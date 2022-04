Nach Vandalismus auf Friedhof – Jugendlicher ermittelt

Gersfeld. Mitte Februar 2022 war es zu mehreren Fällen von Vandalismus auf einem Friedhof in der Straße „Am Kreuzgarten“ gekommen. Dabei wurden mehrere Holzkreuze aus Gräbern gezogen, Gedenktafeln und Grableuchten umgeworfen sowie ein Gießkannenständer aus der Verankerung gerissen – wir berichteten.

Beamte der Polizeistation in Hilders konnten nun im Rahmen umfangreicher Ermittlungen einen 13-jährigen Jungen ermitteln.

Der junge Mann zeigte sich bei der Polizei einsichtig und gab persönliche Lebensumstände für die Taten an.

Reifen zerstochen

Fulda. Einem aufmerksamen Zeugen fiel am späten Dienstagabend (12.04.), gegen 23.20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hundeshagenstraße eine männliche Person auf, die einen vorderen Reifen eines silbernen Ford C-Max mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerstach. Daraufhin informierte der Tatzeuge die Polizei. Der Täter flüchtete anschließend über anliegende Gärten in unbekannte Richtung. Er kann als etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und mit schlanker Gestalt beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann eine graue Wollmütze mit schwarzer Krempe, eine schwarze Jacke mit silbernen oder weißen Streifen am Unterarm, eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle sowie eine weiße FFP2-Maske. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug über Messenger-Dienst – Ihre Polizei warnt

Fulda. Am Montag (11.04.) gaben sich Trickbetrüger gegenüber einer 69-jährigen Frau aus Fulda als deren Sohn aus. Die Schwindler kontaktierten die Dame über einen Messenger-Dienst und erklärten, dass das Handy des Verwandten kaputt gegangen sei, sodass er eine neue Nummer nutze. Wegen eines dringenden Anliegens benötige der vermeintliche Sohn umgehend einen Geldbetrag von der 69-Jährigen. Die Frau glaubte den Angaben der Täter zunächst und überwies einen ungeraden Betrag auf ein ihr unbekanntes Konto. Anschließend gaben die Trickbetrüger vor, dass die Überweisung nicht angekommen sei, woraufhin die Fuldaerin erneut Geld versendete. Insgesamt erbeuteten die Schwindler so einen niedrigen, ungeraden, vierstelligen Geldbetrag.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren.

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Gefährliche Körperverletzung mit fünf Verletzten

Hünfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen:

In der Nacht zu Sonntag (10.04.), gegen 1.20 Uhr, kam es in einer Bar in der Straße „Großenbacher Tor“ zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in deren Folge fünf Personen verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen zu Folge geriet ein 19-jähriger Mann aus Hünfeld mit einem 18-jährigen Hünfelder verbal in Streit. Die Streitigkeiten der Männer verlagerten sich vor die Bar, wo der 19-Jährige während einer körperlichen Auseinandersetzung den 18-Jährigen mittels Reizgas verletzte. Weitere Personen gerieten zwischen die Streitenden, woraufhin der 19-Jährige ein Messer zog und vier Männer im Alter zwischen 20 und 34 Jahren verletzte. Ein 20-Jähriger aus Haunetal, ein 21-Jähriger aus Hünfeld und ein 34-Jähriger aus Hünfeld wurden mit schweren Schnittverletzungen an Händen und Armen mit einem Rettungswagen in Kliniken verbracht. Ein 34-Jähriger aus Bad Brückenau erlitt eine leichte Schürfwunde am Kopf.

Der 19-Jährige sowie ein 36-jähriger Begleiter (ebenfalls aus Hünfeld) wurden durch Streifen der Polizeistationen Fulda und Hünfeld vor Ort vorübergehend festgenommen. Da der Verdacht bestand, dass die Tatverdächtigen Alkohol konsumiert hatten, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme durchgeführt.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die zwei Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Lampen im Bahnhof Flieden zerstört – Bundespolizei sucht

Flieden (Landkreis Fulda) (ots) – Einen Sachschaden von rund 1000 Euro richteten

bislang Unbekannte im Bahnhof Flieden (Landkreis Fulda) an. Zerstört wurden

insgesamt drei Lampenabdeckungen in der Unterführung des Bahnhofes.

