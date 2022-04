Pedelec-Training am 22.04.2022 in der Jugendverkehrsschule Mannheim – Jetzt anmelden!

Mannheim (ots) – E-Bikes (Pedelecs) haben bedingt durch den Antrieb und das

höhere Gewicht gegenüber einem normalen Fahrrad ein anders Fahrverhalten. Das

Fahren mit einem Pedelec sollte man üben. Damit man Spaß und Freude beim Fahren

mit dem E-Bike hat, bietet die Kreisverkehrswacht Mannheim auf dem Gelände der

Jugendverkehrsschule Mannheim am

Freitag, den 22. April 2022, von 16.00-18.30 Uhr

ein Training zum sicheren Umgang mit dem Rad an. Der Kurs besteht aus zwei

Teilen, im Theorie-Teil werden Verkehrsregeln für Radfahrende, richtiges

Verhalten im Straßenverkehr und allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike erklärt.

Im Praxis-Teil werden die Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit

überprüft,danach werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen,

Kurvenfahren, Slalomfahren usw. geübt.

Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule Mannheim-Käfertal,

Oskar-von-Miller-Straße 5

Da die Teilnahme begrenzt ist, sollten sich Interessierte schnellstmöglich bei

der „Verkehrsprävention“ des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefon 0621 415700

anmelden.

Teilnehmer sollten bitte, wenn möglich, Ihr Pedelec, der Witterung angepasste

Kleidung und einen Fahrradhelm mitbringen. Leihhelme sowie zwei Pedelecs sind

notfalls vor Ort.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallopfer verstorben

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die 82-jährige Frau, die am Freitag, den 25.

März 2022 bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße/Einmündung Sofienstraße

schwere Verletzungen erlitten hatte (siehe PM vom 28. März), verstarb am

vergangenen Sonntag in einer Klinik. Die Unfallermittlungen werden weiter von

der Verkehrspolizei Heidelberg geführt.

Ketsch/BAB 6: Bei Abstands- und Geschwindigkeitskontrolle Mittelfinger gezeigt

Ketsch/BAB 6 (ots) – Bei einer Abstands- und Geschwindigkeitskontrolle am

25.03.2022 auf der A 6 bei Ketsch zeigte ein Autofahrer den Mittelfinger in die

Kamera. Anlässlich des sogenannte „Speed-Marathons“ am 25.03.2022 führte die

Verkehrspolizei Heidelberg auf der A 6 in Höhe Ketsch eine Abstands- und

Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei werden im Gegensatz zu einfachen

Geschwindigkeitskontrollen keine Fotos, sondern kurze Videosequenzen

aufgenommen. Bei der Auswertung der dabei gefertigten Aufnahmen fiel den Beamten

ein Verkehrsteilnehmer auf, der offenbar die auf der Mittelleitplanke montierte

Kamera wahrgenommen hatte und daraufhin seinen ausgestreckten Mittelfinger in

beleidigender Weise in die Kamera gestreckt hatte. Er war offensichtlich der

irrigen Meinung, er habe die höchst zulässige Geschwindigkeit eingehalten und es

werde keine Aufnahme hiervon gefertigt. Allerdings hatte er dabei übersehen,

dass er den Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug deutlich unterschritten

hatte. Auf den Aufnahmen ist der gestreckte Mittelfinger des Fahrers deutlich zu

sehen.

Zwischenzeitlich konnte der verantwortliche Fahrer über den Fahrzeughalter

ermittelt werden, da es sich um ein Firmenfahrzeug handelte. Neben einem Bußgeld

wegen Unterschreitung des vorgeschriebenen Mindestabstands erwartet den Fahrer

nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist

die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Dielheim. Ein

83-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Mercedes auf der Talstraße in

Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zum Tairnbacher Weg nahm er

einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Audi-Fahrer die

Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden an beiden

Fahrzeugen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Schulgebäude ein – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend und

Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in Neckargemünd ein.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gebäude einer Schule

in der Friedrich-Ebert-Straße. Im Gebäude beschädigten sie, vermutlich mit einem

Nothammer, mehrere Glaselemente sowie die Wand im Treppenhaus. Anschließend

versuchten sie vergeblich, die verglaste Zugangstür zum Rektorat und weiteren

Büroräumen einzuschlagen und aufzuhebeln. Sie zogen schließlich ohne Beute

wieder von dannen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, einer leichtverletzten Beteiligten und hohem Sachschaden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Beträchtlicher Sachschaden entstand bei

einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten am Montagnachmittag in Sandhausen.

