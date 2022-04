Feuerwehreinsätze am 08.04.2022 und 09.04.2022 aufgrund starken Schneefalls

Am 08.04.2022 kam es aufgrund starken Schneefalls ab ca. 20:30 Uhr zu einer erheblichen

Verdichtung der eingehenden Notrufe auf der Integrierten Leitstelle Kaiserslautern. Insgesamt

wurden mehr als 380 Alarmmeldungen entgegengenommen und disponiert.

Die Einsatzschwerpunkte bildeten Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume.

Personenschäden wurden nicht registriert. Es kam vermehrt zu versperrten Straßen. Der

Verkehr kam teilweise vollständig zum Erliegen.

Im Stadtgebiet Kaiserslautern waren neben der Berufsfeuerwehr auch die gesamte Freiwillige

Feuerwehr alarmiert und mit über 100 Kräften im Einsatz. Die Schnelleinsatzgruppe

„Verpflegung“ des Deutschen Roten Kreuzes unterstütze mit 15 Kräften. Das Technische

Hilfswerk war mit Einheiten der Ortsverbände Kaiserslautern, Pirmasens, Homburg,

Frankenthal, Alzey und Landau mit mehr als 70 Kräften eingebunden.

Während der kontinuierlichen Abarbeitung der Einsatzstellen wurde ab ca. 07:00 Uhr eine

erneute Zunahme von Alarmierungen verzeichnet.

Seit 10:00 Uhr werden durch Einheiten der Feuerwehr Kaiserslautern gezielt gesperrte

Strecken angefahren, kontrolliert und freigeräumt. Sowohl Einheiten des Deutschen Roten

Kreuzes als auch des Malteser Hilfsdienstes verpflegen die Einsatzkräfte und bringen heißen

Tee und warme Decken zu Verkehrsteilnehmern, welche bereits mehrere Stunden im Stau

stehen. Die Kräfte des Technischen Hilfswerkes sind ebenfalls weiter im Einsatz.

Brand einer Kfz-Werkstatt

Breunigweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Nachmittag des heutigen Montages kam

es in Breunigweiler zum Brand einer Kfz-Werkstatt. Durch die schnelle

Ausbreitung des Brandes konnte die betroffene Werkstatt nicht mehr vor der

vollständigen Zerstörung gerettet werden. Durch die ca. 100 Einsatzkräfte der

umliegenden Feuerwehren konnte aber verhindert werden, dass auch ein

angrenzendes Wohnhaus den Flammen zum Opfer fiel. Auch wenn der Schaden im

mittleren 6-stelligen Bereich liegen dürfte, sind glücklicherweise keine

Personen durch den Brand zu Schaden gekommen. Durch die Löscharbeiten kam es

über wenige Stunden hinweg zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich

Breunigweiler. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist nun Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen. |pirok

Werkzeugkoffer und Zulassung gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich in der Waldstraße an einem

Pkw zu schaffen gemacht. Am Montagvormittag fiel dem Besitzer auf, dass der

Innenraum durchwühlt wurde und nun die Zulassungsbescheinigung fehlt.

Da der VW Tiguan einige Tage nicht benutzt wurde, ist die genaue Tatzeit unklar.

Es konnte auch bislang nicht geklärt werden, wie die Täter das Fahrzeug

öffneten. Der Halter war sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben.

Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Auch in der Straße „An der Kalause“ wurde am Montagmorgen ein Diebstahl aus

einem Fahrzeug festgestellt. Der Transporter war übers Wochenende auf dem

Gelände der Gartenschau abgestellt. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe auf

der Beifahrerseite ein und stahlen aus dem Ford Transit einen Werkzeugkoffer, in

dem sich mehrere Werkzeugmaschinen, dazugehörige Akkus und diverse Kleinteile

befanden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei zu beiden Fällen

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 entgegen. |cri

Auto beschädigt und davon gefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag hat ein 37-jähriger Mann bei der

Polizei Anzeige erstattet. Wie er den Beamten schildete, stand sein Pkw in der

Einfahrt seines Wohnhauses in der Newhamstraße. Die Front ragte dabei leicht auf

den Bürgersteig hinaus. Vermutlich stieß der Fahrer eines anderen Fahrzeugs beim

Wenden gegen den VW Golf des Geschädigten. An dem Auto entstand im Frontbereich

ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu

kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle und setzte seine

Fahrt fort. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Beschädigung durch

einen Transporter verursacht wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Eiliger Paketfahrer überholt rücksichtslos und viel zu schnell

