Beleidigt, geschlagen und mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, Dienstag, 12.04.2022, 03:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag wurden zwei Männer in Wiesbaden-Dotzheim aus einer

Gruppe heraus angegangen. Gegen 03:45 Uhr trafen die beiden Männer vor einer

Bushaltestelle in der Ludwig-Erhard-Straße auf eine Gruppe Jugendlicher.

Zunächst sei einer der Männer aus der Gruppe heraus von zwei Mitgliedern

beleidigt worden. Kurz darauf hätten die beiden Unbekannten auf die Geschädigten

eingeschlagen und einen von ihnen mit Pfefferspray besprüht. Die Attackierten

seien daraufhin in einen Linienbus geflüchtet.

Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei etwa 17-20 Jahre alte Männer mit

„südländischem“ Erscheinungsbild gehandelt haben. Einer habe kurze, der andere

lange schwarze Haare gehabt. Beide seien mit Jogginghosen bekleidet gewesen.

Die Ermittler des Wiesbadener Haus des Jugendrechts nehmen Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Diebe brechen Baucontainer auf,

Wiesbaden, Biebrich, Glarusstraße, 11.04.2022, 17.45 Uhr bis 12.04.2022, 06.30

Uhr (pa)In der Biebricher Glarusstraße kam es von Montag auf Dienstag zu einem

Einbruch in einen Baucontainer. Zwischen dem späten Montagnachmittag und

Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in einen auf einer

Baustelle aufgestellten Container. Aus diesem entwendeten die Täter diverse

Werkzeuge und Maschinen im Gesamtwert von etwa 3.600 Euro. Die Ermittlungsgruppe

des 3. Polizeireviers nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 – 2340

entgegen.

Teilediebe stehlen Lenkrad aus BMW,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, 12.04.2022, 20.00 Uhr bis 13.04.2022, 05.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch waren in der Wiesbadener Hasengartenstraße

Autoteilediebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurde zwischen 20.00 Uhr abends und

05.30 Uhr am Morgen ein am Straßenrand geparkter BMW der 3er-Reihe. Gewaltsam

öffneten die Unbekannten eine Tür des Wagens, um anschließend das Lenkrad

auszubauen. Neben diesem wurde auch Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet. Der

Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Mögliche Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 der Wiesbadener

Kriminalpolizei zu melden.

Mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden beschädigt, Wiesbaden, Dienstag, 12.04.2022

(wie) In den letzten beiden Tagen wurden in Wiesbaden diverse parkende Autos

beschädigt, teilweise mehrere hintereinander an einer Örtlichkeit. Die Polizei

wurde im gesamten Stadtgebiet immer wieder zu zerkratzten und beschädigten

Fahrzeugen gerufen. Alleine zwölf Anzeigen nahmen die Beamten in den letzten 24

Stunden auf. Im Moltkering entdeckten die Streifen sechs beschädigte Fahrzeuge.

Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Polizei nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen und bittet die Bürgerinnen und Bürger,

aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen an geparkten Fahrzeugen zu

melden.

Motorradfahrer bei Unfall in Wiesbaden verletzt, Wiesbaden, Saarstraße/

Sylter Straße, Dienstag, 12.04.2022, 14:10 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde in Wiesbaden ein Motorradfahrer bei einem Unfall

verletzt. Ein 22-Jähriger befuhr mit einem Opel die Sylter Straße in Richtung

Saarstraße. An der Kreuzung Saarstraße bog der Mann nach links ab und übersah

dabei offenbar den vorfahrtsberechtigten 28-Jährigen auf einem Honda Motorrad.

Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem der Motorradfahrer über die

Frontscheibe und das Dach des Opels geschleudert wurde. Der Motorradfahrer wurde

hierdurch verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt

leichte Verletzungen durch den Seitenairbag. Der Sachschaden wird auf 6.000 EUR

geschätzt.

Beim Einparken Fußgänger erfasst,

Wiesbaden, Freudenbergstraße, Dienstag, 12.04.2022, 20:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurde bei einem Einparkmanöver in Wiesbaden ein Fußgänger

angefahren und leicht verletzt. Ein 40-Jähriger wollte in der Freudenbergstraße

einen Volvo rückwärts einparken. Hierbei übersah er offensichtlich einen, die

Straße überquerenden, 37-jährigen Fußgänger und fuhr rückwärts gegen ihn.

Hierbei wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Am Auto entstand geringer

Sachschaden.

