13 Autos in Lönsstraße zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Fasanenhof:

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos ist es am gestrigen Montagnachmittag in der Lönsstraße im Kasseler Stadtteil Fasanenhof gekommen. An insgesamt 13 Fahrzeugen hatten unbekannte Täter im kurzen Zeitraum zwischen 17:08 Uhr und 17:25 Uhr mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Kasseler Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sie ein betroffener Autobesitzer am späten Nachmittag gerufen. Nahezu alle in der Lönsstraße geparkten Pkw unterschiedlicher Hersteller wurden beschädigt. Die Täter zerkratzten die Autos offenbar im Vorbeigehen, denn die teils tiefen Kratzer im Lack befanden sich jeweils auf der rechten, dem Gehweg zugewandten Fahrzeugseite. Mithilfe mehrerer Autobesitzer vor Ort konnten die Polizisten die Tatzeit entsprechend eingrenzen. Von den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Serie werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Nach Kellereinbruch im Vorderen Westen: Ortung führt zu gestohlenem Mountainbike

Kassel-Nord:

Nachdem einem 38-jährigen Mann am gestrigen Montagnachmittag sein hochwertiges Mountainbike bei einem Kellereinbruch im Vorderen Westen gestohlen wurde, führte ein daran installierter GPS-Tracker am Abend zum Auffinden des Fahrrads in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Nordstadt. Polizisten nahmen die 41-jährige Bewohnerin als Tatverdächtige fest und brachten sie zur Dienststelle.

Ereignet hatte sich der Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße im Zeitraum zwischen 14:00 und 17:30 Uhr. Dort war der Kellerverschlag des 38-jährigen Bewohners aufgebrochen und sein Carbonrad im Wert von ca. 4.000 Euro gestohlen worden. Was die Täter nicht wissen konnten: Das Mountainbike war mit einem versteckten GPS-Tracker ausgestattet, der bis auf wenige Meter genau Standortmeldungen auf dem Handy des Besitzers anzeigte. Nachdem er die Polizei alarmiert hatte, führte das Signal des Senders die Beamten gemeinsam mit dem Opfer zu der Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der Holländischen Straße. Dort öffnete die 41-jährige Bewohnerin den Polizisten des Reviers Mitte, die das gestohlene Rad im Badezimmer der Wohnung fanden. Der glückliche Fahrradbesitzer wird das sichergestellte Mountainbike nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen können. Ob die Tatverdächtige alleine agierte oder es noch Komplizen gibt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt werden.

Kasseler Kripo sucht Zeugen zu Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker in Fuldabrück

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am Freitagmorgen eine hochbetagte Seniorin in Fuldabrück-Dennhausen. Ein Unbekannter hatte gegen 11 Uhr am Haus der Frau im Wohngebiet nahe der Kirche Dennhausen geklingelt und sich als Wasserwerker ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Leitungen wegen eines Wasserschadens in der Nachbarschaft überprüfen zu müssen, war der Mann in den Keller des Hauses gelangt, wo er die Seniorin in ein Gespräch verwickelte. Diesen Moment nutzte offenbar der unbekannte Komplize, der unbemerkt durch die angelehnte Tür in das Haus schlich und Schmuck aus dem Schlafzimmer stahl. Nachdem das Opfer am gestrigen Montag das Fehlen mehrere hochwertiger Ringe bemerkt hatte, verständigte eine Angehörige die Polizei. Der Täter, der mit der Frau in den Keller ging, kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 1,70 Meter groß, stabile/kräftige Statur, rundes Gesicht,

kurze dunkle Haare, die an den Seiten kurz rasiert und oben

länger waren, trug eine Jeans, eine schwarze Jacke und weiße

Turnschuhe, sprach akzentfrei Deutsch.

Eine Nachbarin hatte zur Tatzeit einen Mann vor dem Haus der Seniorin gesehen, bei dem es sich um den Komplizen gehandelt haben könnte. Sie beschrieb den Polizisten einen etwa 1,70 Meter großen und dünnen Mann, der kurz rasierte Haare hatte und mit einer Jeans sowie einem blauen oder dunklen Blouson bekleidet war.

Wer am Freitagmorgen in Dennhausen, im Wohngebiet nahe der Kirche Dennhausen, verdächtige Personen beobachtet hat und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die Trickdiebe geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.