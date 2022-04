Haiger – B 54: Kennzeichen abmontiert –

Auf dem Park and Ride Parkplatz an der Anschlussstelle Haiger-Burbach schlugen am Montag (11.04.2022) Kennzeichendiebe zu. Zwischen 07.45 Uhr und 15.45 Uhr parkte dort ein schwarzer Hyundai i10. Die Täter montierten das hintere Kennzeichen „SI-KU 81“ ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Sinn: Flammen zerstören Einfamilienhaus –

Gestern Nachmittag (11.04.2022) rückten die Feuerwehren aus Sinn, Herborn und Haiger zu einem Hausbrand in der Hochstraße aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand in einer Bio-Mülltonne entstand und von dort aus auf einen Holzunterstand sowie auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt – drei Hunde verstarben im Haus. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Angaben zur Brandursache können momentan nicht gemacht werden – die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Ebenso können noch keine Angaben zur Höhe des Brandschadens gemacht werden.

Lahnau-Dorlar: Stoppschild missachtet –

Ohne Verletzungen überstanden der Fahrer eines Lkw und die Lenkerin eines Opel Zafira einen Zusammenstoß an der Einmündung nach Dorlar. Gestern Nachmittag missachtete die 26-jährige Fahrerin des Opels ein Stoppschild und prallte mit dem von Dorlar an die Einmündung herannahenden Laster zusammen. An dem Zafira der Wetzlarerin blieben Blechschäden in Höhe von rund 4.000 Euro zurück. Weil der Zafira nicht mehr fahrbereit war, musste er von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schäden am Lkw des 41-jährigen Wetzlarers belaufen sich auf ca. 500 Euro. Der Laster konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren.

Wetzlar-Büblingshausen: Hakenkreuze in Welschbachbrücke geritzt –

Nachdem Unbekannte zwei Hakenkreuze in die Oberseite der Mauer der Welschbachbrücke geritzt haben, bittet die Wetzlarer Kriminalpolizei um Mithilfe. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter die Hakenkreuze im Zeitraum von Samstagnachmittag (09.04.2022), gegen 16.30 Uhr bis zum Sonntagnachmittag (10.04.2022), gegen 17.30 Uhr in die Mauer ritzten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: „Z“ an Hauswand geschmiert –

Am zurückliegenden Wochenende beschmierten Unbekannte eine Hauswand in der Georgshüttenstraße. In der Nacht von Samstag (09.04.2022) auf Sonntag (10.04.2022) brachten die Täter mit schwarzer Farbe zwei „Z“ sowie den Schriftzug „Russia“ auf. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Georgshüttenstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund: Rad blockiert – Biker stürzt –

Nach einem Sturz mit seiner Aprilia kam ein 29-jähriger Wetzlarer mit schweren Verletzungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Biker war gestern Abend (11.04.2022), gegen 18.46 Uhr auf der Landstraße von Kraftsolms in Richtung Oberquembach unterwegs. Plötzlich blockierte das Hinterrad der Aprilia und er verlor die Kontrolle über die Maschine. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm seine Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus. Die Schäden am Motorrad beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro.