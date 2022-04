Darmstadt

Südhessen/Darmstadt: Führungswechsel bei der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste-Polizeirat Achim Romig ist neuer Leiter

Bei der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste, zu der beim Polizeipräsidium Südhessen die Polizeiautobahnstation, die Verkehrsinspektion, das Diensthundewesen, die Wachpolizei sowie die Jugendverkehrsschulen gehören, gab es einen Führungswechsel.

Polizeipräsident Bernhard Lammel führte den seitherigen Leiter der Polizeistation Dieburg, Polizeirat Achim Romig, am 11. April im Rahmen einer Dienstbesprechung offiziell in sein neues Amt ein. Er folgt damit dem mittlerweile pensionierten Polizeioberrat Michael Dalfuß.

Bereits im Jahr 1985 begann der mittlerweile 55-jährige Achim Romig seine polizeiliche Laufbahn. Sein zweijähriges Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst absolvierte er bereits 1994 erfolgreich. Nach mehreren Leitungsfunktionen im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen, unter anderem als Dienstgruppenleiter, übertrug man ihm im Jahr 2013 die Leitung der Polizeistation Mörfelden-Walldorf. Zuletzt leitete der Polizeirat seit Oktober 2019 die Polizeistation in Dieburg.

Als gebürtiger Darmstädter bleibt Achim Romig seiner Heimat treu. Der verheiratete Vater dreier erwachsener Kinder ist im Landkreis wohnhaft und kennt sich bestens aus. Seine freien Minuten verbringt er gerne mit seiner Familie im Allgäu oder beim Radfahren und Wandern in den Alpen. Zudem kennt sich der neue Direktionsleiter als langjähriger Motorradfahrer in einem wichtigen Themenfeld seiner neuen Tätigkeit bestens aus. Die Verkehrssicherheit von Motorradfahrern aber auch die Reduzierung vermeidbaren Lärms durch Biker liegen dem Polizeirat hierbei ganz besonders am Herzen.

Darmstadt-Dieburg

Otzberg-Habitzheim: Motorroller-Fahrer kollidiert mit Multivan/Rettungshubschrauber im Einsatz

Otzberg (ots) – Auf der Landesstraße 3413, zwischen Groß-Umstadt und Habitzheim,

kollidierte am Mittwochmittag (13.04.), gegen 13.00 Uhr, ein 56 Jahre alter

Motorroller-Fahrer aus Otzberg mit einem 38 Jahre alten entgegenkommenden Fahrer

eines Multivans aus dem Odenwaldkreis. Der Rollerfahrer wurde bei dem

Zusammenstoß schwer verletzt. Der 56-Jährige wurde mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer des Vans blieb

unverletzt.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Strecke ist seit 13.00 Uhr

zwischen der Bundesstraße 45 und Habitzheim nach voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu meiden. Die Sperrung wird für

die Unfallaufnahme noch geraume Zeit andauern.

Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg

unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Kontrollstelle

Roßdorf/B38 (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (13.4.) richteten Beamte der

Polizeistation Dieburg und der Polizeistation Ober-Ramstadt auf der Bundesstraße

38 im Bereich der „Alten Dieburger Straße“ im Zeitraum zwischen 23.30 bis 1 Uhr

eine Kontrollstelle ein. Insgesamt hielten die Ordnungshüter 45 Fahrzeuge an und

kontrollierten 58 Personen. Bei einem 49-jährigen Wagenlenker bemerkten die

Beamten rasch, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein im Anschluss

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert 0,84 Promille. Er musste die Beamten

daraufhin zwecks weiterer Atemalkoholmessung mit zur Dienststelle begleiten. Bei

einer weiteren Kontrolle geriet ein 26 Jahre alter Fahrer in den Fokus der

Streifen. Er führte eine britische Fahrerlaubnis mit sich. Aufgrund eines

längeren inländischen Aufenthalts als sechs Monate verlor diese allerdings ihre

Gültigkeit und es bestand somit der Verdacht, dass er ein Fahrzeug im

öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu

sein. Beide werden sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Messel: Diebstahl von Rolls Royce scheitert/Täter flüchten vor Polizei in Wald

Messel (ots) – Zwei Unbekannte wollten in der Nacht zum Mittwoch (13.04.), gegen

1.00 Uhr, einen „Am Wildpark“ abgestellten Rolls Royce entwenden und hatten sich

bereits Zugang in das Fahrzeug verschafft. Anwohner verständigten die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten flüchteten zwei Kriminelle zu Fuß in den

angrenzenden Wald. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren

Streifen, an der auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Hessen

beteiligt war, verlief bislang ergebnislos. Einer der Flüchtigen ist 1,75 bis

1,85 Meter groß und kräftig. Er trug einen dunklen Pulli mit Kapuze, dunkle

Jogginghose und eine schwarze Sturmhaube. Sein Begleiter ist 1,70 bis 1,80 Meter

groß, von normaler Statur und war ebenfalls mit dunkler Jogginghose und dunklem

Pulli mit Kapuze, deren Innenseite weiß ist, bekleidet. Auch er war mit einer

Sturmhaube maskiert.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Büttelborn: Kaminfeuer auf dem Bildschirm löst Feuerwehreinsatz aus

Büttelborn (ots)

Sirenen schreckten in der Nacht zum Mittwoch (13.04.), gegen 2.30 Uhr, zahlreiche Anwohner in Büttelborn aus dem Schlaf. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zu einem angeblichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ahornweg.