Eine 21-jährige Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Straße „Im

Heckengarten“ in Richtung Heinrich-Lanz-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur

Carl-Benz-Straße nahm sie einem 69-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf der

Carl-Benz-Straße in Richtung Herrenwiesenweg unterwegs war, die Vorfahrt und

stieß mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes

gegen einen entgegenkommende 54-jährige Mercedes-Vito-Fahrerin geschoben. Die

54-jährige Frau zog sich dabei Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich zu. Sie

wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Der Mercedes des

69-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Hohe Preise für billige Lederjacken – Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen!

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mindestens zweimal verkaufte ein

mutmaßlicher Betrüger angeblich hochwertige Lederjacken aus seinem Auto heraus

und verlangte dafür je 1.000 Euro – bei den Jacken handelt es sich allerdings um

minderwertige Produkte.

In jüngster Vergangenheit soll der Betrüger Senioren angesprochen und diese im

Gespräch zum Kauf seiner Waren bewegt haben. Der „Händler“ war jeweils in einem

weißen Fait unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann auch andere,

vorwiegend lebensältere Personen, auf eine angebliche Bekanntschaft ansprach und

diese dabei zum Kauf von minderwertigen Waren zu hohen Preisen zu bewegen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in

diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Hinweisgebern, die den Mann näher

beschreiben können, selbst angesprochen wurden oder Verdächtiges beobachtet

haben.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unterschiedliche Schilderungen zum

Unfallablauf gaben am Montagvormittag zwei Beteiligte eines Zusammenstoßes in

Wiesloch ab. Ein 58-jähriger Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf

der mittleren Spur der Messplatzstraße in Richtung Ringstraße unterwegs.

Aufgrund Rotlichts und Rückstau auf der Rechtsabbiegerspur musste er

verkehrsbedingt anhalten. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 32-jährige

Ford-Fahrerin die Linksabbiegerspur in gleicher Richtung. Als sie an dem

Mercedes vorbeifuhr, kam es aus bislang unklarer Ursache zum Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Montagabend ein unbekannter Autofahrer in Wiesloch. Eine 26-jährige Frau stellte

gegen 18.45 Uhr ihren Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im

Eichelweg ab, um einzukaufen. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch

unbeschädigt. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie

fest, dass dieses nun an der linken vorderen Fahrzeugseite Beschädigungen

aufwies. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Aus- oder Einparken

gegen den Audi gestoßen, war aber dann einfach davongefahren. Der Sachschaden am

Audi wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert mit dem LKW unterwegs

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag um 17:30 Uhr kontrollierten Beamte

des Polizeireviers Eberbach im Bereich der B45/Einmündung B37 den Fahrer eines

IVECO. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 28-jährigen

LKW-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein kurz darauf durchgeführter

Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,2 Promille. Die Weiterfahrt war

für den Mann beendet und er musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben.

Sein Führerschein ist nun beschlagnahmt und er muss darüber hinaus mit einer

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und beschädigt Streifenwagen – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, fiel einer Polizeistreife des

Polizeireviers Sinsheim ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines

Motorrades der Marke BMW Typ S100RR auf, der die Friedrichstraße in Richtung der

dortigen Bahnunterführung fuhr. Er sollte aufgrund seiner Fahrweise einer

Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der Kradfahrer die Beamten bemerkte floh

dieser vor der Kontrolle und bog nach rechts in die Steinbergstraße ein,

bemerkte das er sich in einer Einbahnstraße befand und wendete seine Maschine.

Im weiteren Verlauf fuhr er dem ihn verfolgenden Streifenwagen nun entgegen,

fuhr an diesem vorbei, beschädigte hierbei den Streifenwagen am rechten

Kotflügel und setzte seine Flucht bis zum Quellenbergweg fort, wo er aus den

Augen verloren wurde. Eine Fahndung durch mehrere Streifenwagen verlief

ergebnislos. Das Kennzeichen des Krads konnte durch die Beamten nicht abgelesen

werden. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Verletzt wurde Niemand. Zeugen die Hinweise auf den Flüchtenden, das Motorrad

oder das Geschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel: 07261/690-0, in Verbindung setzen.