Kino: Der Frühling kann kommen!

Der Kino-Frühling und der Kino-Sommer können in der Rhein-Neckar Region und in Mittelbaden kommen. 2020 war das Jahr der Wiedergeburt der Autokinos, 2021 entstanden in der südwestlichen Region der Bundesrepublik mehr Open-Air-Kinos als jemals zuvor. Auch 2022 wird sich sehen lassen können: Das Programm des Filmfrühlings in Limburgerhof (ab 22. April) und Bobenheim-Roxheim (ab 13. Mai) steht schon fest, auch der Termin des Sommer Open Air Kinos am Gottesauer Schloss in Karlsruhe. Das Karlstorkino Heidelberg plant vier Open Air-Veranstaltungen und der Kinosommer im Landgrafenschloss Butzbach findet vom 20. Juli bis 14. August 2022 statt.

Mannheim macht seinen Open-Air-Kinoauftakt am 29. April um 20:30 Uhr mit „Die Aufrechte – Anette Langendorf, eine Mannheimer Antifaschistin“ im Garten der Wohnprojekte SWK und Umbau Turley.

Im September öffnet das „Festival des Deutschen Films“ in Ludwigshafen auf der Parkinsel seine Pforten – dort ist ebenfalls eine Open-Air-Bühne geplant.

Fazit: Frühling und Sommer können kommen, die Open-Air-Kinos halten ein vielfältiges Programm bereit!