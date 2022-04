Mehrfacher Versuch eines Fahrraddiebstahls

Speyer (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Montag 11.04.2022 um 20:45 Uhr ein 24-jähriger Mann auf, der am Postplatz in Speyer versuchte ein Fahrrad zu stehlen. Durch die schnelle Reaktion des Zeugen musste der Mann die Tat abbrechen und konnte kurz darauf von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Nur etwa 40 Minuten später wurde der Polizei durch abermals aufmerksame Zeugen ein erneuter Versuch eines Fahrraddiebstahls in der Maximilianstraße mitgeteilt. Die Zeugen zeigten sich engagiert und hielten den männlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den schon zuvor auffälligen Mann handelte. Trotz erster Ermittlungen konnte der Besitzer des schwarzen Nevada Mountainbikes nicht ausfindig gemacht werden. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis an die Polizei Speyer zu wenden. Der 24-Jährige muss sich nun wegen zweifachen Fahrraddiebstahl verantworten.

Versuchter Enkeltrick per Messenger

Speyer (ots) – Aktuell treten wieder vermehrt Betrüger im Bereich Speyer auf. Am 11.04.2022 kam es erneut zum Versuch, mittels falscher Nachrichten über WhatsApp Geld zu ergaunern. Hierbei gab sich der Täter gegenüber einer 51-jährigen Geschädigten als deren Tochter aus. Er gab vor, eine neue Telefonnummer zu besitzen und bat schnellstmöglich um die Überweisung von knapp 2.000 Euro.

Die Geschädigte rief ihre Tochter kurzerhand auf der altbekannten Nummer an, wodurch der Betrugsversuch entlarvt werden konnte. Ähnlich erging es einem 71-jährigen Geschädigten. Dieser bekam per Messenger Nachrichten von dessen angeblichem Sohn. Auch er erkannte den Schwindel, sodass es zu keinem Schaden kam.

Die Polizei warnt vor solchen Betrügereien am Telefon oder per Messenger. Unsere Tipps:

Die Geschichten sind vielfältig und können variieren. Ziel ist es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Raten sie nicht wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/ Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen bei einem unerwarteten bzw. nicht selbst veranlassten Telefonanruf preis.

Gehen Sie nie auf finanzielle Forderungen ein.

Überprüfen Sie auch bei Nachrichten, ob es sich wirklich um die Person handelt, die er oder sie vorgibt zu sein. Veranlassen Sie möglicherweise Videoanrufe oder kontaktieren Sie selbst weitere Bekannte auf Ihnen bekannten Rufnummern.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Speyer (ots) – Am Sonntag 10.04.2022 um 07:00 Uhr wurde die Polizei über ein Fahrzeug informiert, welches auf der B39 mehrfach die Mittellinie überfahren haben soll. Der 26-jährige Fahrer konnte schließlich in der Großen Gailerstraße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei ihm ergaben sich Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum, weswegen mit ihm ein Drogentest durchgeführt wurde. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.