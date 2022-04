Wintereinbruch sorgt für teils chaotische Verhältnisse

Odenwald (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (08./09.04.) erreichten die Leitstelle der Polizei Südhessen in Darmstadt ab 20:44 Uhr ca. 50 Meldungen wegen Behinderungen durch eine geschlossene Schneedecke, Straßenglätte, umgefallene Bäume und blockierte Straßen mit liegengebliebenen PKW. Glücklicherweise wurde nach jetzigem Stand niemand verletzt.

Einem Linienbus musste im Modautal zwischen Brandau und Lützelbach die Weiterfahrt an der Steigung durch den Streudienst ermöglicht werden. Viele Straßen in den höheren Lagen des Odenwaldes waren auf Grund der durch die Schneelast umgestürzten Bäume unpassierbar.

Im Erbacher Tal bei Heppenheim mussten 3 Bewohner eines Hauses wegen mehrerer auf das Dach gestürzter größerer Äste evakuiert und in einem Hotel untergebracht werden. Es kam zudem zu Stromausfällen in den Bereichen Oberzent und Hirschhorn.

Der Pegelstand des Neckars sorgt zudem momentan mit einer Hochwasserwelle für Sperrungen und die Notwendigkeit, am Ufer geparkte PKW zu entfernen.

Kriminelle durchsuchen Sakristei

Erbach (ots) – Kriminelle brachen am Sonntag (10.04.) zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr eine Holztür zur Sakristei der Stadtkirche im Städtel auf, um offensichtlich nach Wertsachen zu suchen. Nach erster Durchsicht wurde wohl nichts aus dem Gotteshaus entwendet.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt weiter in dem Fall. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt hat, meldet sich bitte bei den Ermittlern. Telefon: 06062 / 953-0.

Beim Ein- bzw. Aussteigen einen anderen Pkw beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots) – Am Montag 11.04.2022 in der Zeit von 06:50-16:00 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Albert-Schweitzer-Str. ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Ein 28-jährige Fahrzeugführer aus dem Odenwaldkreis stellte seinen Pkw am Morgen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz ab und begab sich zu seiner Arbeitsstelle. Als er am späten Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich seiner linken hinteren Beifahrertür fest.

Am Pkw des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Darmstadt

Festnahme nach Körperverletzung und Bedrohung

Darmstadt/Riedstadt/Stockstadt (ots) – Die Bundespolizei nahm am Sonntagmorgen 10.04.2022 einen 28-jährigen Mann aus Hochheim am Main nach einer Körperverletzung sowie Bedrohung fest. Der alkoholisierte Täter sprach 2 weibliche Reisende im Alter von 17 Jahren in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Riedstadt nach Stockstadt an und äußerte eine missverständliche Forderung.

Die beiden 17-Jährigen baten den 28-Jährigen daraufhin sie in Ruhe zu lassen und verständigten die Zugbegleiterin. Der Mann reagierte hierauf höchst aggressiv und bedrohte die beiden Jugendlichen. Aufgrund seines Verhaltens wurde dem 28-jährigen Täter durch die Zugbegleiterin ein Fahrtausschluss ausgesprochen.

Der Mann trat der DB Mitarbeiterin daraufhin unvermittelt in den Bauch, woraufhin diese stürzte und sich verletzte. Sie brach ihren Dienst ab und fuhr selbständig in ein Krankenhaus.

Der 28-jährige Täter ist bereits wegen vergleichbaren Delikten hinreichend bekannt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Drei Bronzeengel am Waldfriedhof gestohlen

Darmstadt (ots) – An 2 Grabstellen auf dem Waldfriedhof entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Samstag (09.04.) insgesamt 3 Bronzeengel sowie 2 Bronzevasen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Die Bronzefiguren waren an den Grabstätten fest verankert und wurden demnach von den Kriminellen gewaltsam entfernt.

