Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit schwerst verletztem Motorradfahrer

Landau (ots) – Ein 68-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Montag 11.04.2022 gegen 18.05 Uhr die Queichheimer Hauptstraße von Landau kommend in Richtung Offenbach. An der Einmündung zur L509 hielt der Pkw-Fahrer zunächst an und fuhr dann nach links auf die L509 ein. Dabei übersah den vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Motorradfahrer, welcher die L 509 von Offenbach kommend in Richtung Landau befuhr.

Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden ca. 20.000 Euro.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich (Schädel-Hirn-Trauma, Oberarmfraktur, etc.) und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die L 509 musste für 3 Stunden voll gesperrt werden.

Metalldiebstahl

Landau (ots) – Bislang unbekannte Täter schnitten in der Zeit von Montag 11.04.22, 18:30 Uhr und Dienstag 12.04.22, 07:00 Uhr, einen Zaun zum Grundstück eines Gewerbebetriebs in der Landauer Oberwiesenstraße auf und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Anschließend zerstörten sie eine Scheibe und drangen in eine Halle ein, wo sie einige hundert Kilogramm Metall zu einem in der Hornbachstraße bereitstehenden Fahrzeug abtransportierten.

Aus dem Büro der Firma wurde zudem noch eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.