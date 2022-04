Neustadt: Kellerbrand in der Winzinger Straße

Neustadt an der Weinstraße – Mit dem Einsatzstichwort „Kellerbrand“ rückten die Rettungskräfte am späten Dienstagabend (12.04.2022, 22:40 Uhr) in die Winzinger Straße aus.

Nach Informationen der Mieter des Dreiparteienwohnhauses gab es ein Knall dann war der Strom weg und der Keller verraucht. Zum Glück hatte der Kellerbereich einen separaten Eingang, sodass kein Qualm in das Treppenhaus bzw. in die Wohnungen gelangen konnte.

Beim Eintreffen hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen und hielten sich im weitläufigen Hof des Anwesens auf. Unter Atemschutz mit Wasser am Strahlrohr erkundete der Angriffstrupp den Kellerbereich. Außer einer starken Verqualmung war nach intensiver Absuche kein Schadensfeuer zu lokalisieren. Der Einsatzleiter ließ einen Hochleistungslüfter in Stellung bringen um den Qualm aus dem Kellerraum zu drücken. Nach dem der Qualm entfernt war konnte auch die Ursache ausfindig gemacht werden. Das Stromkabel, welche von der Straße in das Haus zum Hausanschlusskasten führte war „abgeraucht“ und hatte für den Stromausfall und die Verqualmung gesorgt. Der Hauptanschlusskasten ist ein, vom Netzbetreiber geforderter Kasten, mit dem Objekt an das öffentliche Stromnetz angeschlossen ist. Der Bereitschaftsdienst des Energieversorgers wurde nachalarmiert und kümmerte sich umgehend um die Behebung des Schadens. Nach der Übergabe an den Bereitschaftsdienst waren von Seiten der Feuerwehr keine weiterführenden Maßnahmen erforderlich.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Bewohner konnten nach dem Feuerwehreinsatz wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Wie hoch der Schaden beim Energieversorger ist, können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Während des Einsatzes war der Straßenabschnitt zwischen der Siegfried- und Richard-Wagner-Straße komplett gesperrt.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 24 Einsatzkräften zusammen mit einer Rettungswagenbesatzung und zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei.