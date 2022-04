Mannheim-Neckarau: 82-jähriger Manfred G. vermisst – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim-Neckarau (ots) – Seit vergangenen Samstag ist der 82-Jährige aus einer

Pflegeeinrichtung in MA-Neckarau abgängig. Dort wurde er am Freitagabend gegen

20:00 Uhr in seinem Zimmer in der Pflegeeinrichtung angetroffen. Seitdem wurde

Manfred G. dort nicht mehr gesehen. Zuletzt wurde der 82-Jährige am

Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr in Wald-Michelbach gesehen, seitdem ist er

unbekannten Aufenthalts. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Fahndung nach

Manfred G. aufgenommen. Da derzeit eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen

werden kann, ist die Polizei bei der Suche nach dem Vermissten auf Hilfe aus der

Bevölkerung angewiesen.

Der Vermisste ist 166 cm groß, wiegt 76 kg und hat weißes, kurzes Haar. Über

seine Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens ist nichts bekannt. Ein

Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg

unter dem folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-neckarau-vermisstenfahndung/

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Manfred G. werden bei jeder

Polizeidienststelle, dem Polizeinotruf 110, sowie dem Kriminaldauerdienst unter

0621 174 – 4444 entgegengenommen.

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Falsche „Europol-Mitarbeiter“ – Polizei warnt vor täuschend echten Betrugsanrufen und gibt Verhaltenstipps

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – „This is a call from

Europol“. Mit dieser oder vergleichbaren Bandansagen erhalten derzeit wieder

vermehrt Bürgerinnen und Bürger in der Metropolregion Telefonanrufe von

Trickbetrügern, die versuchen mit dieser noch wenig bekannten Betrugsmasche ihr

Gegenüber zur Überweisung von Geldbeträgen zu nötigen.

Am Apparat meldet sich meist eine computergenerierte Stimme in englischer

Sprache, welche die nichtsahnenden Opfer im Glauben lassen soll, dass sie von

einer angeblichen Polizeidienststelle kontaktiert werden und dass gegen sie

polizeiliche Ermittlungen eingeleitet wurden. Um die Hintergründe der

Ermittlungen zu erfahren, werden die Opfer schließlich aufgefordert, eine

bestimmte Tastenkombination zu drücken. Leistet man den Anweisungen der

Kriminellen Folge, erhalten die Opfer dann einen Anruf von einer unbekannten

Person, die wiederum vorgibt, Mitarbeiter von Euro – bzw. Interpol zu sein oder

im Auftrag von BKA oder FBI zu arbeiten. In englischer Sprache werden die Opfer

dann zu ihren finanziellen Verhältnissen befragt oder aufgefordert, sensible

Daten preiszugeben. In einigen Fällen forderten die Kriminellen ihr Gegenüber

zudem auf, eine als App getarnte Schadsoftware zu installieren, die den

Betrügern wiederum den Fernzugriff auf das Endgerät ihres Opfers ermöglichte.

Andere wiederum wurden angewiesen, auf einen Link zu klicken und auf der

dargestellten Webseite ein Bankkonto zu eröffnen. Schlussendlich mündet jeder

oben beschriebene Vorgang in einer Banküberweisung oder der telefonischen

Übermittlung zuvor erworbener Codes von Guthabenkarten.

Während die Trickbetrüger mit den Betrugsmaschen „Enkeltrick“ oder „Schockanruf“

eher die ältere Bevölkerung im Blick hat, richtet sich die neue Vorgehensweise

offenbar mehrheitlich an jüngere Opfer.

Beim Polizeipräsidium Mannheim wurde das Betrugsphänomen erstmals Anfang März

2022 bekannt. Seither gelangten rund 34 Fälle im Zusammenhang mit der

Betrugsmasche zur Anzeige. In 29 Fällen bemerkten die Betroffenen den dreisten

Betrugsversuch gerade noch rechtzeitig, während in fünf Fällen Vermögensschäden

zwischen 1500 und 3000 Euro entstanden.

In allen Fällen hat das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen

Callcenter-Betrugs aufgenommen und bittet folgende präventive Verhaltenstipps zu

beachten:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder sonstige Bankdaten preis.

sonstige Bankdaten preis.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Mannheim-Neckarstadt: Nach möglicher Raubstraftat Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Nach dem Raubüberfall auf eine 59-Jährige im

Bereich der Röntgenstraße am 10.03.2022 (wir berichteten), konnten Polizei und

Staatsanwaltschaft ermitteln, dass es sich um zwei unterschiedliche Taten

handelte. Bei dem gesuchten Autofahrer handelt es sich um einen Zeugen einer

weiteren, möglicherweise versuchten, Raubstraftat. Wie sich mittlerweile

herausstellte, soll ein bisher unbekannter Täter gegen 23:30 Uhr, und somit nach

dem Überfall auf die 59-Jährige, an der Haltestelle „Uniklinikum“ eine junge

Frau beim Einsteigen in eine Straßenbahn der Linie 2 bedrängt haben. Die

Straßenbahn war gerade aus Mannheim-Feudenheim kommend in die Haltestelle

eingefahren. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Unbekannte versucht haben,

der Frau die Handtasche zu entreißen. Der Täter soll in Richtung Bibienastraße

geflüchtet sein. Ob er die Handtasche der Frau entwenden konnte, ist derzeit

noch unklar. Die junge Frau soll den Täter verfolgt haben und hierbei soll ihr

der mit Pressemeldung vom 14.03.2022 gesuchte Autofahrer zu Hilfe geeilt sein.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Kriminalkommissariats Mannheim.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten nun die junge Frau sich beim

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 – 4444, oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle, zu melden. Auch der Autofahrer wird weiterhin gebeten, sich

mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Vogelstang: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall – hoher Sachschaden entstanden

Mannheim-Vogelstang (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

ungewöhnlichen Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag im Stadtteil

Vogelstang ereignete. Eine 32-jährige Frau war gegen 11.15 Uhr gerade damit

beschäftigt, ein Kind auf dem Rücksitz ihres Fahrzeugs in seinem Kindersitz

anzuschnallen. Dazu ließ sie die hintere Tür auf der Fahrerseite ihres am

Fahrbahnrand der Sachsenstraße abgestellten VW-Golf offenstehen. Ein 86-jähriger

Mercedes-Fahrer, der das Fahrzeug passieren wollte, streifte die geöffnete

Fahrzeugtür, sodass diese komplett nach vorne gebogen und auch die Fahrertür in

Mitleidenschaft gezogen wurde. Hierdurch wurde auch die gesamte Beifahrerseite

des Mercedes zerkratzt und eingedellt. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro

geschätzt.

Mannheim-Rheinau: Einbruch in Fahrschule; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen

vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Geschäftsräume einer

Fahrschule in der Relaisstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

verschafften sich die Einbrecher über eine verschlossene Tür Zutritt zu den

Räumlichkeiten. Dort durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und

entwendeten diverse Elektrogeräte, Fahrzeugschlüssel und ca. 300 Euro Bargeld.

Die Höhe des Gesamtdiebstahlsschadens und des entstandenen Sachschadens sind

derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

0621 833970 zu melden.