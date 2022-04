Darmstadt

Darmstadt: In der Orangerie bestohlen/Polizei nimmt vier Jugendliche vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Von einem, in Begleitung dreier weiterer Jugendlicher

befindlichen jungen Mann, wurde ein 15-Jähriger, der seinerseits mit einem

Freund unterwegs war, am Montagabend (11.04.), gegen 21.15 Uhr, in der Orangerie

mit Worten bedroht und zur Herausgabe von etwa 70 Euro aufgefordert. Die vier

Männer flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nahmen die

Ordnungshüter anschließend im Bereich der Martinstraße vier verdächtige

Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren vorläufig fest. Bei der Festnahme

wurde ein Beamter verletzt und musste nach ärztlicher Versorgung seinen Dienst

im Anschluss einstellen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der räuberischen

Erpressung ein. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Tatablaufs

dauern an.

Darmstadt: Zwei Männer mit Pfefferspray attackiert/Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Zwei 41 und 54 Jahre alte Männer wurden in der Nacht zum

Dienstag (12.04.), gegen 0.45 Uhr, in der Schulstraße unvermittelt von einem

Mann angesprochen und aufgefordert, ihre Passdokumente auszuhändigen. Als sich

beide weigerten, attackierte der Angreifer das Duo mit Pfefferspray. Die

Angegriffenen mussten anschließend medizinisch versorgt werden.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Ordnungshüter später in

der Hügelstraße einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen, auf den die

Personenbeschreibung passte, fest. Er führte ein Einhandmesser bei sich und

stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Test zeigte 1,49 Promille an. Der 24-Jährige

musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun

Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung und Verstoßes gegen das

Waffengesetz.

Südhessen: Polizei warnt vor betrügerischen „Mahnschreiben“ einer nicht existierenden Anwaltskanzlei

Südhessen (ots) – Betrüger verschicken aktuell Mahnschreiben einer nicht

existenten Rechtsanwaltskanzlei für angebliche Gewinnspiel-Anmeldungen. Die

Empfänger sollen mittels Lastschrift 289,50 Euro bezahlen. Angeblich bestünde

ein Abonnement bei „EUROJACKPOT“. Im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen

wurden nach Erhalt dieser Briefe mehrere Fälle angezeigt.

Die Polizei warnt: Die unberechtigte Forderung sollte auf keinen Fall bezahlt

werden! Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Anwaltskanzlei nicht existent

ist.

Die Polizei rät:

Seien sie skeptisch!

Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein und überweisen Sie kein

Geld!

und geben Sie keine persönlichen Daten preis.

Absenderunternehmen kann helfen, sich vor solchen Betrugstaten

zu schützen.

Ob eine Person als Rechtsanwalt zugelassen ist und damit unter dieser

Berufsbezeichnung auftreten darf, kann unter www.rechtsanwaltsregister.org von

jedermann nachgeprüft werden.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Innovativ – Modern – Sicher / Offizielle Schlüsselübergabe der Polizeistation Ober-Ramstadt

Ober-Ramstadt (ots) – Innovativ, Modern und Sicher; auf diesen drei symbolischen

Stützpfeilern wurde die neue Polizeistation Ober-Ramstadt erbaut. Drei Jahre

nach der Grundsteinlegung fand am Dienstag, den 12. April, die offizielle

Einweihung des Dienstgebäudes im Nieder-Modauer Weg in Anwesenheit von Stefan

Sauer, Staatssekretär des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport, statt,

zu der Polizeipräsident Bernhard Lammel einlud.

„Eine zukunftsfähige und bürgernahe Polizei benötigt eine sichere und zeitgemäße

Unterbringung mit qualitativ hochwertiger baulicher sowie technischer

Ausstattung. Genau diese Attribute wird die neue Polizeistation Ober-Ramstadt

erfüllen. Die Hessische Landesregierung wird dank der umfangreichen

Sicherheitspakete weiterhin die hessischen Regionen mit zusätzlichen

Polizeibeamtinnen und -beamten verstärken. Der Neubau der Polizeistation

Ober-Ramstadt wird dabei jedoch nicht nur mehr Platz und innovative

Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen bieten, sondern auch einen

verbesserten Komfort und Service für die Bürgerinnen und Bürger beim Besuch

ihrer Polizei“, so Staatssekretär Stefan Sauer.

Neben Vertretern des Polizeipräsidiums Südhessen war auch Herr Torsten

Leveringhaus, Abgeordneter des Hessischen Landtages, Stationsleiter der

umliegenden Polizeidienststellen sowie die Bürgermeister oder deren Vertreter,

der zum Dienstgebiet gehörenden Gemeinden, geladen. Auch Mitwirkende des

Bauvorhabens, wie Vertreter des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH),

der Stadtentwicklungsgesellschaft Ober-Ramstadt (SEG) und der

Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung (BSMF) folgten der

Einladung.