A 62 Bereich Bann (ots) – Am Montag gegen 11:05 Uhr fiel der zivilen

Verkehrsüberwachung der Polizei ein Paketfahrer auf, der es offensichtlich

besonders eilig hatte. Der 25 jährige befuhr mit seinem Transporter die Autobahn

62, von Landstuhl in Richtung Pirmasens. In Höhe der Abfahrt Bann werden dort

zwei Fahrstreifen auf einen reduziert. Hier überholte er in der 80 km/h

Begrenzung trotz Überholverbot noch zwei Fahrzeuge. Gemessen wurde er hierbei

mit einer Geschwindigkeit von 141 km/h. Neben einem saftigen Bußgeld muss der

Mann nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Polizeibeamter bei Kontrolle verletzt

Kaiserslautern (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 haben am

Montagabend in der Burgstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Um 23.15 Uhr

soll der Fahrer eines Leichtkraftrades angehalten werden. Ein Polizist stand auf

der gut ausgeleuchteten Burgstraße. Er trug eine Warnweste, die mit einem

zusätzlichen Licht versehen war und gab mit der Anhaltekelle deutliche Zeichen.

Trotzdem fuhr der 18-jährige Zweiradfahrer ohne anzuhalten weiter. Es kam zu

Zusammenstoß mit dem Polizeibeamten, der bei dem Unfall Prellungen und

Schürfwunden davontrug. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus musste

der verletzte Beamte seinen Dienst beenden.

Der Kradfahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, hielt jedoch nach einer

Rechtskurve an einem dort stehenden Streifenwagen an.

Gegen den 18-Jährigen ermitteln nun Beamte der Polizeiinspektion Landstuhl wegen

fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. |mhm

Erneut Apotheke überfallen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Apotheke in Queidersbach ist am

Montag erneut überfallen worden. Ein unbekannter Mann betrat gegen 13.45 Uhr den

Verkaufsraum in der Hauptstraße, zeigte einer Mitarbeiterin ein Messer und

forderte Bargeld. Mit der Beute verließ der Unbekannte anschließend die Apotheke

und lief in Richtung Kirchstraße davon. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits

am 17. Februar 2022.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 60 Jahre alt, ungefähr 1,85

Meter groß und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht, helle Augen, kurze

helle/graue Haare, trug eine medizinische Maske und auf dem Kopf eine Basecap.

Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, denen der Unbekannte vor oder nach der Tat in Queidersbach aufgefallen

ist, oder die gesehen haben, wohin er lief und welches Fahrzeug er benutzte,

werden gebeten, sich umgehend mit der Kripo Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 –

2620, in Verbindung zu setzen. |cri

Schmierfink auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) – Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde in der Nacht zu

Dienstag ein junger Mann in der Ludwigstraße dabei beobachtet, wie er sich

gerade in vermeintlich künstlerischer Weise an Hauswänden mit Farbe zu schaffen

machte. Der Zeuge verständigte gegen 1:30 Uhr die Polizei, die den 18-Jährigen

auch in der Nähe antreffen kann. Die frische Farbe der Graffitis fand sich an

den Händen des jungen Mannes. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo er

erkennungsdienstlich behandelt wurde. Er wird sich wegen Sachbeschädigung

verantworten müssen. Bisher sind der Polizei vier Objekte bekannt, die durch den

18-Jährigen beschmiert wurden. Weitere Geschädigte melden sich bitte bei der

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße. |elz

Ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag auf dem

Stiftsplatz unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es

gegen 16:30 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des

42-jährigen Opfers, war er vor auf dem Platz unterwegs, als ihm eine unbekannte

Frau unvermittelt und ohne Vorwarnung einen Kopfstoß verpasst hat. Der

42-Jährige erlitt eine Schwellung an der Schläfe. Der Mann beschrieb die Frau

als zwischen 40 und 50 Jahre alt, blonde Haare. Sie trug einen weißen Pullover

und eine cremefarbene Hose. Die Frau war in Begleitung eines Mannes unterwegs,

den der 42-Jährige nicht weiter beschreiben konnte. Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täterin geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion

1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Zeugenaufruf – Containeraufbruch

Kaiserslautern (ots) – Am Montag, dem 11. April 2022 wurde die

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber in Kenntnis gesetzt, dass im

Bereich des Bahnhofs Guntersblum mehrere auf einem Güterzug befindliche

Container aufgebrochen wurden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der Güterzug

am Samstag, dem 9. April 2022 um 01:03 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Guntersblum

abgestellt. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0631/340 730 zu

melden.

Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 71-jähriger Mann ist gestern bei einem Unfall leicht

verletzt worden. Der Mann überquerte gegen halb vier zu Fuß die Wiesenstraße.

Hierbei wurde er von einem 53-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, der gerade

einparken wollte. Beim Rangieren touchierte er den 71-Jährigen am Bein.

Vorsorglich wurde der Rettungsdienst verständigt, der den Mann für weitere

Untersuchungen ins Krankenhaus brachte. |elz