftomnibusses

sowie eines Kleinbusses, welche gegen 7 Uhr auf der Autobahn unterwegs waren.

Nachdem die Fahrzeuge auf die Kontrollstelle geleitet worden waren, stellten die

Einsatzkräfte bei insgesamt acht Insassen, welche nicht aus einem Mitgliedsstaat

der EU stammen und offensichtlich in der BRD erwerbstätig sind,

aufenthaltsrechtliche Verstöße fest. Da sich im Rahmen der Kontrolle die

Hinweise verdichteten, dass sich in den Wohnräumen der Verdächtigen falsche

Dokumente befinden könnten, wurden diesbezüglich Durchsuchungsbeschlüsse bei der

Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt. Im Verlauf, der im Anschluss

durchgeführten Durchsuchungen, stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt

neun falsche Personaldokumente fest und leiteten im Anschluss an die Kontrolle

gegen die acht Verdächtigen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein. Die

beschuldigten Personen wurden schließlich auf der Polizeidienststelle

erkennungsdienstlich behandelt. Der Arbeitgeber der Verdächtigen muss sich wegen

des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt infolge unerlaubter

Beschäftigung in acht Fällen verantworten.