Unfall beim Wenden

Auf der B 27 in Höhe der Gemarkung von Hoheneiche beabsichtigte gestern Abend, um 19:25 Uhr, eine 19-Jährige aus Bad Emstal mit ihrem Pkw zu wenden, nachdem sie bemerkte, dass sie sich verfahren hatte. Dabei missachtete sie die durchgezogene Linie und übersah den nachfolgenden Klein-Lkw, der von einem 36-Jährigen aus „Amt Wachsenburg“ gefahren wurde. Diesem gelang es noch schnell zu reagieren und abzubremsen; einen leichten Zusammenstoß konnte er aber auch nicht mehr verhindern. Sachschaden: 150 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 13:55 Uhr befuhr gestern Mittag ein 83-Jähriger aus Hannover mit seinem Pkw die L 3301 von Kammerbach in Richtung Meißner. Dabei geriet er mit dem Auto auf die Bankette, übersteuerte dieses und kam dann nach rechts von der Straße ab. Dabei überfuhr er mit dem Fahrzeug einen Leitpfosten und ein Gebüsch. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 16.000 EUR angegeben.

Unfälle beim Abbiegen

Um 16:44 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 64-Jähriger aus Heiligenstadt die Leipziger Straße in Frieda in Richtung Wanfried. In Höhe der Einmündung zur Goethestraße bog er nach links in diese ein, missachtete dabei aber das Rechtsfahrgebot. So kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Pkw , der von einer 43-Jährigen aus Schimberg gefahren wurde. Beide Fahrzeuge kollidierten mit den linken Fahrzeugfronten zusammen, wodurch ein Sachschaden von ca. 17.000 EUR entstand.

Bereits um 10:03 Uhr ereignete sich in Meinhard-Frieda ein weiterer Unfall, nachdem ein 71-Jähriger aus Schimberg von der Leipziger Straße nach links auf die B 249 in Richtung Wanfried abbiegen wollte. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 55-Jährigen aus Witzenhausen, die auf der Bundesstraße in Richtung Wanfried unterwegs war. Die 55-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Wildunfälle

Um 05:20 Uhr kam es heute Morgen auf der L 3245 zu einem Wildunfall mit einem Reh, das zwischen Großburschla und Weißenborn von dem Pkw eines 58-Jährigen aus Nazza erfasst wurde. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Abend, um 22:30 Uhr, ein 24-jähriger Pkw-Fahrer der Gemeinde Wehretal, der auf der L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen unterwegs war. Der Waschbär verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Unfallfluchten

Am gestrigen Montagmorgen wurde festgestellt, dass der Verteilerkasten der Fa. Netcom in der Lindenstraße in Oberrieden angefahren und beschädigt wurde. Der Verteilerkasten wurde dadurch leicht vom Sockel gelöst, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05652/9279430.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Nordstraße in Reichensachsen gemeldet. Zwischen 09:00 Uhr und 18:28 Uhr wurde am gestrigen Montag ein schwarzer Pkw Audi A 4, der in Höhe Haus-Nr.: 11 geparkt war, angefahren. Der Unfallverursacher befuhr – den Unfallspuren nach – vermutlich mit einem Lkw die Nordstraße von der B 452 kommend und beabsichtigte nach rechts in die Straße „Am Stadtweg“ einzubiegen. Beim Abbiegen scherte das Heck des Lkws soweit aus, dass der geparkte Pkw auf der kompletten linken Seite beschädigt wurde, wobei stellenweise die Karosserie eingerissen ist. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben. Vom verursachenden Fahrzeug konnten noch rote Lackspuren gesichert werden. Hinweise: 05651/9250.

Auch aus Meinhard-Neuerode wird eine Unfallflucht gemeldet. Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde am gestrigen Montag ein schwarzer Ford Focus angefahren, der im Heckenweg in Höhe Haus-Nr. 11 entgegen der Fahrtrichtung abgestellt war. Bei Rückkehr waren Unfallspuren auf der rechten Fahrzeugseite vom Außenspiegel über beide Fahrzeugtüren festzustellen. Aufgrund der Unfallspuren könnte ein Fahrrad oder Roller als verursachendes Fahrzeug infrage kommen. Sachschaden: ca. 1500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

Über das vergangene Wochenende wurde in Wichmannshausen aus einem am Sportplatz abgestellten Lkw der Dieselkraftstoff entwendet. Am gestrigen Montagmorgen wurde festgestellt, dass der Tankdeckel abgeschraubt wurde und auf dem Tank lag. Anschließend wurden ca. 160 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Schaden: 320 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 54-Jähriger aus Melsungen die B 487 zwischen Retterode und Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Am gestrigen Montag wurde in der Jahnstraße in Witzenhausen ein Pkw VW Caddy durch Unbekannte beschädigt. Zwischen 06:00 Uhr und 13:15 Uhr war der Pkw auf dem Parkplatz gegenüber der Johannisbergschule abgestellt. Dort wurde dann in diesem Zeitraum die Initialen „MI“ in die hintere Stoßstange geritzt. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.