Ein Bahnmitarbeiter stellte die Beschädigungen gestern Abend (12.4.) fest und

erstattete Strafanzeige bei der Bundespolizei in Fulda.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu den Sachbeschädigungen oder anderen Vandalismustaten im Bereich

der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Diebstahl aus mehreren Pkw

Kirchheim. Im Ortsteil Frielingen wurden in der Nacht zu Dienstag (12.04.) vier Fahrzeuge Ziel unbekannter Täter.

In der Aulastraße entwendeten die Langfinger aus dem Fahrzeuginnenraum eines roten Ford Kuga eine Multifunktionslampe „Olight Perun 2“ im Wert von circa 100 Euro. Auch ein in derselben Straße abgestellter, lilafarbener VW Mulitvan wurde augenscheinlich von Unbekannten durchsucht. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Aus einem grauen VW Passat in der Siedlungsstraße entnahmen unbekannte Täter zudem unerlaubt mehrere Schmuckstücke im Gesamtwert von etwa 170 Euro.

Außerdem wurde ein grauer Skoda Octavia in der Raiffeisenstraße von Einbrechern geöffnet und eine elektronische Auswerteeinheit im Gesamtwert von circa 2.000 Euro gestohlen.

Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Auch ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Therme

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Dienstag (12.04.) hebelten Unbekannte an einer Eingangstür einer Therme in der Straße „Am Kurpark“. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Diebstahl aus Pkw – Festnahmen

Gersfeld. Nach mehreren Diebstählen im Zusammenhang mit Pkw in den zurückliegenden Wochen im Bereich von Gersfeld, nahm die Polizei am frühen Donnerstagmorgen (07.04.) drei Tatverdächtige fest.

In der Nacht meldeten sich Anwohner aus Mosbach bei der Polizei und gaben den Hinweis auf drei Personen, die in Autos schauen würden. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten gegen 4.45 Uhr zwei 18-Jährige aus Fulda und Neuhof an und nahmen diese fest. Die Personen hatten mehrere Gegenstände bei sich, die offensichtlich aus Diebstählen stammten. Kurz darauf erfolgte in Gersfeld die Festnahme eines dritten 17-jährigen Tatverdächtigen aus Neuhof.

Die Kriminalpolizei Fulda führt die entsprechenden Ermittlungen. Hierbei konnte der Verdacht begründet werden, dass die Täter unter anderem für weitere Diebstähle von und aus Pkw in den zurückliegenden Wochen in den Bereichen Heubach, Sinntal und Flieden verantwortlich sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug und Ihre Garage auch bei kurzer

Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch

ordnungsgemäß abgeschlossen ist

Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Zaun von Pferdekoppel beschädigt – Verletztes Tier eingeschläfert

Lauterbach. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (12.04.) mehrere Pfosten eines Zauns einer Pferdekoppel in der Straße „Am Müllersgraben“ im Ortsteil Allmenrod. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die zwei zur Tatzeit darauf weidenden Tiere in der Folge durch die hierbei entstandene Zaunöffnung die Wiese.

Die Pferde konnten am nächsten Morgen wieder eingefangen werden. Ein Vierbeiner verletzte sich außerhalb der Koppel jedoch so schwer, dass er in der Folge noch am selben Abend von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfallflucht im Innenstadtbereich Fulda

Fulda – Am Dienstag, den 12.04.2022 kam es gegen 10:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Bardostraße/Am Rosengarten bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR entstand.

Ein 43-jähriger aus Fulda befuhr mit seinem blauen Ford-Puma den linken Fahrstreifen der Straße Am Rosengarten aus Richtung Robert-Kircher-Straße in Fahrtrichtung Bardostraße. Zeitgleich fuhr ein weißer Kleintransporter, mit zwei Personen besetzt, neben dem Ford auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Abbiegevorgang, stieß der Kleintransporter aus unbekannten Gründen gegen die rechte Fahrzeugseite des Ford und setzte seine Fahrt in Richtung Frankfurter Straße fort.

Auf Grund der Verkehrsdichte gelang es dem Ford-Fahrer nicht, dem Kleintransporter zu folgen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.