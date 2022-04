Präsidialbereich (ots) – Am Montagabend 11.04.2022 konnte die Polizei 670 Menschen als sogenannte „Spaziergänger“ feststellen. Ausserdem fanden in Bellheim und Grünstadt angemeldete Versammlungen gegen Kritiker von Corona-Maßnahmen statt.

An den Gegenversammlungen nahmen 30 Menschen (16 in Bellheim und 14 in Grünstadt) teil.

Alle Versammlungen blieben störungsfrei und friedlich.