Stadtallendorf: Seniorin übergibt Geld

Betrüger riefen am Freitag (8. April) eine Seniorin an und setzten sie massiv unter Druck indem sie ihr erzählten, dass ihre Tochter aufgrund eines verschuldeten Unfalls mit tödlichem Ausgang nun in Untersuchungshaft säße. Das Folgende dürfte bekannt sein, denn es handelt sich um eine Masche, die in den letzten Wochen immer wieder erfolgreich verlief: Die Betrüger forderten Geld, angeblich als Kaution für die Tochter. Im ersten Anlauf übergab die Seniorin 5000 Euro und Schmuck, doch die Betrüger forderten mehr. Über Stunden hielten sie Kontakt, bestellten der Dame sogar ein Taxi für die Fahrt zur Bankfiliale. Dort hob sie weitere 3000 Euro vom Konto ab und übergab es erneut einem Boten. Erst als das Telefonat beendet war, versuchte die Frau ihre Tochter zu erreichen. Von ihr erfuhr sie dann, dass es keinen Verkehrsunfall gegeben hatte und der Betrug flog- leider zu spät- auf.

Die Kripo in Marburg sucht nun Zeugen, die zufällig auf den Boten aufmerksam geworden sind und diesen näher beschreiben oder Hinweise zu einem Fahrzeug geben können. Der Bote soll zwischen 20 und 35 Jahre alt und etwa 170cm groß gewesen sein. Er sah gepflegt aus, hatte eine sehr schmale Statur, dunkle Haare und einen Mittelscheitel. Er trug dunkle Kleidung und hatte keinen Bart. Tattoos oder andere Besonderheiten waren nicht sichtbar. Er soll nicht dunkelhäutig gewesen sein. Wer hat diese Person am Freitag in Stadtallendorf in der Hauptstraße, Bachstraße und Mittelstraße bemerkt? Die Übergaben fanden zwischen 10.30 und 11 Uhr statt sowie zwischen 14.45 und 15.20 Uhr.

Der Fall zeigt einmal mehr wie wichtig es ist, mit Eltern und Großeltern, Freunden und Bekannten über die Betrugsmaschen zu reden. Einfachste Regel: Sobald telefonisch Geld gefordert wird: Auflegen! Dann die bekannten Nummern von den angeblich in Schwierigkeiten steckenden Verwandten kontaktieren.

Neustadt: Auseinandersetzung am Bahnhof

Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagmorgen (10. April) zwischen vier beteiligten Männern sucht die Kripo in Marburg. Was genau passierte, ist den Ermittlern noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass sich vier Personen im Alter zwischen 26 und 32 Jahren in die Haare bekamen. Die Auseinandersetzung startete gegen 7.45 Uhr am Bahnhof und verlagerte sich auf eine Wiese neben den Gleisen, nachdem sich die Personen zwischenzeitlich auch im Gleisbett befanden. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen drei Personen vorläufig fest und entließen sie später wieder. Der vierte Beteiligte und einer der vorläufig Festgenommenen trugen behandlungsbedürftige Verletzungen davon, weshalb sie ins Krankenhaus kamen. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06421/4060).

Münchhausen: Baumaschinen entwendet

Von einer Baustelle an der B252 zwischen Niederasphe und Ernsthausen entwendeten Unbekannte zwischen 13 Uhr am Sonntag (10. April) und 6.15 Uhr am Montag Baumaschinen im Wert etwa 15.000 Euro. Neben einer Kreissäge und einer Rüttelplatte gehört auch eine Verdichtungsramme zum Diebesgut. Um an die Baumaschinen zu gelangen, öffneten die Diebe gewaltsam einen Baucontainer und einen Bauwagen und verursachten damit zusätzlich mehrere hundert Euro hohe Schäden. Außerdem nutzten sie die baustelleneigene Sprühkreide, um Schmierereien zu hinterlassen. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle bemerkt?

Stadtallendorf: Elf PKW-Aufbrüche

Für elf Fahrzeughalter, die ihr Auto in der Straße des 17. Juni, der Beethovenstraße, der Schillerstraße oder der Mozartstraße geparkt hatten, begann der Sonntagmorgen (10. April) nicht sonderlich entspannt. Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag mehrere Autos gewaltsam geöffnet und durchsucht. In einem Wagen fanden sie 400 Euro und entwendeten diese, ansonsten verursachten sie mehrere hundert Euro hohe Schäden je Auto. Sonderlich geschickt gingen die Diebe jedoch nicht vor, die aufnehmenden Polizeibeamten sicherten an mehreren Autos Blutspuren. Die Marburger Kripo (Telefonnummer 06421/4060) sucht Zeugen, denen zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr verdächtige oder blutende Personen in den genannten Straßen aufgefallen sind.

Bad Endbach – Hartenrod: Gullideckel rausgehoben

Auf dem unbeleuchteten Verbindungsweg von der Hauptstraße zur Schlierbacher Straße, in der Nähe des Kindergartens, hoben Unbekannte zwei Gullideckel raus und legten sie auf dem Fußweg ab. Gegen Mitternacht meldete ein Zeuge die Gefahrenstelle, eine Polizeistreife setzte die Abdeckungen wieder ein. Die Polizei in Biedenkopf, Telefonnummer 06461/ 92950, bittet um Zeugenhinweise.

Gladenbach: Betrug mit WhatsApp -Masche immer wieder erfolgreich

Eine Frau aus Gladenbach überwies am Sonntag (10. April) knapp 2000 Euro in dem Glauben, den Betrag an ihre Tochter zu senden. Diese, so glaubte die Frau zumindest, hatte sich zuvor per WhatsApp an ihre Mutter gewandt und ihr von einem kaputten Handy und in der Folge einer neuen Handynummer berichtet. Erst nach der getätigten Überweisung fiel auf, dass es sich um Betrüger handelte.

Stadtallendorf: BMW angefahren

Einen zersplitterten hinteren Scheinwerfer, einen zerkratzten und gerissenen Stoßfänger sowie hinteren Kotflügel fand der Halter eines schwarzen BMW vor, als er am Montag (11. April) gegen 11.30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte. Diesen hatte er zwei Stunden zuvor in der Elbestraße geparkt. Ein Unbekannter kollidierte in diesem Zeitraum mit dem BMW und verursachte Schäden in Höhe von mindestens 3500 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete er. Die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/ 93050) bittet um Zeugenhinweise.

Stadtallendorf: Peugeot angefahren

Womöglich ein Klein-LKW oder Pritschenwagen könnte die 2000 Euro hohen Schäden verursacht haben, die ein unbekannter Fahrer am Montag (11. April) an einem Peugeot in der Bahnhofstraße hinterließ. Dort stand der 207er zwischen 14.20 und 14.50 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/ 93050) bittet um Zeugenhinweise.