Treppenstufen können im Alltag gefährlich werden. Manch einer kann diese aufgrund des Alters oder der Gesundheit nicht allein überwinden. Dabei gibt es einige einfache sowie effektive Möglichkeiten, um das Treppensteigen sicher und komfortabel zu gestalten.

Treppen barrierefrei gestalten

Auf den ersten Blick ist meist nicht erkennbar, welche Voraussetzungen man benötigt, um die Treppe sicher besteigen zu können. Zum einen fordert das Treppensteigen eine gesunde Hand-Augen-Koordination. Zum anderen muss der Körper in der Lage sein, die erforderliche Kraft aufzubringen, um die Steigung zu überwinden und sich am Geländer festhalten zu können. Im Alter oder aufgrund einer Behinderung oder anderen körperlichen Bedingungen ist das häufig nicht möglich. Um sich trotzdem flexibel in den eigenen vier Wänden bewegen zu können und auch die Freiheit zu behalten, auf mehreren Stockwerken zu leben, empfiehlt sich der Einbau eines Treppenlifts. Handicare-Treppenlifte sind in diversen Ausführungen erhältlich. Ob als Sitz- oder Plattformlift, für jeden Bedarf gibt es das passende Modell. Handicare-Treppenlifte können jederzeit nachgerüstet werden. Die Preise orientieren sich am Modell und Aufwand des Einbaus. Gerade und kurze Treppen sind günstiger als kurvige Modelle. Treppenlifte gibt es auch für den Außenbereich. Sie können außerdem als Zugang zum Kellergeschoss genutzt werden. Schließlich möchte man im Alter Zugang zu allen Bereichen seines Hauses haben. Die Möglichkeiten sind vielfältig und orientieren sich am individuellen Bedarf.

Zuschuss von der Krankenkasse

Die Kosten der Handicare-Treppenlifte lassen sich nicht pauschalisieren. Treppenlifte können gebraucht oder neu erworben und eingebaut werden. Bei gebrauchten Modellen kann man Kosten einsparen. Krankenkassen bieten einen Zuschuss für Personen mit einem Pflegegrad. Der Zuschuss wird für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen gezahlt und kann für die Einrichtung einer barrierefreien Umgebung in den eigenen vier Wänden genutzt werden. Der Zuschuss wird einmalig als Pauschalbetrag in Höhe von derzeit 4.000 Euro ausgezahlt. Man erhält ihn einkommensunabhängig. Die einzige Voraussetzung liegt darin, dass ein Pflegegrad vorliegt und man einen Antrag stellt. Wohnen in einer Wohnung oder einem Zuhause mehrere Personen mit einem Pflegegrad zusammen, so wird nach erfolgtem Antrag für jede Person jeweils 4.000 Euro ausgezahlt. Bei einem Rentnerpaar bedeutet das einen Zuschuss in Höhe von 8.000 Euro. Für diesen Betrag kann ein Treppenlift sowie der Einbau finanziert werden.

Vorteile einer barrierefreien Umgebung

Durch körperliche Veränderungen im Alter sind einige Bewegungen nicht oder nur eingeschränkt möglich. Im Bad oder auf der Treppe steigt die Verletzungsgefahr aufgrund eines Sturzes. Durch die Angst vor Stürzen meiden viele Senioren unnötige Gänge über die Treppe. Damit beginnt eine Abwärtsspirale, die viele gesundheitliche und soziale Folgen nach sich zieht. Im Alter ist man, wie auch in jungen Jahren, auf Bewegung angewiesen. Sie stärkt das Herz-Kreislauf-System, kräftigt und erhält die Knochen und Muskeln. Körperliche Betätigung ist wichtig für einen ausgeglichenen psychischen Zustand und dient dem Stressabbau. Kann man eine Treppe nicht mehr allein besteigen, so verzichtet man auf Bewegung und isoliert sich zunehmend. Ein Treppenlift schafft den Zugang zum gesamten Zuhause und dem Außenbereich. Er kann sogar im Außenbereich verbaut und genutzt werden. Man bleibt durch einen Lift länger unabhängig von fremder Hilfe und somit selbstständig. Eine selbstbestimmte Lebensführung stärkt eine Vielzahl an Lebenskompetenzen. Man kann weiterhin eigenständig soziale Kontakte pflegen, einkaufen und gewohnten Abläufen nachgehen. Das stärkt das Selbstvertrauen, den Körper und die Psyche.

Treppen können zu Stolperfallen werden. Mit einem Treppenlift umgeht man dieses Problem und schafft eine sichere und komfortable Möglichkeit, um diese zu besteigen. Durch einen Zuschuss der Krankenkasse sind sie für jedermann mit einem Pflegegrad erschwinglich. Treppenlifte ermöglichen eine freie und gesunde Lebensführung in jedem Alter.