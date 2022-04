Polizei Edenkoben sucht Zeugen

B10/LD-Nord (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es Montagnachmittag 11.04.2022, 16.15 Uhr auf der B10/Höhe der AS LD-Nord. Wegen einem Rückstau kam es zu zähfließenden Verkehr, wobei ein 23-jähriger Autofahrer in die Seite eines neben ihm fahrenden LKWs fuhr. Aus Sicht des 23-Jährigen hätte ihm die LKW-Fahrerin Signal für ein Vorbeifahren gegeben.

Die LKW-Fahrerin wiederum gibt an, dass der Autofahrer vermutlich unter verbotswidriger Nutzung der Rettungsgasse rücksichtslos unterwegs gewesen und ihr dabei in die rechte Fahrzeugseite gefahren sei. Durch die Kollision wurde eine Mitfahrerin des 23-Jährigen verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf, wurde die LKW-Fahrerin durch den Pkw-Fahrer massiv beleidigt, weshalb zusätzlich ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet werden musste. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben sucht die Polizei nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 5.000 Euro.

Zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Landau/Insheim (ots) – Zwei Männer mussten in der Nacht von Montag auf Dienstag 12.04.2022 ihr Auto stehen lassen nachdem sie in eine Polizeikontrolle geraten waren. Zunächst wurde ein 51-Jähriger gegen 23:15 Uhr in Landau kontrolliert. Er ist den Ermittlungen zufolge nicht Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und musste deshalb seinen Weg zu Fuß fortsetzten.

Auf ihn und auch den Halter des Fahrzeugs kommt nun ein Strafverfahren zu. Rund anderthalb Stunden später stellten die Polizeibeamten bei einem 18-jährigen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Insheim Auffälligkeiten fest.

Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, auch auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

64-jährige Autofahrerin verletzt

B10/Abfahrt LD-Nord (ots) – Beim Einfädeln auf die B 10, von der AS LD-Nord kommend übersah eine 64-jährige Autofahrerin Montag 11.04.2022 gegen 15.40 Uhr einen bereits auf der B10 fahrenden LKW und kollidierte mit dessen Fahrzeugseite. Dabei wurde ihr Fahrzeug in eine Baustellenbegrenzung geschleudert, wodurch die Frau Verletzungen an der Hand erlitt.

Infolge der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung

Edenkoben (ots) – Zur Erkennung von Verkehrsverstößen insbesondere im Bereich der Pflicht zum Tragen eines Sicherheitsgurtes und der Ablenkung im Straßenverkehr führte die Polizei Edenkoben am heutigen Vormittag zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr eine spezialisierte Verkehrsüberwachung im Verlauf der Luitpoldstraße durch.

Innerhalb dieser doch recht kurzen Zeitspanne wurden 7 Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt und 2 weitere mit der Hand am Smartphone festgestellt. Die Gurtmuffel erwarten eine Verwarnung von 30 Euro, die Handysünder ein Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Die Polizei appelliert: Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist in Deutschland ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Wer bei 100 km/h vier Sekunden auf das Smartphone schaut, durchfährt blind bereits die gesamte Länge eines Fußballfeldes.

Unter Drogeneinfluss – ohne Führerschein

Birkenhördt (ots) – Am Dienstag 12.04.22 gegen 06:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Birkenhördt der Fahrer eines Pkw Ford kontrolliert. Zuvor ignorierte der Fahrzeugführer über eine Strecke von mehreren Kilometern die deutlichen Anhaltezeichen des folgenden Polizeifahrzeugs.

Im Rahmen der Kontrolle des 32-jährigen Mannes stellten die Beamte drogentypische Auffallerscheinungen fest und dass er keinen Führerschein besitzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verletzter Radfahrer

Edenkoben (ots) – Gesundheitliche Beeinträchtigungen dürften die Ursachen für einen Sturz eines 66-jährigen Radfahrers sein, der Montagmittag 11.04.2022, 14 Uhr in der Bahnhofstraße mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Mann war ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei Gesichtsverletzungen zugezogen.

Mit einem Krankenwagen kam er in ein Krankenhaus.

LKW-Fahrer kontrolliert

A65/Edesheim (ots) – Vor Ende des Sonntagfahrverbots gegen 22 Uhr wurden am 10.04.2022 Alkoholkontrollen auf den beiden Tank- und Ratsanlagen “Pfälzer Weinstraße Ost und West” durchgeführt.

Es wurden 14 LKW-Fahrer kontrolliert, wobei einem 62-jähriger Trucker wegen 3,17 Promille die Abfahrt untersagt werden musste. Seine Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Nüchternheit sichergestellt.