Die Beamten ermitteln nun wegen besonders schwerem Diebstahl sowie Störung der Totenruhe. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Beim Bezahlen bestohlen – Unbekannter attackiert Zeugin

Darmstadt (ots) – Eine 65-jährige Frau, die in der Nacht zum Samstag 09.04.2022 gegen 01.50 Uhr und gerade im Begriff war, ihre Taxirechnung vor einer Gaststätte in der Saalbaustraße zu begleichen, wurde hierbei von einem Kriminellen unvermittelt angegangen und ihres Geldbeutels samt etwa 50 Euro sowie persönlichen Dokumenten beraubt.

Einer Zeugin des Geschehens, die der Frau zu Hilfe eilen wollte, zerriss der Unbekannte das T-Shirt und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Der Flüchtige ist 20-30 Jahre alt, trug einen schwarzen Parka sowie eine blaue OP-Maske. Laut Zeugen soll der Mann ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Nach schwerem Verkehrsunfall erliegt 24-Jähriger seinen Verletzungen

Darmstadt (ots) – Nach einem schweren Verkehrsunfall am frühen Morgen des 20.03.2022 auf der Landesstraße 3097 (Kranichsteiner Straße), in Höhe des Jagdschlosses Kranichstein, ist der damals schwer verletzte 24-jährige Fahrer aus Rödermark am 08.04.2022 nun seinen bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen erlegen.

Der Mann kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er und sein 21-jähriger Beifahrer aus Ober-Ramstadt wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Einbruch in Gaststätte

Darmstadt (ots) – Eine Gaststätte im Pupinweg geriet in der Zeit zwischen Samstagabend 09.04.2022 und Sonntagnachmittag 10.04.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang in das Lokal und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Ihnen fielen hierbei rund 160 Euro in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher allerdings einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Darmstadt-Dieburg

2x Spiegel beschädigt – Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Montag 11.04.2022, zwischen 07:40-09:50 Uhr ereignete sich in Groß-Umstadt, auf Höhe der Firma Resopal, Hans-Böckler Straße 4 eine Verkehrsunfallflucht bei dem der linke Außenspiegel eines weißen Opel Adam abgefahren wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0 zu melden.

Otzberg (ots) – Am Montag 11.04.2022 gegen 07.00 Uhr wurde in Nieder-Klingen, auf Höhe der Schützenstraße 13, einem weinroten Mitsubishi beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel abgefahren, sowie die Fahrertür und der Kotflügel vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0 zu melden.

Einbruch in Vereinsheim – Polizei sucht Zeugen

Reinheim-Ueberau (ots) – Ein Vereinsheim im Ackerauer Weg rückte im Tatzeitraum zwischen vergangenem Mittwoch (6.4.) und Samstag (9.4.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt auf das Gelände des Angelsportvereins. Im Anschluss machten sie sich an einem Fenster zu schaffen und gelangten so ins Innere des Vereinsheims.

Mit ihrer Beute in Form von diversen Alkoholflaschen und einem Geldbeutel flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Messel

Messel (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 10.04.2022 gegen 03:10 Uhr, verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen 7er BMW einen Gesamtschaden von geschätzten 100.000 EUR. Aus bisher unbekannten Gründen kam das Fahrzeug kurz nach dem Ortseingang Messel von der Roßdörfer Straße ab und beschädigte dadurch die dort befindliche Bushaltestelle sowie die Grundstückszäune und Gartenhütten von insgesamt 4 angrenzenden Privatgrundstücken in der Markstraße.

Durch den Aufprall, blieb das Fahrzeug auf dem Gehweg fahruntüchtig zurück. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle über die Straße “Am Wildpark” in den nahegelegenen Wald. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Unfallfahrer, auch unter Einsatzes des Polizeihubschraubers, verlief erfolglos. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 3. Polizeirevier Darmstadt unter der Tel.Nr: 06151-969 41310 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Reinheim bei DM/Edeka Parkplatz

Reinheim (ots) – Am Samstag 09.04.2022 gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Darmstädter Straße mit 2 dunklen Fahrzeugen. Im Anschluss des Zusammenstoßes entfernte sich der dunkle Renault unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Nachgang konnte der flüchtige Unfallbeteiligte durch Zeugenhinweise ermittelt werden. Jedoch werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt

Tel.: 06154 / 6330-0 zu melden.