Die symbolische Schlüsselübergabe mit musikalischer Begleitung des

Landespolizeiorchesters rundete die Veranstaltung feierlich ab.

Die neue Station bietet mit ihren Räumlichkeiten mehr als die vierfache

Grundfläche gegenüber der bisherigen Dienststelle in der Brückengasse. Am neuen

Standort steht eine Hauptnutzfläche von 1.475 Quadratmetern zur Verfügung – und

das barrierefrei. Der zusätzliche Platz wird nun in Form von Arbeits- und

Vernehmungsräumen, Besprechungsräumen, einem Fitnessraum, Teeküchen sowie einem

Gewahrsamsbereich genutzt.

Die neue Polizeistation Ober-Ramstadt im Nieder-Modauer Weg 1 hat ausreichend

Platz für die 43 Beschäftigten. Die telefonische Erreichbarkeit ist weiterhin

unter der bekannten Rufnummer 06154/6330-0 gewährleistet.

Pfungstadt: Einbruch in Autobahnraststätte

Pfungstadt (ots) – Die Räume der derzeit leerstehenden Autobahnraststätte

Pfungstadt-West an der A 67, gerieten in der Nacht zum Montag (11.04.), gegen

1.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich mittels Brechstange zunächst gewaltsam Zutritt in

das Gebäude. In einem Raum brachen die Täter anschließend einen Automaten auf

und ließen das darin befindliche Geld in noch unbekannter Höhe mitgehen.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die

Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer

06151/8756-0.

Eppertshausen: Sattelzug im Wert von 100.000 Euro gestohlen (SU-CC 6543/UL-L 3500)

Eppertshausen (ots) – Ein in der Röntgenstraße abgestellter Sattelzug geriet in

der Zeit zwischen Freitagabend (08.04.) und Montagvormittag (11.04.) in das

Visier von Kriminellen.

Die Täter entwendeten die weiße Sattelzugmaschine der Marke DAF mit dem

Kennzeichen SU-CC 6543 samt Auflieger der Marke Lamberet, mit dem Nummernschild

UL-L 3500, auf bislang nicht bekannte Weise. Der Schaden beträgt rund 100.000

Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Sattelzugs

geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt

(Kommissariat 21) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Am Dienstagmorgen gegen 05:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel eines in der Pieter-Valkenier-Allee am Fahrbahnrand abgeparkten grauen Golfs und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich die Schadenshöhe beim Fahrzeug des Geschädigten auf etwa 250,00 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060 entgegen.

Odenwaldkreis

Erbach/Bad König: Drei Arztpraxen im Visier von Einbrechern

Gleich dreimal gerieten in der Nacht zum Dienstag (12.04.) Arztpraxen in das Visier von Einbrechern.

An zwei, im gleichen Gebäude in der Werner-von-Siemens-Straße in Erbach befindlichen Praxen, gingen die Täter gewaltsam die Eingangstüren an. Während sie in einem Fall mit ihren Hebelversuchen scheiterten, drangen sie im zweiten Fall in die Praxisräume ein und ließen dort anschließend mehrere hundert Euro mitgehen. Insgesamt hinterließen die ungebetenen Besucher durch ihre rabiates Vorgehen einen Schaden von insgesamt 2000 Euro.

Eine weitere Arztpraxis geriet in der Waldstraße in Bad König in das Visier Krimineller. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde von den Einbrechern aber nichts entwendet. Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Michelstadt: Kriminelle haben es auf Gartenmöbel abgesehen

Gartenmöbel in Form eines Loungesets sowie Blumenkübel im mit Bauzäunen umzäunten Außenbereich eines Einrichtungsgeschäfts in der Zeller Straße, gerieten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (09.04.) und Montagmorgen (11.04.) in das Visier Krimineller. Zum Abtransport der Beute dürften die Täter ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Der Schaden beträgt rund 1800 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Pritschenwagen touchiert Rettungswagen

Odenwaldkreis, Oberzent (ots) – Am frühen Morgen des Dienstags (12.04.) gegen 6

Uhr befuhr ein Rettungswagen des DRK Odenwaldkreises die Bundesstraße 45 von

Eberbach kommend in Fahrtrichtung Oberzent. In der letzten Rechtskurve vor

Ortseingang Gammelsbach kam der RTW-Besatzung ein weißer Pritschenwagen

entgegen. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der Pritschenwagen in der

scharfen Kurve teilweise die Gegenfahrspur, weshalb es zur Kollision mit dem

linken Außenspiegel des Rettungswagens kam. Der Pritschenwagen entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter

nachzukommen. Der Schaden an dem Rettungswagen dürfte sich nach ersten

Schätzungen auf 750 EUR belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem weißen Pritschenwagen machen können,

werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle Erbach (06062/953-0) telefonisch

in Verbindung zu setzen.