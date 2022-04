Unbekannter schlägt Autofahrer ins Gesicht und bricht ihm die Nase: Zeugen gesucht

Kaufungen (Landkreis Kassel):

In einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wenden sich die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Der Fall hatte sich am Donnerstag, dem 31. März, gegen 15:15 Uhr, an der Autobahnausfahrt Kassel-Ost ereignet. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau war nach seiner Schilderung zu dieser Zeit an der Anschlussstelle von der A 7 in Richtung Norden abgefahren und hatte sich an der Kreuzung zur B 7 auf der rechten Linksabbiegespur eingeordnet. Als er dort an der roten Ampel stand, habe plötzlich ein Lkw-Fahrer, der rechts neben ihm angehalten hatte, die Fahrertür des Autos aufgerissen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Gleichzeitig soll er dem 57-Jährigen vorgeworfen haben, ihn zuvor auf der Autobahn ausgebremst zu haben. Als die Ampel grün wurde, fuhr der Autofahrer los und brachte sich in Sicherheit. Er hatte durch den Angriff einen Nasenbeinbruch und Gesichtsverletzungen erlitten, die er am gleichen Tag im Krankenhaus behandeln ließ. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten leider noch nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters. Es soll sich um einen ca. 40 Jahre alten und 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit grauen, dünneren Haaren und gebräuntem Gesicht gehandelt haben, der akzentfrei Deutsch sprach und eine schwarze Arbeitshose sowie eine schwarze Jacke mit einem gelb/roten Logo trug. Er fuhr einen weißen Lkw des Herstellers Mercedes, der einen Aufbau hatte.

Wer Hinweise auf die Tat oder den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Versuchter Straßenraub in Ihringshäuser Straße: Zwei Tatverdächtige festgenommen; Hinweise auf geflüchtete Komplizen erbeten

Kassel-Wesertor:

Zeugen eines versuchten Straßenraubes in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Ihringshäuser Straße suchen derzeit die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Die Polizei war gegen 20:45 Uhr von einem Autofahrer gerufen worden, da ein junger Mann vor der Hausnummer 10 A von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen und verletzt wurde. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die alarmierten Streifen zwei Tatverdächtige, einen 22-Jährigen aus Helsa und einen 26 Jahre alten Mann aus Kassel, festnehmen. Von den drei weiteren Tätern, die in unterschiedliche Richtungen geflüchtet waren, fehlte bereits jede Spur.

Bei der Befragung des 23-Jährigen aus Kassel gab dieser an, dass er an der Örtlichkeit von insgesamt fünf ihm unbekannten Männern angegriffen und geschlagen worden war, die ihm im weiteren Verlauf Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatten. Daraufhin war er über die Straße auf die Straßenbahngleise zurückgewichen, wo die Gruppe ihn weiter angriff, bis er zu Boden stürzte. Als die Täter in der Jacke des Opfers nach Wertsachen suchten, hielt der aufmerksam gewordene Zeuge mit seinem Auto an. Daraufhin ließ die Gruppe von dem 23-Jährigen ab und ergriff ohne Beute die Flucht. Bei den drei noch nicht identifizierten Tätern soll es sich um 17 bis 23 Jahre alte und 1,70 bis 1,75 Meter große Männer mit dunklerem Teint gehandelt haben, die kurze schwarze Haare hatten und gebrochen Deutsch sprachen. Einer von ihnen trug einen dunkelroten Adidas-Pullover, ein anderer hatte lockige Haare, so der Zeuge. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen, weshalb ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte.

Zeugen, die den Raubversuch möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die geflüchteten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Beleidigungen und Tritte gegen Zugpersonal (FOTO)

Für heftigen Ärger in einem ICE aus Richtung Frankfurt sorgte

gestern Nachmittag (12.4.) ein 42-jähriger Wohnsitzloser im Bahnhof

Kassel-Wilhelmshöhe. Der Mann war ohne Fahrkarte und Barmittel unterwegs. Bei

der Fahrscheinkontrolle attackierte er das Zugbegleitpersonal.

Der aggressive Mann trat nach der Zugchefin. Zudem bespuckte und beleidigte er

einen weiteren Zugbegleiter. Beide Bahnmitarbeiter blieben unverletzt und

konnten ihren Dienst fortsetzen. Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel

nahmen den Störenfried vorläufig fest. Der 42-Jährige wurde gefesselt und musste

die Beamten zur Wache begleiten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen

Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

Ein zweiter Fall

In einem weiteren Fall von Körperverletzung im Bahnhof Kassel- Wilhelmshöhe

ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel seit gestern Nachmittag (12.4.)

gegen einen 32-Jährigen aus Äthiopien. Der Mann attackierte den Zugbegleiter

eines ICE am Bahnsteig 3. Der Schaffner hatte den 32-Jährigen kurz zuvor des

Zuges verwiesen, weil dieser den Bahnbediensteten geschubst hatte. Der

Zugbegleiter verletzte sich dabei am Arm. Auch gegen den 32-Jährigen hat die

Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In beiden Fällen kamen die Männer wieder frei

Einbrecher stehlen weißen VW Golf Kombi aus Kfz-Werkstatt in Vellmar: Kripo erbittet Hinweise

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Vellmar einen weißen VW Golf Kombi gestohlen. Mit dem Fahrzeug ergriffen die Täter letztlich unerkannt die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder Hinweise auf den Verbleib des Autos geben können.

Der Einbruch in der Straße „Lange Wender“, nahe dem Einkaufszentrum, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 1:45 Uhr. Die unbekannten Täter waren über ein Rolltor in die Werkstatthalle eingebrochen und hatten sich anschließend auf Beutezug begeben. Neben etwas Kleingeld aus einer Geldkassette erbeuteten die Einbrecher in der Werkstatt den zwei Jahre alten VW Golf Kombi mit den Kennzeichen KS-NE 29. Über das von innen geöffnete Rolltor flüchteten sie mit dem Wagen von dem Gelände in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Autos geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Polizei mit verstärkten Kontrollen zum Saisonauftakt der Raser, Poser und illegalen Tuner am „Carfreitag“

Nordhessen: Alljährlich bildet der Karfreitag als sogenannter „Carfreitag“ den Auftakt zur Saison der Raser, Poser und Tunerszene. Autoliebhaber und Tuningbegeisterte treffen sich auch in Nordhessen vielerorts, um sich über ihr gemeinsames Interesse auszutauschen. Häufig gibt es dabei gar nichts zu beanstanden. Einige wenige sorgen mit ihrem rücksichtslosen Verhalten oder den technischen Veränderungen an ihren Fahrzeugen jedoch leider auch immer wieder für Belästigung oder gar Gefährdung anderer. Aus diesem Grund heißt es „Rot für Raser, Poser bzw. illegales Tuning“. Nordhessenweit wird die Polizei am „Carfreitag“ den ganzen Tag über mit fachkundigen Beamten, unter anderem von der EG Tuner, im Einsatz sein und verstärkte Kontrollen in unserer Region durchführen. Für Raser und Poser, die durch ihre Fahrweise andere gefährden oder an dem Feiertag die Allgemeinheit mit Lärm belästigen, wird die Polizei kein Auge zudrücken und gegen solche Fahrer konsequent vorgehen.