Glücklicherweise konnte anschließend rasch Entwarnung gegeben werden. Der vermutete Brand stellte sich als romantisches Kaminfeuer auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes in einer Wohnung heraus. Die eingesetzten Feuerwehrleute sowie die Polizei rückten daraufhin wieder ab.

Trebur-Geinsheim: Geldautomatsprengung misslingt/Kripo sucht SUV-Fahrer als wichtigen Zeugen

Trebur (ots)

Der Geldautomat einer Bankfiliale in der Oppenheimer Straße geriet in der Nacht zum Mittwoch (13.04.), gegen 2.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hatten nach derzeitigem Ermittlungsstand sowie dem vorgefundenen Spurenbild die Absicht, den Automaten durch Einleitung von Gas zu sprengen. Die Kriminellen brachen das Vorhaben jedoch vorzeitig ab und flüchteten unerkannt.

Der Anlass für die Flucht könnte ein bislang nicht bekannter SUV-Fahrer gewesen sein, der zur fraglichen Zeit vor dem Gebäude mit seinem Fahrzeug anhielt und die Täter so aufschreckte.

Die Ermittler des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats K 21/22 suchen den SUV-Fahrer nun als wichtigen Zeugen. Er sowie Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Einbruch in Büros/Tresor aufgebrochen

Groß-Gerau (ots)

Mehrere Büros in einem Gebäude in der Adolf-Göbel-Straße gerieten in der Nacht zum Dienstag (12.04.) in das Visier Krimineller.

Die Täter gelangten durch Einschlagen eines Oberlichts zunächst in einen Büroraum und brachen dort anschließend einen Tresor auf. Ihnen fiel hierbei Bargeld in die Hände. Die ungebetenen Besucher durchsuchten in der Folge weitere Büros nach Wertgegenständen, wurden hier aber offenbar nicht mehr fündig und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960

Odenwaldkreis

Erbach: Mit Hammer geschlagen

31-Jähriger festgenommen/ Staatsanwaltschaft beantragt Unterbringungsbefehl Erbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Mit einem Hammer wurde am frühen Dienstag (12.04.) ein 32 Jahre alter Mann lebensbedrohlich in seiner Wohnung verletzt. Seine 33-jährige Mitbewohnerin erlitt ebenfalls Verletzungen. Die Geschädigten kamen in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige, ein 31-Jähriger aus Michelstadt, soll nach ersten Ermittlungen in der Nacht bei den späteren Geschädigten geklingelt und den 32-Jährigen unvermittelt mit einem Hammer attackiert haben. Seine Mitbewohnerin, die den Täter aufhalten wollte, wurde durch Hammerschläge ebenfalls verletzt.

Nachdem der 32-Jährige noch selbstständig den Notruf absetzen konnte, flüchtete der Angreifer. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat zusammen mit der Kriminalpolizei in Erbach die Ermittlungen zu der Tat und ihren Hintergründen übernommen.

Der 31 Jahre alte Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen schwerer Körperverletzung am Mittwoch (13.04.) dem Haftrichter in Michelstadt vorgeführt. Dieser hat die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, da nach ersten Erkenntnissen dringende Gründe für die Annahme vorlagen, dass der Tatverdächtige an einer psychischen Erkrankung leidet, die bei der Tat eine Rolle spielte.

Hinweis an die Medienvertreter: Auskünfte, die über den dargestellten Sachverhalt hinausgehen, werden ausschließlich von der Staatsanwaltschaft Darmstadt erteilt.

Oberzent-Raubach: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Oberzent (ots) – Am Dienstag (12.04.) ereignete sich gegen 14:15 Uhr ein

Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorrad.

Der 55-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr die Kreisstraße

37 von Ober-Schönmattenwag in Fahrtrichtung Raubach. Nach ersten Erkenntnissen

kam der Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und

stürzte.

Hierbei verletzte er sich leicht. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus

verbracht.

Die Polizei beziffert den Schaden am Motorrad des Verunfallten auf circa 1000

EUR.

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Oberzent (ots) – Am Dienstag (12.04.) kam es auf der Landesstraße

3120 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 59-jährige Fahrzeugführer eines

Odenwälder Getränkeunternehmens fuhr mit seinem LKW-Anhänger-Gespann von

Beerfelden kommend in Richtung Airlenbach. In einer Rechtskurve kurz vor

Ortseingang Airlenbach kam ihm ein orangefarbener Kipper mit Grünschnitt

entgegen. Dabei ragte die Ladung soweit über den Fahrzeugrand, dass der linke

Außenspiegel des Getränkeunternehmens beschädigt wurde.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 800,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug

und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter

06062 / 953-0.