Groß-Gerau

Einbruch in Hähnchenwagen – Polizei nimmt 2 Verdächtige fest

Nauheim (ots) – In der Nacht zum Montag 11.04.2022 gegen 02.10 Uhr, ging über Notruf die Meldung ein, dass Unbekannte gerade in einen Hähnchenwagen “Am Schafsweg” einbrechen würden. Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin zum Tatort und konnten noch am Hähnchenwagen einen 15 Jahre alten Jugendlichen festnehmen.

Ein 16 Jahre alter Mann flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort, wurde aber schlussendlich von den Ordnungshütern in der Heinrich-Heine-Straße festgenommen. Wie sich später herausstellte wurde die Tür des Verkaufswagens aufgehebelt. Auf die beiden jungen Männer wartet nun ein Strafverfahren wegen versuchtem besonders schweren Diebstahls.

Einbrecher weckt schlafenden Senior

Rüsselsheim (ots) – In das Licht einer Taschenlampe, schaute ein 81 Jahre alter Mann aus der Faulbruchstraße in der Nacht zum Sonntag 10.04.2022 gegen 04.20 Uhr, nachdem er von einem Unbekannten im Bett liegend aus dem Schlaf gerissen wurde.

Der Einbrecher flüchtete anschließend. Der Senior entdeckte später durchwühlte Schränke in seiner Wohnung sowie ein eingeschlagenes Fenster, durch das sich der Kriminelle zuvor offenbar Zugang in die Räumlichkeiten verschaffte. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Eine Personenbeschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kioskeinbruch – Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet

Rüsselsheim (ots) – Auf Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Samstag 09.04.2022 gegen 01 Uhr, bei einem Einbruch in ein Kiosk im Hessenring abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend Zigarettenstangen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro mitgehen.

Ein sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die beiden Flüchtigen trugen blaue Overalls und orangefarbene Handschuhe. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Fahrzeug angefahren und dann geflüchtet

Büttelborn-Worfelden (ots) – Am Samstag 09.04.2022 um 23.30 Uhr und Sonntag 10.04.2022 um 17.20 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mini, der in der Pfarrgasse 18 in 64572 Büttelborn-Worfelden abgestellt war.

Etwa 500 EUR wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen auf einem außerhalb gelegenen Parkplatz an der Okrifteler Straße, Richtung Flughafen, geparkten Suzuki, brachen Unbekannte am Sonntag (10.04.), in der Zeit zwischen 16.55-17.25 Uhr auf.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend aus dem Innenraum einen Rucksack samt persönlichen Dokumenten und Bargeld. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Laptop aus Auto erbeutet

Büttelborn (ots) – Ein “Im Kirchgarten” geparkter Seat geriet in der Nacht zum Samstag (09.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend einen im Innenraum abgelegten Laptop.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Stockstadt (ots) – Ein Wohnhaus in der Berliner Straße geriet in der Nacht zum Sonntag (10.04.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich zunächst durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und ließen dort anschließend diverse Schmuckstücke und eine Nähmaschine mitgehen. Zudem wurden von den ungebetenen Gästen im Haus weitere Türen aufgebrochen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Betrunken auf dem E-Scooter – Polizei zieht Führerschein ein

Rüsselsheim (ots) – Einen 21 Jahre alten Mann, der zusammen mit einem Begleiter auf einem E-Scooter unterwegs war, stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Sonntagabend (10.04.), gegen 22.30 Uhr, in der Frankfurter Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 21-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test zeigte anschließend 1,64 Promille an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Der 21-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Angriff mit Pfefferspray gesucht

Bensheim (ots) – Die Polizei in Bensheim sucht nach einem Angriff mit Pfefferspray Zeugen, die mehr zu dem angezeigten Vorfall am Samstag 09.04.2022 in der Promenadenstraße, Höhe Parktheater berichten können. Der betroffene 21-jähriger Mann sagte bei der Anzeigenaufnahme aus, dass er zusammen mit einem Bekannten gegen 05.05 Uhr von einer unbekannten Person mit Pfefferspray unvermittelt besprüht worden sei.

