Kaiserslautern – Wie wirken Antibiotika? Was ist eine Polymerasekettenreaktion (PCR)? Wie leistungsfähig sind Cyanobakterien als Sauerstoffproduzenten? Diesen und weiteren grundlegenden Fragen sind 16 Schülerinnen und Schüler aus Grund- und Leistungskursen Biologie des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG KL) experimentell auf den Grund gegangen. In den letzten beiden Wochen erhielten sie im Schulunterricht und nachfolgend in den Mikrobiologie-Laboren der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) anderthalb Tage grundlegende Einblicke in das wissenschaftliche Arbeiten.

Der „Grundkurs Mikrobiologie“ fand im Rahmen des Programms TUKjunior statt, mit dem die TUK junge Menschen für ein Studium begeistern möchte. Nach einem halben Tag Mikrobiologie-Unterricht in der Schule ging es nachfolgend in den Laboren der TUK zur Sache.

„Die Schülerinnen und Schüler konnten beispielsweise die bakterielle Sauerstoffproduktion durch Isolieren der verantwortlichen Lichtsammelproteine ebenso wie die Wirkung von Antibiotika und Antiseptika auf Mikroorganismen nachvollziehen“,

berichtet Prof. Dr. Nicole Frankenberg-Dinkel, Leiterin der Abteilung Mikrobiologie und Dekanin des Fachbereichs Biologie. „Gleichzeitig lernten sie grundlegende Analysemethoden wie etwa die mittlerweile überall bekannten PCR-Tests kennen, mit denen sich Bakterien und Viren nachweisen lassen. Zudem übten sie den Umgang mit gängigen Laborgeräten wie Pipetten.“ Eindrücke vom Campus gab es inklusive: In der Mittagspause besuchten die Schülerinnen und Schüler die Uni-Mensa.

Das Programm, das den Unterrichtsstoff im Fach Biologie aufgegriffen und gezielt mit praktischen Experimentierphasen erweitert hat, haben Dr. Susanne Zehner, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Mikrobiologie arbeitet, unterstützt von Prof. Frankenberg-Dinkel und Kai Stahl vom HSG KL konzipiert und umgesetzt. „Beteiligt waren darüber hinaus fünf Studierende, die noch an den Anfängen ihres Studiums stehen, und aus dieser Aktion viel für ihre eigene Ausbildung mitnehmen konnten“, ergänzt die Dekanin.

Für die Teilnehmenden der HSG war das Programm eine gute Ergänzung zum überwiegend theoretischen Schulunterricht:

„Die Schülerinnen und Schüler konnten Wissen, welches sie sich sonst aus Büchern und Präsentationen aneignen, experimentell nachvollziehen“,

sagt Stahl.

„Für sie war es zudem eine tolle Erfahrung, Uniluft zu schnuppern und in einem richtigen Labor zu arbeiten. Sehr positiv empfanden sie auch den Austausch mit den Studenten und Hochschullehrern – alle Fragen wurden beantwortet.“

TUKjunior ist eine der Initiativen, die die Kaiserslauterer Universität für Schülerinnen und Schüler erlebbar macht. Ebenso bietet die TUK am 31. Mai 2022 erneut den bewährten Studieninfotag an – dieses Jahr wieder mit Programm live vor Ort auf dem Campus.