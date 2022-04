Wetzlar: Ukrainische Flagge mit “Z” besprüht

In der Nacht von Samstag (09.04.2022) auf Sonntag (10.04.2022) beschmierten Unbekannte eine auf der Motorhaube eines grauen VW Bora gespannte Fahne der Republik Ukraine. Mit schwarzer Farbe sprühten die Täter ein “Z” auf die Flagge.

Zeugen, die die Täter auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Silhöfer Aue 6 beobachteten oder denen dort sonst in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 zu informieren.

Ehringshausen: Ukraine-Fahne abgeschnitten

In der Lempstraße zerschnitten Unbekannte eine Ukraine-Fahne. Zwischen Samstagnachmittag (09.04.2022), gegen 12.30 Uhr und Sonntagnachmittag (10.04.2022), gegen 15.00 Uhr suchten die Täter den Vorgarten auf und schnitten die etwa 90 x 155 cm große Fahne entlang der Ösen vom Mast. Hinweise zu den Dieben erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger-Haigerseelbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Am späten Freitagabend (08.04.2022) verunglückte auf der Ortsdurchfahrt ein 18-jähriger Golffahrer. Als der Haigerer gegen 22.30 Uhr die Einmündung zur Straße “Beim Dahlborn” passierte, kam ihm teilweise auf seinem Fahrstreifen ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, zog der 18-Jährige nach rechts und prallte gegen eine Gartenmauer. Der Unbekannte Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Nach Einschätzung des Haigerers sei ihm ein dunkler BMW Z1 entgegengekommen, zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Golf hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ein Drogenschnelltest des 18-Jährige wies ihm die Einnahme von THC nach. Er musste mit auf die Dillenburger Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Auf den Haigerer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Unfallfahrer und fragt: Wer hat die Beinahe-Kollision am späten Freitagabend in Haigerseelbach beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger/A 45: Mit Promille in die Leitplanke –

Mit einer Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht endete am Freitagabend (08.04.2022) die Promillefahrt einer Polofahrerin. Die in Mühlheim am Main lebende Frau war gegen 23.50 Uhr zwischen Dillenburg und Herborn auf der Sauerlandlinie unterwegs. Dort kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke.

Anschließend fuhr sie ca. 15 km weiter, bis sie ihren Polo aufgrund der Beschädigungen auf dem Standstreifen abstellen musste. Sie orderte einen Abschleppwagen, dessen Fahrer bemerkte den Unfallschaden und informierte die Polizei.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen bemerkte die Alkoholfahne der 31-Jährigen und ließ sie pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,5 Promille. Sie musste sich im Anschluss auf der Herborner Wache einer Blutentnahme unterziehen.

Haiger: BMX-Rad gestohlen –

Mit einem rund 200 Euro teuren BMW-Rad machten sich Diebe in der Johann-Textor-Straße auf und davon. Zwischen Samstagabend (09.04.2022), gegen 21.00 Uhr und Sonntagabend (10.04.2022), gegen 18.45 Uhr ließen die Täter das hellblau und pinke Rad aus einem Hof mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des BMX-Rades nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Kennzeichen verschwunden –

Am Wochenende griffen sich Unbekannte die Nummernschilder eines blauen VW Busses. Der Bulli parkte in der Nacht von Samstag (09.04.2022) auf Sonntag (10.04.2022) in der Burgstraße, in Höhe der Hausnummer 5. Zeugen, die die Diebe beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Kennzeichen “SI-ZY 985” machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg: Mit Promille Kurve nicht gekriegt –

Ohne Verletzungen überstand ein 27-jähriger Promillefahrer einen Ausflug in den Straßengraben. Am frühen Samstagmorgen (09.04.2022) wollte der Eschenburger mit seinem VW von der B 253 in Richtung Simmersbach abbiegen. Hierbei überfuhr er ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam im Straßengraben zum Stehen.

Sein Alkoholtest brachte es auf 1,46 Promille. Die Schäden an seinem Wagen belaufen sich auf rund 8.000 Euro. Ein neues Verkehrsschild wird etwa 200 Euro kosten. Für den Promillefahrer folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.

Wetzlar: Zusammenprall fordert Verletzte –

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte sowie zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenpralls am Freitagabend (08.04.2022) in der “Neustadt”. Gegen 19.50 Uhr missachtete eine 20-jährige Opelfahrerin beim Einbiegen von der Seibertstraße auf die Straße “Neustadt” die Vorfahrt eines Seatfahrers. Der 28-Jährige im Ibiza konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und krachte in die Seite des Opels.

Die in Wetzlar lebende Unfallfahrerin trug leichte Verletzungen davon und wurde ambulant im Wetzlarer Krankenhaus behandelt. Ihr ebenfalls in Wetzlar lebender Unfallgegner erlitt schwere Verletzungen und musste stationär aufgenommen werden. Der 7-jährige Mitfahrer im Seat kam mit leichten Verletzungen in eine Gießener Kinderklinik.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 14.000 Euro.

Wetzlar: Lack zerkratzt –

Auf dem “Steighausplatz” ließen Unbekannte Lackschäden in Höhe von rund 500 Euro an einem schwarzen Golf zurück. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagabend (09.04.2022), gegen 22.00 Uhr und dem frühen Sonntagmorgen (10.04.2022), gegen 00.10 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dalheim: Diebe auf der Baustelle –

Auf Beute von der Baustelle des künftigen Kinder- und Familienzentrums in Dalheim hatten es Unbekannte am zurückliegenden Wochenende abgesehen. Die Täter drangen gewaltsam über eine Tür in das Gebäude ein und brachen im Inneren eine weitere Tür auf. Ob die Täter Wertsachen mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Zeit von Sonntagabend (10.04.2022), gegen 22.10 Uhr bis Montagfrüh (11.04.2022), gegen 00.20 Uhr im Berliner Ring beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Überschlag mit Fiat –

Mit leichten Verletzungen überstanden die Insassen einen Überschlag mit einem Fiat 500. Am Samstagabend (09.04.2022) wollte die 22-jährige Fahrerin von Altenkirchen kommend nach links in Richtung Schöffengrund abbiegen. Hierbei verlor die Wetzlarerin die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung der Unfallfahrerin und ihrer 19-jährige Mitfahrerin und brachten sie anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Schäden am Fiat können momentan noch nicht beziffert werden.

Müllcontainer brennen in Herborner Altstadt

Dillenburg (ots) – Montagmorgen 11.04.2022 gegen 04.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Winkel zwischen Hauptstraße und Turmstraße gerufen. Drei dort im Bereich einer Metzgerei abgestellte Müllcontainer standen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Fassade eines der Fachwerkhäuser wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei schließt eine Selbstentzündung oder eine technische Ursache aus und geht momentan von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Inbrandsetzung aus.

Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Eine Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.Über die Höhe der Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittler der Dillenburger Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang zwischen Haupt- und Turmstraße, in dem sogenannten “Haubachswinkel”, seitlich einer Metzgerei, Personen beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben?

Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070.