Der schwarz gekleidete Angreifer soll das Pfefferspray aus der Hosentasche gezogen und unmittelbar eingesetzt haben. Danach sei der etwa 1,80 Meter große Täter weggerannt.

Für die Versorgung der gereizten Bindehäute wurde ein Rettungswagen gerufen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise werden auch telefonisch unter der 06251 / 8468-0 entgegengenommen.

Autoaufbrecher lösen Alarm aus

Bensheim (ots) – Ohne Beute, aber unter Zurücklassung eines Schadens von geschätzten 5.000 Euro, flohen am frühen Sonntag (10.04.) Autoaufbrecher in der Rheinstraße, Bereich Kinzigstraße. Die Kriminellen hatten sich einen Transporter ausgesucht. Mit massiver Gewalt versuchten sie die seitliche Schiebetür aufzubrechen.

Dabei wurde neben der Tür auch der Fahrzeugrahmen erheblich beschädigt. Die Tür blieb jedoch zu. Durch den Aufbruchsversuch lösten die Täter gegen 03.20 Uhr den Alarm des gesicherten Fahrzeugs aus und verschwanden.

Für die weiteren Ermittlungen und Zeugenhinweise, sind Beamte des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim, zuständig. Telefon: 06252 / 706-0.

Unsicherer Radfahrer

Bensheim (ots) – Nicht verkehrssicher zeigt sich am Sonntag 10.04.2022 kurz nach Mitternacht, ein Radfahrer in der Darmstädter Straße. Das unbeleuchtete Rad fiel einer Streife insbesondere dadurch auf, dass der Fahrer nicht in der Lage war, die Spur auf dem Radweg zu halten.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der 22-Jährige alkoholisiert. Nachdem der Alkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille anzeigte, wurde der Mann für die Anzeigenaufnahme mit auf die Polizeiwache genommen.

Südhessen

Tipps der Polizei zu Beginn der Motorradsaison.

Südhessen (ots) – Für Biker gibt es viele Gründe, die das Motorradfahren zum schönsten Hobby machen. Eine Motorradtour ist allerdings nicht immer nur Spaß auf zwei Rädern. Denn gerade zu Beginn der Saison registriert die Polizei immer wieder Unfälle mit getöteten und verletzten Motorradfahrern.

Zu den Hauptunfallursachen zählen nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand sowie Fehler beim Überholen und Abbiegen. Weiterhin ist die Selbstüberschätzung der Fahrer zu nennen. Zudem sind zu schnelle und überlaute Biker regelmäßig Gegenstand von Beschwerden aus der Bevölkerung.

Damit der Saisonstart unfallfrei gelingt, hier ein paar wichtige Tipps der Polizei Südhessen:

Checken Sie gründlich Ihre “Maschine” nach der Winterpause

Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck

Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel

Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzenvermindern

Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar und werden früher gesehen Fahrtipps

Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht

Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht

Fahren Sie vorausschauend

Seien Sie stets bremsbereit

Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an

Schneiden Sie keine Kurven

In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen

Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining

Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Ganz wichtig: Fahren Sie rücksichtsvoll und vermeiden Sie unnötigen Motorradlärm. Respektieren Sie das Bedürfnis von Anwohnern stark frequentierter Strecken nach Ruhe. Ausgebaute Schalldämpfer (sogenannte db-Killer) verursachen viel Lärm, der für die Bürgerinnen und Bürger zu einer unerträglichen Last wird. Auch eine aggressive Fahrweise stört Mensch und Natur.

Abschließend mal Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen? Gerade Motorradunfälle führen oft zu schweren Verletzungen. Frischen Sie ihre Kenntnisse mal wieder auf, um im entscheidenden Moment richtig helfen zu können.

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht allen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern eine unfallfreie Saison.

