Polizei kontrolliert anlässlich des landesweiten Aktionstages gegen illegale Kraftfahrzeugrennen und hat Raser, Poser und Tuner im Visier

Wiesbaden (ots) – Polizeipräsidium Westhessen, Freitag, 15.04.2022

(fh)Am kommenden Karfreitag wird sich das Polizeipräsidium Westhessen mit einer

Vielzahl von Kontrollmaßnahmen an dem landesweiten Aktionstag gegen Raser, Poser

und illegale Tuner beteiligen. Hierbei wird die Polizei durch verschiedene

Maßnahmen und Kontrollen rund um das Thema Verkehrssicherheit in allen fünf

Polizeidirektionen präsent sein. Ziel ist es unter anderem, der Szene aus

Rasern, Posern und Tunern auf die Finger zu schauen und Verstöße konsequent zu

ahnden. Angehaltene Fahrzeuge werden auf das Vorliegen unerlaubter Umbauten von

Motoren oder Karosserien überprüft. Weiterhin liegt der Fokus auf dem

Feststellen und Ahnden von Geschwindigkeitsverstößen. Bei Verkehrskontrollen

wird natürlich auch das Vorliegen sämtlicher notwendiger Papiere inklusive der

ordnungsgemäßen Eintragung etwaiger Umbauten kontrolliert. Illegale Autorennen

mit ihren teilweise schweren Folgen haben auf den Straßen nichts verloren. Diese

werden auch an diesem Tag ins Visier genommen und bei entsprechenden

Feststellungen strikt geahndet. Neben offensiven Verkehrskontrollen durch

uniformierte Beamtinnen und Beamte werden auch zivile Kräfte am Aktionstag

mitwirken. Eine der Kontrollmaßnahmen wird medial über die „Sozialen Netzwerke“

des Polizeipräsidiums Westhessen begleitet und kann über die entsprechenden

Kanäle verfolgt werden.

Zwei Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft aufgebrochen,

Wiesbaden, Kostheim, Mittlerer Sampelweg, Sonntag, 10.04.2022, 20:00 Uhr bis

Montag, 11.04.2022, 11:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in Kostheim in zwei Häuser in

unmittelbarer Nachbarschaft ein. Sowohl eine Terrassentür, als auch ein

Zimmerfenster hebelten die Täter auf um sich so Zugänge zu den Räumlichkeiten

der beiden Anwesen zu verschaffen. In den Häusern durchsuchten die Einbrecher

mehrere Räume und flüchteten in unbekannte Richtung. Derzeit können noch keine

Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Der Gesamtschaden am Gebäude

wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Auseinandersetzung vor Paketshop – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Dotzheimer

Straße, 12.04.2022, gg. 00.45 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag wurde in der Dotzheimer Straße eine

Auseinandersetzung zweier Personengruppen gemeldet, in deren Folge die Polizei

nun nach Zeuginnen und Zeugen sucht. Gegen 00.45 Uhr sollen nach Zeugenangaben

an einer Bushaltestelle nahe der Kreuzung Holzstraße zwei Gruppen

Heranwachsender in Streit geraten sein. Nach einer zunächst verbalen

Auseinandersetzung sein es zum Austausch von Schlägen und dem Einsatz eines

Reizgassprays gekommen. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Beteiligten

allesamt von der Örtlichkeit entfernt. Daher bittet das für die Ermittlungen

zuständige Wiesbadener Haus des Jugendrechts Personen, die das Geschehen

möglicherweise mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu

melden.

Einbrüche in Kellerabteile,

Wiesbaden, Dantestraße / Reuchlinstraße, Nacht zum 11.04.2022

(pa)In der Nacht zum Montag kam es in Wiesbaden zu zwei Fällen, in denen Diebe

in Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern eingedrungen sind. Eine Tat ereignete

sich ersten Erkenntnissen nach zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr nachts in der

Dantestraße. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in ein

Mehrparteienhaus und brachten im Kellergeschoss insgesamt zehn Abteile auf. Zum

Diebesgut liegen derzeit noch keine genaueren Informationen vor. Bei einer

weiteren Tat, die sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der

Reuchlinstraße im Stadtteil Biebrich ereignete, wurden diverse Gegenstände –

darunter ein Fahrrad, ein Fernsehgerät, eine Schub- sowie eine Sackkarre – aus

zwei zuvor aufgebrochenen Kellerabteilen entwendet. Mögliche Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 2440 beim 4.

Polizeirevier zu melden.

Jugendliche bei Einbruch und Vandalismus beobachtet, Wiesbaden,

Georg-August-Straße, Sonntag, 10.04.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag versuchten zwei unbekannte Jugendliche in eine Schule

in der Georg-August-Straße einzubrechen. Zuvor hatten sie das Gebäude mit

Graffitis beschmiert. Gegen 15:00 Uhr vernahm der zuständige Hausmeister zwei

Jugendliche auf dem Dach der Schule. Als er nach dem Rechten sehen wollte,

flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Erst im Nachgang konnten am

Gebäudedach mehrere Aufbruchspuren und Sachbeschädigungen in Form von Graffitis

festgestellt werden.

