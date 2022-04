Schwerer LKW-Unfall – Ein Fahrer verstirbt an Unfallstelle

Rheinzabern (ots) – Der Verkehrsunfall mit zwei Lastkraftwagen am Dienstagvormittag 12.04.2022 um 06.36 Uhr, ereignete sich auf der L 549 auf gerader Strecke zwischen B9 Anschlussstelle Neupotz und Abfahrt Rheinzabern/Rülzheim. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 57-jährige Fahrer eines leeren Sattelzugs, der in Fahrtrichtung Neupotz unterwegs war, aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Hier stieß er mit dem Sattelauflieger eines mit Sand beladenen Sattelzugs zusammen, dessen 59-jähiger Fahrer noch versuchte auszuweichen und schließlich quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Er wurde hierbei leicht verletzt.

Der 57-jährige, mutmaßliche Unfallverursacher wurde im Führerhaus eingeklemmt und verstarb an Ort und Stelle an seinen Verletzungen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die L 549 bleibt im Bereich der Unfallstelle für voraussichtlich bis 16.00 Uhr gesperrt. Die Feuerwehren Rheinzabern und Jockgrim unterstützten die Unfallaufnahme durch Absperrmaßnahmen und Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Die Örtliche Umleitung erfolgt durch die Straßenmeisterei Kandel.

Kriminalstatistik 2021 – Rückgang der Straftaten

Wörth (ots) – Die Kriminalitätsstatistik 2021 der Polizeiinspektion Wörth weißt einen Rückgang der Straftaten um 83 Fälle auf. Von den 2831 Straftaten konnten 1883 aufgeklärt werden. Die Aufklärungsquote konnte auf 66,5 % gesteigert werden.

Mit einer Häufigkeitszahl von 4547 (Straftaten pro 100.000 Einwohnern) liegt die Polizeiinspektion Wörth deutlich unter dem Landesdurchschnitt (5302).

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim/Lingenfeld (ots) – Am Montag 11.04.2022 führte die Polizei Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Germersheimer Straße in Lingenfeld waren insgesamt 7 Autofahrer zu schnell.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Straße “Am Unkenfunk” in Germersheim war erfreulicherweise nur ein Autofahrer zu schnell.

Ohne Fahrerlaubnis durch Germersheim

Germersheim (ots) – Montagabend geriet ein 20-jähriger in der Waldstraße in den Fokus einer Polizeistreife. Da an seinem PKW augenscheinlich mehrere Mängel vorlagen, wurde er kontrolliert. Neben den Mängeln am Fahrzeug stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Fahrzeughalter wurde verständigt und übernahm die Weiterfahrt. Sowohl den Fahrer als auch den Halter erwarten die entsprechenden Strafverfahren.