Frankfurter Zollfahnder heben Waffenlager aus

Frankfurt am Main/ – Eine breite Palette an erlaubnispflichtigen

Schusswaffen, Kriegswaffen und Waffenteilen entdeckten Zollfahnder*innen des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main am 05.04.2022 bei Ermittlungen in Kassel.

Bei mehreren Durchsuchungen im Raum Kassel stießen die Ermittlerinnen in

unterschiedlichen Lagerräumen und Wohnungen auf insgesamt 16 Schusswaffen,

darunter Pistolen, halbautomatische Schusswaffen und Repetierflinten. Die

ebenfalls zu dem Sortiment zählenden Maschinenpistolen, die unter das

Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, stellten die Zollfahnderinnen ebenso sicher,

wie eine Vielzahl wesentlicher Waffenteile, Munition und Spezialwerkzeuge zum

Bearbeiten von Waffen.

Der unerlaubten Einfuhr aus dem osteuropäischen Ausland verdächtig ist ein

63-jähriger Beschuldigter. Mutmaßlich hat er die eingeführten Waffen in

Deutschland mit den Spezialwerkzeugen unerlaubt verändert. Zudem konnte er keine

entsprechende Erlaubnis zum Besitz der scharfen Waffen vorweisen, sodass ihm

auch deswegen Verstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz

zur Last gelegt werden. Bei der vermeintlich sicher versteckten Lagerung der

Waffen in einem Lagerraum, der auf einen anderen Namen angemietet war,

unterstützte ein 40-jähriger mutmaßlicher Helfer.

Die beiden Beschuldigten wurden am Einsatztag durch das Zollfahndungsamt

Frankfurt am Main und durch Kräfte des Polizeipräsidiums Nordhessen vorläufig

festgenommen.

Den Festnahmen waren umfangreiche Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Frankfurt

am Main unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kassel vorausgegangen,

nachdem Beamte bei der Zollkontrolle einer Postsendung aus Tschechien im Sommer

2021 eine an den 63-Jährigen adressierte Pistole sicherstellten. Die

Beschuldigten befinden sich derzeit auf freiem Fuß.

„Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, zu welchem Zweck die Beschuldigten die

teils erlaubnispflichtigen und verbotenen Feuerwaffen und deren Teile

beschafften. Durch die Sicherstellung dieser Schusswaffen leisteten die

Zollfahnder*innen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die öffentliche

Sicherheit“, so die Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Erfolgreiche Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg

Kaiserslautern/Frankfurt (ots) – Über eine erfolgreiche Zusammenarbeit können

die hessische und die rheinland-pfälzische Polizei berichten. Im Zusammenhang

mit sogenannten Callcenter-Betrügereien ist es den Ermittlern gelungen, einen

„Helfershelfer“ über die Landesgrenzen hinweg zu verfolgen und festzunehmen. Der

21-jährige Mann wurde in Kaiserslautern gestellt, nachdem er einer Seniorin

einen vierstelligen Bargeldbetrag abgeluchst hatte. Er sitzt nun in

Untersuchungshaft.

Ermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt waren vergangene Woche auf den

21-Jährigen aufmerksam geworden. Er stand im Verdacht, im Auftrag von noch

unbekannten Hintermännern als „Geldabholer“ aktiv zu sein, um nach sogenannten

Schockanrufen zu den Wohnungen der jeweiligen Opfer zu fahren und das

telefonisch vereinbarte Geld in Empfang zu nehmen.

Bei einer dieser Aktionen gelang es den hessischen Ermittlern vor wenigen Tagen,

dem Mann bis nach Kaiserslautern zu folgen und ihn hier zusammen mit den

örtlichen Kollegen festzunehmen. Zuvor hatten die Beamten beobachtet, wie ihm

von einer 72-jährigen Frau an der Haustür ein Umschlag übergeben wurde. Wie sich

herausstellte, befanden sich in dem Umschlag 15.000 Euro.

Die betrogene Seniorin berichtete, dass sie einen Anruf erhalten hatte, bei dem

ihr vorgegaukelt worden war, dass ihre Tochter einen schlimmen Unfall verursacht

habe und nun im Gefängnis sitze. Und nur durch die Zahlung des Geldes könne sie

wieder auf freien Fuß kommen. Die 72-Jährige glaubte die Geschichte und bezahlte

wie sie annahm – um ihrer Tochter zu helfen. Dank des Eingreifens der Polizei

blieb ihr der finanzielle Schaden erspart.

Der festgenommene 21-Jährige machte keine weiteren Angaben. Er wurde auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht

vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen

dauern an. |cri

Frankfurt: Maßnahmen der Frankfurter Polizei an „Carfreitag“

Frankfurt (ots) – (ne) Auch in diesem Jahr wird die Frankfurter Polizei beim

landesweiten Aktionstag zu „Carfreitag“ besondere Maßnahmen und den ganzen Tag

verschiedene Kontrollen durchführen.

Der Einsatzschwerpunkt wird sich auf die Nachmittags- und Abendstunden

konzentrieren. Mit unterschiedlicher Messtechnik zur Geschwindigkeitsüberwachung

wird die Frankfurter Polizei an unterschiedlichen Örtlichkeiten entsprechende

Kontrollen durchführen. Neben dem sogenannten Provida-Fahrzeug

(Nachfahreinrichtung zur Geschwindigkeitsmessung) wird die Polizei mit Hilfe von

mobilen laserbasierten Messanlagen die Geschwindigkeit überwachen und die

Verstöße an den Kontrollstellen ahnden. Darüber hinaus wird die Kontrolleinheit

KART mit Unterstützung von Zivilkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei für

Kontrollen der Tuner-Szene im Stadtgebiet im Einsatz sein.

Frankfurt-Flughafen: Durch Messer verletzt

Frankfurt (ots) – (fue) Innerhalb einer Gruppe, welche dem Obdachlosenmilieu

zuzuordnen sein dürfte, kam es am Mittwoch, den 13. April 2022, gegen 00.40 Uhr,

im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens zu Streitigkeiten.

Im Verlauf dieser Streitigkeit wurde ein 48-jähriger Mann durch mehrere Stiche

am Oberkörper verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht

werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen,

welche durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt wurden, konnte kurze Zeit

später der Tatverdächtige, ein 51-jähriger Mann, festgenommen werden. Bei ihm

fand sich in der Jackentasche die mutmaßliche Tatwaffe, ein sogenanntes

„Schweizer Messer“. Zu den Hintergründen der Tat schweigen sich die Beteiligten

aus. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 42-jähriger Mann war am Dienstag, den 12. April

2022, gegen 15.40 Uhr, mit seinem Motorrad auf der Hanauer Landstraße in

stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 568 wollte ein

29-Jähriger mit seinem Pkw nach rechts auf die Hanauer Landstraße einbiegen,

ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge und der Motorradfahrer kam zu Fall. Der 42-Jährige wurde dabei schwer

verletzt und musste später in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär

aufgenommen wurde.