Die beiden männlichen Jugendlichen sollen etwa 15-17 Jahre alt gewesen sein.

Einer habe dunkle kurze Haare gehabt. Er sei mit einem grünen Kapuzenpullover,

einer grauen Jogginghose mit schwarzen Streifen und einem Turnbeutel der Marke

„Nike“ bekleidet gewesen. Sein Begleiter habe dunkle Kleidung mit weißen

Streifen und einen Turnbeutel ebenfalls von „Nike“ getragen. Die Ermittler des

Wiesbadener Haus des Jugendrechts nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Fußgänger geht bei „Rot“ über die Ampel und wird verletzt, Wiesbaden,

Friedrichstraße, Montag, 11.04.2022, 15:30 Uhr

(wie) Am Montag überquerte ein Fußgänger trotz „Rot“ zeigender Ampelanlage eine

Straße in der Wiesbadener Innenstadt und wurde dabei von einem Auto erfasst und

verletzt. Ein 16-Jähriger überquerte an der Kirchgasse die Luisenstraße, obwohl

die Fußgängerampel für ihn „Rot“ anzeigte. Dies bemerkte ein 73-Jähriger mit

seinem Auto zu spät, da die Apel für ihn „Grün“ anzeigte. Es kam zum

Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde.

Leichtverletzte Person bei Auffahrunfall, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring,

Montag, 11.04.2022, 17:10 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde bei einem Auffahrunfall in Wiesbaden eine Person

leicht verletzt. Eine 53-Jährige befuhr mit einem Audi den Konrad-Adenauer-Ring

von der Schiersteiner Straße in Richtung Loreleiring. Als eine, vor ihr

fahrende, 48-Jährige ihren Opel verkehrsbedingt abbremste, bemerkte die

53-Jährige dies zu spät und fuhr gegen das Heck des Opel. Bei der Kollision

wurde die 48-Jährige leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf

circa 3.500 EUR geschätzt.

Meldung der Autobahnpolizei:

Falscher Fahrstreifenwechsel führt zu schwerem Unfall auf der A66, Wiesbaden,

Bundesautobahn 66, Montag, 11.04.2022, 12:30 Uhr

(wie) Am Montagmittag verursachte eine Frau mit einem riskanten Fahrmanöver

einen schweren Unfall auf der A66 bei Wiesbaden. Die 43-Jährige befuhr mit einem

Audi die A 66 in Richtung Rüdesheim. Nach ersten Ermittlungen wechselte sie vor

einen VW einer 40-Jährigen auf die Abbiegespur zur B 455 Richtung MZ-Kastel.

Trotz durchgezogener Linie wollte sie dann noch weiter nach rechts auf die

Abbiegespur zur B 455 Richtung Erbenheim wechseln. Da der Fahrbahnteiler schon

zu nah war, soll die Frau stark abgebremst haben, um den dort verbotenen

Fahrstreifenwechsel noch zu schaffen. Die nachfolgende 40-Jährige konnte eine

Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen das Heck des Audi. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der Audi um 180 Grad gedreht und kam entgegengesetzt

in der Abfahrt zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen sowie zwei

Kinder im Audi verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die

Autobahnpolizei auf 40.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer

0611/345-4140 bei der Autobahnpolizei zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Raubüberfall auf Einkaufsmarkt, Taunusstein-Neuhof,

Auf dem kleinen Feld Montag, 11.04.2022, 21:05 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es in der Straße „Auf dem kleinen Feld“ in

Taunusstein-Neuhof zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt.

Kurz vor der Schließung des Marktes betrat ein bislang unbekannter Mann gegen

21:05 Uhr den Verkaufsraum und forderte in gebrochenem Englisch und unter

vorzeigen einer Schusswaffe eine Kassiererin zum Aushändigen von Bargeld auf.

Die Angestellte übergab dem Räuber daraufhin Bargeld aus der Kasse, welches vom

Unbekannten in eine blaue Einkaufstasche mit roter Schrift verstaut wurde.

