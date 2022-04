Neustadt: Weitere Straßensperrung im Gimmeldinger Tal wegen neuem Hangrutsch

Neustadt an der Weinstraße – Am vergangenen Samstag, 8. April 2022, wurde der Stadtforst von der Neustadter Feuerwehr informiert, dass diese bei der Zufahrt zum Forsthaus Benjental einen großen Riss in der ehemaligen Kreisstraße in Folge des Unwetters vom Freitag festgestellt hat. Auslöser ist offenbar einen Erd- beziehungsweise Hangrutsch. Daraufhin sperrte der Bauhof die Straße ins Gimmeldinger Tal kurz hinter der alten Talmühle.

Die Vollsperrung muss aus Sicherheitsgründen aufrechterhalten bleiben, bis die Schäden begutachtet sind. Das wird auch wegen der sturmbedingten Aufräumarbeiten im ganzen Stadtwald erst nach Ostern möglich sein.

Vor einiger Zeit hatte es im oberen Bereich des Tals auf Bad Dürkheimer Seite ebenfalls einen Rutsch gegeben, so dass dieser Teil bereits gesperrt ist. Durch die frischen Erdbewegungen auf Neustadter Seite können nun das Forsthaus Benjental und das Alte Jagdhaus Looganlage bis auf weiteres auch von Neustadter Seite her nicht mehr über die asphaltierte, ehemalige Kreisstraße angefahren werden.

Die Stadtverwaltung bittet darum, die Absperrung auf Höhe der Talmühle zu beachten, da ein Befahren des betroffenen Wegabschnitts die Schäden vergrößern kann und zudem gefährlich für den Verkehr wäre.

Ortsunkundige, die unverhofft auf die Absperrung stoßen, können auf dem Parkplatz der Talmühle wenden und von dort den Weg zurückfahren.