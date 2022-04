Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Schnaps, Bargeld und Rindfleisch

erbeuteten Straftäter zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (9 Uhr) beim Einbruch in eine Gaststätte in der Burgstraße. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen hatten die Einbrecher zuvor ein Fenster aufgehebelt. Aus dem Thekenbereich stahlen sie etwa 20 Spirituosenflaschen und mehrere Hundert Euro Bargeld; aus einem Kühlraum Rumpsteaks im Wert von knapp 100 Euro. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: WhatsApp-Betrüger erneut erfolgreich

Erneut machten Betrüger mit der WhatsApp-Masche im Wetteraukreis Beute. Am Montagnachmittag wurde ein 57-jähriger Bad Nauheimer um über 4.000 Euro erleichtert. Am Nachmittag hatten Unbekannte sich über den Messengerdienst bei dem Geschädigten gemeldet und sich im Chat als dessen Sohn ausgegeben. Da dieser sich in einer finanziellen Notlage befände, bat er darum, eine dringende Zahlung zu leisten. Im Glauben, seinem Sprössling aus der Patsche zu helfen, tat der 57-Jährige, worum er gebeten wurde. Erst am Abend fiel der Schwindel auf. Man verständigte die Polizei.