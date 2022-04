Fahrradcodierung in Bad Homburg – jetzt anmelden!

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die Polizei bietet am Mittwoch, dem 20.04.2022 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr vor der Polizeistation Bad Homburg (Saalburgstraße 116) Fahrradcodierungen an. Das Angebot ist kostenlos, lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis für das Fahrrad muss vorgelegt werden.

Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrads graviert. Dieser Code ermöglicht der Polizei, im Falle eines Diebstahls den rechtmäßigen Besitzer gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist und soll Diebe abschrecken.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung notwendig unter svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de.

Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Tätliche Auseinandersetzung vor Kiosk, Oberursel, Hohemarkstraße, 11.04.2022, gg. 17.00 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag kam es in Oberursel zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen jungen Männern, in deren Folge die Polizei wegen Verdachts wechselseitiger Körperverletzungen ermittelt. Gegen 17.00 Uhr geriet vor einem Kiosk nahe des Homm-Kreisels in der Hohemarkstraße ein 20-Jähriger mit einer vierköpfigen Gruppe im Alter zwischen 17 und 19 Jahren in Streit. In dessen Verlauf soll es zum Austausch von Tätlichkeiten zwischen den Beteiligten gekommen sein. Dabei wurde ein 17-Jähriger so verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt zum Hintergrund und genauen Ablauf des Geschehens. Mögliche noch nicht bekannte Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Ertappte Fahrraddiebe flüchten,

Oberursel, Stierstadt, Königsberger Straße, 11.04.2022, gg. 19.20 Uhr

(pa)In Oberursel Stierstadt wurden am Montagabend zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Gegen 19.20 Uhr hatte sich ein Diebesduo in der Königsberger Straße unbefugt in das Kellergeschoss eines Mehrparteienhauses begeben und aus dem dortigen Fahrradkeller ein Mountainbike an sich genommen. Als die Täter mit dem Rad gerade das Haus verlassen hatten, wurden sie durch den Besitzer des Fahrrads bemerkt und angesprochen. Daraufhin ließen sie das Mountainbike zurück, um schnell in Richtung des Bahnhofs Steinbach/Weißkirchen davonzulaufen. Ein Täter wurde auf etwa 27 Jahre und 175cm bis 180cm groß geschätzt. Er soll eine dunkle Hautfarbe, zu einem Zopf gebundene „Rastalocken“ und einen „Kinnbart“ gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Weste, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Jogginghose. Sein Komplize sei etwa 25 Jahre alt und mit 185cm bis 190cm etwas größer gewesen. Er habe eine dunkle Hautfarbe und kurzes Haar gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunkelgrünen Jacke und einer schwarzen Hose. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

Diesel aus Kranfahrzeug abgezapft,

Oberursel, Frankfurter Landstraße, 11.04.2022, 17.30 Uhr bis 12.04.2022, 07.25 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag waren in Oberursel Dieseldiebe am Werk. Wie am Dienstagmorgen festgestellt werden musste, hatten Unbekannte in der Frankfurter Landstraße die beiden Tankdeckel eines Kranfahrzeugs aufgebrochen und den in den Tanks befindlichen Dieselkraftstoff abgezapft. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf über 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Katalysator gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Friedrich-Rolle-Straße, 31.03.2022 bis 12.04.2022, 09.30 Uhr

(pa)In der Friedrich-Rolle-Straße in Bad Homburg Kirdorf haben Unbekannte im Laufe der vergangenen zwei Wochen den Katalysator eines Pkw entwendet. Das betroffene Fahrzeug – ein schwarzer VW Polo – war seit dem 31.03.2022 in der Straße geparkt. Als sein Besitzer den Kleinwagen am Dienstagmorgen nutzen wollte, fiel auf, dass offenbar jemand den Katalysator herausgetrennt und gestohlen hatte. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Polizei kontrolliert anlässlich des landesweiten Aktionstages gegen illegale Kraftfahrzeugrennen und hat Raser, Poser und Tuner im Visier

Polizeipräsidium Westhessen, Freitag, 15.04.2022

(fh)Am kommenden Karfreitag wird sich das Polizeipräsidium Westhessen mit einer Vielzahl von Kontrollmaßnahmen an dem landesweiten Aktionstag gegen Raser, Poser und illegale Tuner beteiligen. Hierbei wird die Polizei durch verschiedene Maßnahmen und Kontrollen rund um das Thema Verkehrssicherheit in allen fünf Polizeidirektionen präsent sein. Ziel ist es unter anderem, der Szene aus Rasern, Posern und Tunern auf die Finger zu schauen und Verstöße konsequent zu ahnden. Angehaltene Fahrzeuge werden auf das Vorliegen unerlaubter Umbauten von Motoren oder Karosserien überprüft. Weiterhin liegt der Fokus auf dem Feststellen und Ahnden von Geschwindigkeitsverstößen. Bei Verkehrskontrollen wird natürlich auch das Vorliegen sämtlicher notwendiger Papiere inklusive der ordnungsgemäßen Eintragung etwaiger Umbauten kontrolliert. Illegale Autorennen mit ihren teilweise schweren Folgen haben auf den Straßen nichts verloren. Diese werden auch an diesem Tag ins Visier genommen und bei entsprechenden Feststellungen strikt geahndet. Neben offensiven Verkehrskontrollen durch uniformierte Beamtinnen und Beamte werden auch zivile Kräfte am Aktionstag mitwirken. Eine der Kontrollmaßnahmen wird medial über die „Sozialen Netzwerke“ des Polizeipräsidiums Westhessen begleitet und kann über die entsprechenden Kanäle verfolgt werden.