Anschließend forderte er die Mitarbeiterinnen auf, in den hinteren Teil des

Marktes zu gehen und flüchtete in der Zwischenzeit in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 180 cm großen, 35-40 Jahre alten und

vollbärtigen Mann mit „südländischem“ Erscheinungsbild gehandelt haben. Er habe

eine normale Statur und dunkle Augen gehabt. Er sei mit einer schwarzen

Wollmütze, einer dunklen Jacke sowie dunklen Jeans und Turnschuhen bekleidet

gewesen. Auffällig sei ein weißes Tuch oder Schal gewesen, welcher vom Täter bis

unter die Nase gezogen worden sei.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger gelangen an Geld, Rüdesheim / Geisenheim, Montag, 11.04.2022

Am Montag wurden eine Geisenheimerin und ein Rüdesheimer von Betrügern

kontaktiert und in beiden Fällen um ihr Geld gebracht. Zunächst erhielt ein Mann

aus Rüdesheim einen Anruf von Unbekannten, welche sich als Mitarbeiter seiner

Hausbank ausgaben. Durch eine gezielte Gesprächsführung gelangten die falschen

Bankangestellten an persönliche Kontodaten des Rüdesheimers und schafften es so,

an hohe Bargeldsummen von seinem Konto zu gelangen.

Kurz darauf fiel eine Geisenheimer Bürgerin einem weiteren Betrüger zum Opfer.

Ein größerer Schaden konnte jedoch von einem Bankmitarbeiter verhindert werden.

Die Dame erhielt über einen Messengerdienst eine Nachricht von ihrer

„angeblichen“ Tochter, welche um Geld bat. Wie beim klassischen Enkeltrick am

Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann

spinnen sie ihre Geschichte fort. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter,

eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern

und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen

Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für

sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind

zu kommunizieren, kam die Dame der Bitte nach und überwies geringe Geldsummen an

die Täter. Als daraufhin ein weiterer, höherer Geldbetrag gefordert wurde, begab

sich die Geschädigte auf den Weg zu ihrer Bank um Bargeld einzuzahlen, welches

sie im Anschluss an die vermeintliche Tochter überweisen wollte. Hierbei fiel

dem Mitarbeiter der Bank der Betrug auf, welcher die Polizei hinzuzog.

Überweisen oder übergeben Sie niemals aufgrund von telefonischen oder

schriftlichen Kontaktaufnahmen Geld. Wenn Verwandte oder Freunde von Ihnen Geld

leihen möchten, dann kommen diese persönlich zu Ihnen! Beenden Sie solche

Kontaktaufnahmen immer und wählen Sie den Notruf. Sollten Sie doch zum Opfer

geworden sein und Geld überwiesen haben, kontaktieren Sie neben der Polizei auch

umgehend ihre Bank. Manchmal kann das Geld noch mit einer Rücküberweisung

gesichert werden. Unter www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere

nützliche Hinweise zu den Maschen der Betrüger.

Mehrere Ortstafeln im „Idsteiner Land“ gestohlen, Idstein / Waldems Montag,

21.03.2022 bis Montag 11.04.2022,

(fh)In den vergangenen Wochen wurden im „Idsteiner Land“ mehrere Ortstafeln von

Unbekannten gestohlen. Insgesamt acht Mal schlugen die Diebe in der Idsteiner

Gemeinde zu und stahlen die Ortstafeln der Ortsteile Dasbach, Lenzhahn und

Wörsdorf. Darüber hinaus entwendeten sie in den Waldemser Ortsteilen

Steinfischbach, Niederems und Reichenbach ebenfalls die besagten Tafeln. Es kam

zu einem finanziellen Schaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird.

Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Idstein, Luxemburger Allee, Samstag, 09.04.2022, 17:00 Uhr bis Montag,

11.04.2022, 15:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende hebelten Einbrecher in Idstein vergeblich an einer

Wohnungstür. Am Montagnachmittag meldete sich die Bewohnerin eines

Mehrfamilienhauses in der Luxemburger Allee bei der Polizei, um von einem

Einbruchsversuch zu berichten. Die daraufhin verständigten Polizisten konnten an

der Eingangstür augenscheinlich frische Hebelversuche feststellen. Der oder die

Täter hatten am Wochenende versucht in die Wohnung einzusteigen, brachen jedoch

aus bislang unbekannter Ursache ihr Unterfangen ab. Der entstandene Sachschaden

wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Wohnanhänger fängt Feuer,

Taunusstein-Wehen, Silberbachstraße, Montag, 11.04.2022, 11:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag fing ein Wohnanhänger in Taunusstein-Wehen bei

Unkrautarbeiten Feuer. Ersten Ermittlungen zufolge machte sich ein Anwohner der

Silberbachstraße mithilfe eines Gasbrenners daran, Unkraut an der Hausfassade

seines Anwesend zu beseitigen. Hierbei fing eine angrenzende Hecke Feuer und

schlug auf den abgestellten Wohnanhänger über. Durch die starke Hitzeentwicklung

wurde auch die Fassade einer Garage in Mitleidenschaft gezogen. Durch den

Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf

etwa 2.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, bei steigenden Temperaturen

äußert vorsichtig beim Umgang mit Feuer und offenen Flammen zu sein. Nicht

zwingend notwendige Arbeiten mit Feuer sollten im Zweifel unterlassen werden, um

mögliche Gefahrenquellen gar nicht erst aufkommen zu lassen.