Welche Events finden dieses Jahr noch statt? Hier gibts alle Infos zu den Events. Es wartet noch das ein oder andere Highlight.

Veranstaltungskalender für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Die Corona-Pandemie hat Deutschland noch fest im Griff und in der Politik ist man sich oftmals uneinig, in welche Richtung es nun gehen soll. Seit nun zwei Jahren verbreitet sich das Corona Virus unter den Menschen, doch dieses Jahr durften schon deutlich mehr Veranstaltungen stattfinden als noch im letzten Jahr.

Hier gibt es einen Veranstaltungskalender für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis Juni 2022.

Baden-Württemberg

Bei den folgenden Events handelt es sich um verschiedenste Events im ganzen Land, welche für Jedermann geeignet sind. Sowohl als Familie, als auch Paar kann man dort viel Spaß haben. Hier sind also unsere Empfehlungen:

● Mannheimer Maimarkt, Mannheim Sa, 30.04.2022 – Di, 10.05.2022

● 1. Historische Schwedenprozession durch die Altstadt, Überlingen So, 08.05.2022

● 21. ADAC Württemberg Historic, Weingarten Fr, 13.05.2022 – Sa, 14.05.2022

● Staufer Spektakel, Göppingen Do, 26.05.2022 – So, 29.05.2022

● Göppinger Maientag, Göppingen Fr, 27.05.2022 – Mo, 30.05.2022

● Pfingstmarkt mit Schlossparkbeleuchtung, Angelbachtal Sa, 04.06.2022 – Mo, 06.06.2022

● Pfingstfestspiele, Baden-Baden Sa, 28.05.2022 – Mo, 06.06.2022

Hier handelt es sich nur um einige Empfehlungen, wer jedoch eine ausführliche Liste samt der Eventbeschreibung sucht, ist bei diesem Ratgeber genau richtig. Hier kann man kinderleicht nach Ort und Zeitraum suchen, wenn man sich schon sicher ist, wo und wann man etwas erleben möchte.

Rheinland-Pfalz

Jeder der schonmal dort war weiß, dass Rheinland-Pfalz seinen Einwohnern und Besuchern einiges zu bieten hat. Dazu gehören nicht nur schöne Landschaften, sondern auch viele interessante Veranstaltungen für die ganze Familie. Hier ist einige empfehlenswerte Veranstaltungen bis Juni 2022.

● Der Gladiator Valerius, Trier Do, 07.04.2022 – Mo, 31.10.2022

● Stadtrundgang 1 – Von der Porta Nigra bis zum Kurfürstlichen Palais, Trier Fr, 15.04.2022

● Nachtwächterführung in Alzey, Alzey Sa, 23.04.2022

● Shinrin Yoku – Waldbaden Workshops, Waldbreitbach So, 01.05.2022

● Eselwandern in der Eifel, Deudesfeld Di, 03.05.2022 – Fr, 06.05.2022

● Waldbaden – Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes, Boppard Sa, 14.05.2022

● Weinreise für Genießer durch die Weinwelt von Maikammer, Maikammer Fr, 20.05.2022

● Lautrer Kerwe – Maimarkt, Kaiserslautern Fr, 20.05.2022 – Mo, 30.05.2022

Auch hier handelt es sich nur um einige wenige Veranstaltungen. Natürlich finden bis Mitte des Jahres tausende Events statt, doch die können wir hier nicht alle auflisten. Wer auf der Suche nach allen Events in Rheinland-Pfalz ist, findet in diesem Veranstaltungskalender alles, was er braucht.

Natürlich muss es auch nicht immer eine geführte Tour oder ein Event mit vielen Menschen sein. Die Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bieten zahlreiche Orte und Gelegenheiten für einen ruhigen Wochenendausflug oder eine Wanderung. Außerdem gibt es zahlreiche geschichtsträchtige Städte, die sich auf einen Besuch freuen und immer viel zu bieten. Wenn man auf der Suche nach bestimmten Events ist, dann empfehlen wir die beiden Datenbanken, in denen unzählige Events aufgeführt sind.

Hier kann man nach einem Zeitraum und sogar auch nach der Art der Veranstaltung suchen, sodass man garantiert das richtige Event für jeden Geschmack findet. Egal ob Konzerte, geführte Touren, Museen oder Weinverköstigungen, hier ist für jeden etwas dabei. Die Datenbanken sind gut dazu geeignet sich inspirieren zu lassen, falls einem die Kreativität fehlt. Letztendlich sind der Vielfalt der Events aber keine Grenzen gesetzt.