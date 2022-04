Einbruch in Baumarkt

Hünfeld. Durch Aufhebeln eines Fensters, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagabend (09.04.) und Sonntagmittag (10.04) unerlaubt Zutritt zu einem Baumarkt in der Fuldaer Straße. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten unter anderem zwei Fahrzeugschlüssel sowie eine Geldkassette. Mit einem der Fahrzeugschlüssel stahlen sie einen auf dem Gelände abgestellten blauen Skoda Yeti mit dem Kennzeichen „FD-RB 606“. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die Polizeistation Hünfeld kurze Zeit später in der Straße „Zum Galgenberg“ aufgefunden und sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Scheibe eingeschlagen

Eichenzell. Die hintere linke Scheibe eines BMW Kombi wurde durch unbekannte Täter eingeschlagen. Das Fahrzeug war am Montag (11.04.), von 6.30 Uhr bis 14 Uhr, in der Bürgermeister-Ebert-Straße in Rönshausen abgestellt gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall in der Friedrichstraße

Fulda. Eine 18-jährige Frau aus Eichenzell kam am Montag (11.04.), gegen 18.45 Uhr, mit ihrem grauen Fiat Punto in der Friedrichstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen zur Abgrenzung aufgestellten Poller. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Poller gegen die Außenbestuhlung eines dort befindlichen Restaurants gedrückt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.200 Euro.

54-Jähriger stürzt mit Krad

Bebra. Ein 54-jähriger Kradfahrer aus Heringen befuhr am Montag (11.04.), gegen 15.30 Uhr, mit seiner Honda die Ortslage von Bebra-Weiterode aus Richtung Ronshausen kommend in Richtung Bebra. Einige Meter hinter dem Abzweig zum „Mühlwiesenweg“ kam der Fahrer in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 54-Jährige geriet gegen den Bordstein, das Krad kippte auf die linke Seite und schlitterte noch einige Meter bis es dann auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

70-Jähriger schwer verletzt

Wildeck. Ein 70-jähriger Mann aus Wildeck befuhr am Montag (11.04.), gegen 8.20 Uhr, mit einem Suzuki-Swift die L 3251 aus Richtung Obersuhl kommend in Richtung Bosserode. Kurz nach dem Ortsausgang von Obersuhl kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Flutgraben und stieß anschließend gegen eine Überbauung, wo sich der Pkw dann überschlug und stoppte. Der schwerverletzte 70-Jährige wurde ins Klinikum von Bad Hersfeld verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Kabeltrommeln gestohlen

Gemünden. Mehrere Kabeltrommeln im Wert von rund 12.500 Euro entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstagabend (09.04.) und Montagmorgen (11.04.) auf bislang unbekannte Weise von einer Baustelle in der Hofackerstraße in Ehringshausen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Rotenburg. Ein Firmengebäude in der Bürgerstraße war zwischen Samstagmittag (09.04.) und Montagmorgen (11.04.) Ziel unbekannter Täter. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über die Bürgerstraße zur Rückseite des Gebäudes. Über eine Feuertreppe ging es auf das Dach, wo sie gewaltsam ein Fenster zu den Büroräumen aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Unbekannten über das Treppenhaus und eine Fluchttür in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Mit bislang nicht bekanntem Werkzeug hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (11.04.) die hintere Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Lutherstraße auf. Der Einbruch wurde durch einen Bewohner am nächsten Morgen bemerkt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 5 am gestrigen Montagabend (11.04.), gegen 18.40, haben die Bergungs- und Räumungsarbeiten bis zum Morgen angedauert. Inzwischen ist die A 5 in Richtung Norden wieder befahrbar. Die Reinigungsarbeiten in Richtung Süd dauern weiterhin an.

Verkehrsunfall auf A5 – weiterhin Vollsperrung

Am 11.04.2022, gegen 18.40 Uhr kam es in der Baustelle der A5, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Homberg/Ohm zu einem schweren Verkehrsunfall.

In der Großbaustelle des Ohmtaldreiecks fuhr ein Baustellenfahrzeug neben der Fahrbahn im Baustellenbereich in nördlicher Richtung. Der 40-Tonner Silozug fuhr dabei über einen tiefen Absatz und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer aus dem Landkreis Eschwege durchbrach die Schutzplanke, die die Baustelle von der Fahrbahn trennt und kam so auf die stark befahrene Fahrbahn der A5 in Richtung Süden. Hier stieß der Silozug frontal mit einem Sattelzug aus Potsdam zusammen. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus des Sattelzuges aus Potsdam abgerissen und über die Fahrbahntrennung auf die Gegenfahrbahn in Richtung Norden geschleudert.

Bei dem Unfall wurden die beiden LKW-Fahrer schwer verletzt und in die Kliniken Marburg und Gießen eingeliefert.

In der Folge des Unfalles ist die A5 in beiden Fahrtrichtungen weiterhin voll gesperrt. Die Bergung der beiden verunfallten LKW gestaltete sich in der engen Baustelle äußerst schwierig. Zudem liefen größerer Mengen an Diesel und Öl auf die Fahrbahn. Die Fahrbahn musste mit Reinigungsmaschinen gereinigt werden.

Da auf den verengten Fahrspuren des Baustellenbereiches keine Rettungsgasse gebildet werden konnte und Lkw`s teilweise auch beide Fahrspuren nutzten, war eine Annäherung an die Unfallstelle für Rettungs- und Bergefahrzeuge nicht möglich.

Ab 23.30 Uhr war die Nordfahrbahn geräumt und der aufgestaute Verkehr in Richtung Norden konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Für den angestauten Verkehr auf der Südfahrbahn war dies nicht möglich, da die Fahrbahnteiler eine Ableitung über die Gegenfahrbahn verhinderten.

Eine Öffnung der Fahrbahntrennung zur Ausleitung der Fahrzeuge dauert zur Zeit noch an.

In den Ortslagen kommt es durch den umgeleiteten Verkehr zu erheblichem Verkehrsaufkommen.

Bei dem Unfall entstand an den beiden beteiligten LKW ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Die Schäden an der Fahrbahn und Baustelleneinrichtungen können noch nicht beziffert werden.