Bruchsal-BAB A5 – Während der Fahrt Film angeschaut

Karlsruhe (ots) – Einer Streife fiel am Montag kurz nach 22.00 Uhr auf der BAB

A5, zwischen Karlsruhe und Bruchsal ein Klein-Lkw auf, dessen Fahrer auf dem

mittleren Fahrstreifen Schlangenlinien fuhr. Als sich der Streifenwagen links

neben dem Klein-Lkw befand, konnte beobachtet werden, dass der 31-jährige Fahrer

sich auf einem Monitor an der Mittelkonsole einen Film anschaute. Hierbei war er

offensichtlich so stark abgelenkt, dass er in Schlangenlinie fuhr. Er wurde auf

dem nächsten Rastplatz kontrolliert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Karlsruhe – Einbruch in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwischen Sonntag und Montag brachen unbekannte Täter eine

Gartenhütte der Kleingartenanlage an der Wasserwerkstraße auf.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand warfen die Langfinger eine Fensterscheibe

ein und entnahmen hieraus ein mobiles Induktionskochfeld. Der Diebstahlsschaden

beläuft sich auf ungefähr 80 Euro. Der Sachschaden indessen lässt sich noch

nicht beziffern.

Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass sich die Täter einige Zeit auf

dem Gartengrundstück aufgehalten hatten. Wer in diesem Zusammenhang

Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu

setzen.

Malsch – Senior um über größeren Geldbetrag betrogen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 84-jähriger Mann wurde am Montagmorgen zum Opfer eines

besonders dreisten Betrügers in Malsch.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein unbekannter männlicher Täter den

84-Jährigen aus einem Pkw heraus auf der Sezanner Straße an und überredete ihn,

in sein Auto zu steigen. Gemeinsam fuhren Sie sodann zur nahegelegenen

Postbankfiliale. Der Tatverdächtige gaukelte dem Senior offenbar vor, sich aus

früheren Tagen zu kennen. Mit angeblichen finanziellen Sorgen gelang es dem Mann

dann wohl, einen größeren Geldbetrag von dem älteren Herrn zu ergaunern.

Der vermutlich aus Südosteuropa stammende und etwa 40 bis 45 Jahre alte

Tatverdächtige war mit geschätzten 170cm eher klein. Er fuhr einen grauen

Mercedes 190.

Wer in diesem Zusammenhang Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinem Pkw machen

kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer

07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Gartenhütte abgebrannt

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen brannte in einem Kleingartengelände

in Stutensee-Büchig eine Gartenhütte ab.

Ein Passant bemerkte gegen 03.30 Uhr am Dienstag die brennende Gartenhütte im

Bereich des Kleingartengeländes „Mohrhardt“ in Büchig. Die Hütte brannte

vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000

Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nach unbefugtem Rauchen im Hauptbahnhof Mitarbeiter der DB AG angegriffen

Mannheim (ots) – Montagabend (11. April) hat ein 16-Jähriger am Mannheimer

Hauptbahnhof entgegen der Hausordnung der DB AG eine Zigarette geraucht. Im

Anschluss beleidigte er die Mitarbeitenden der DB Sicherheit und griff diese

körperlich an.

Gegen 22 Uhr wurden zwei Mitarbeitende der DB Sicherheit am Bahnsteig 1 auf den

tatverdächtigen Jugendlichen aufmerksam. Der 16-jährige Deutsche rauchte zu

diesem Zeitpunkt verbotenerweise eine Zigarette. Nachdem die Mitarbeitenden den

Tatverdächtigen auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatten, beleidigte der

Jugendliche die Geschädigten mit verschiedenen Kraftausdrücken.

Der anschließenden Aufforderung, den Bahnhof zu verlassen, kam der junge Mann

nicht nach. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei zwischen den

Geschädigten und dem Tatverdächtigen. Hierbei schlug und trat der Aggressor nach

den Mitarbeitenden der DB AG und verletzte diese dabei leicht.

Kurze Zeit darauf kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim

zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung unter Beteiligung des

Tatverdächtigen.

Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und

Beleidigung.

Karlsbad – Heckscheibe eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagnachmittag wurde an einem in einer Einfahrt in

Schielberg abgestellten Auto offenbar mutwillig die Heckscheibe eingeschlagen.

Eine Autobesitzerin im Parkring staunte am Montagabend gegen 17.30 Uhr nicht

schlecht als sie zu ihrem Fahrzeug kam. Die Heckscheibe des Mitsubishi war mit

einem unbekannten Gegenstand offensichtlich eingeschlagen worden. Sie hatte das

Auto vorwärts eingeparkt auf dem Stellplatz vor ihrem Haus gegen 13.45 Uhr

abgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem

Zusammenhang gemacht haben. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier

Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.