Viele Verstöße bei Geschwindigkeitsüberwachung, Wiesbaden, Bundesstraße 263,

Dienstag, 12.04.2022, 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Am Dienstag überwachte der Verkehrsdienst der Polizei die Geschwindigkeit

an der Baustelle Salzbachtalbrücke – mit erschreckendem Ergebnis. Die Beamten

bauten ihr Messgerät im Baustellenbereich zwischen dem Amöneburger Kreisel und

der Mainzer Straße auf. Zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr erfasste das Gerät

511 Fahrzeuge, von denen sich insgesamt 672 nicht an die vorgeschriebene

Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h hielten. 169 davon waren so schnell, dass es

zu einem Bußgeld mit Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen

wird. Fünf Fahrzeuge passierten die Messstelle so schnell, dass die Fahrer bald

für mindestens einen Monat zu Fuß gehen werden müssen. Wenn man bedenkt, dass an

der Messstelle reger Baustellenverkehr herrscht, ist es bedenklich, wie viele

Autofahrer die Geschwindigkeitsbeschränkung ignorieren. Die Polizei wird den

Bereich weiter im Auge behalten.

Verkehrsunfall ,mit Sattelzug und zwei eingeklemmten Personen auf der A3

Wiesbaden (ots) – Am Mittwoch, den 13.04.2022, gegen 08:15 Uhr ereignete sich

auf der A3, zwischen der Anschlussstelle Limburg und Bad Camberg Fahrtrichtung

Frankfurt ein Auffahrunfall, bei dem ein Transporter nahezu ungebremst in das

Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges auffuhr, der verkehrsbedingt abbremsen

musste. Nach jetzigem Ermittlungsstand war Unachtsamkeit die Unfallursache.

Beide männlichen Mitfahrer des Transporters wurden eingeklemmt und mussten von

der Feuerwehr geborgen werden. Während der 30-jährige rechte Beifahrer mit dem

Hubschrauber in ein Krankenhaus verlegt werden musste, wurden der 25-jährige

Beifahrer und 33-jährige Fahrer mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser

transportiert. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Fahrbahn teilweise

gesperrt werden. Nach 2,5 Stunden waren diese Sperrungen komplett aufgehoben. Es

hatte sich ein Rückstau von ca. 10 Kilometern gebildet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger scheitern an aufmerksamen Mitbürgerinnen und

Mitbürgern, Rüdesheim, Oestrich-Winkel, Assmanshausen Dienstag, 12.04.2022,

(fh)Am Dienstag gelang es Bürgerinnen und Bürgern im Zuständigkeitsgebiet der

Polizeistation Rüdesheim in mehreren Fällen dreiste Betrugsmaschen zu

durchschauen, bei denen es unbekannte Täter auf ihr Hab und Gut abgesehen

hatten. Die Unbekannten machten sich eine Variante des sogenannten

„Schockanrufs“ zu Nutze mit dem sie die zumeist lebensälteren Angerufenen unter

Druck setzen und hinters Licht führen wollten. In allen bekannt gewordenen

Fällen gaben sich die Täter als Angehörige oder Staatsanwälte aus. Den

Rheingauerinnen und Rheingauern wurde vorgegaukelt, ein Familienangehöriger habe

einen schweren Unfall verursacht und man müsse nun eine Kaution einfordern oder

begleichen.

Auch wenn wie in diesen Fällen die Reaktionen vorbildlich ausfielen appelliert

die Polizei erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst

sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu

lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in

den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch

eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei

ausdrücklich darum sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

Fahrzeug zerkratzt, Hünstetten, Strinz-Trinitatis, Panroder Straße Montag,

11.04.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 12.04.2022, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Fahrzeug in der Panroder Straße in

Strinz-Trinitatis beschädigt. Der oder die Täter hatten sich an einem silbernen

Volvo zu schaffen gemacht und die Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand

zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Derzeit liegen

noch keine Hinweise zu dem Täter oder der Täterin vor.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Bad Schwalbach, Fischbach, Kreisstraße

669, Dienstag, 12.04.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist ein Motorradfahrer nahe Bad Schwalbach gestürzt und hat

sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 18:00 Uhr war der 23-jährige

Wiesbadener auf der K 669 in Richtung Bad Schwalbach-Fischbach unterwegs. Aus

noch ungeklärter Ursache verlor der junge Mann in einer Linkskurve die Kontrolle

über seine Suzuki DR600, kam zu Fall und kollidierte mit der dortigen

Schutzplanke. Der Wiesbadener verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich

und kam zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus. Am Zweirad

entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Taunusstein-Bleidenstadt,

Ludwig-Hanson-Straße, Montag, 11.04.2022, 18:00 Uhr bis 18:20 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es in der Ludwig-Hanson-Straße in

Taunusstein-Bleidenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 18:00 Uhr parkte

eine Bleidenstädterin ihren schwarzen VW Golf am Fahrbahnrand der besagten

Straße. Als sie etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte

sie einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Stoßfänger in Form mehrerer

Kratzer fest. Dieser wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. In dem kurzen Zeitraum

zuvor muss eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Unfall verursacht haben

und im Anschluss geflüchtet sein.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 auf.