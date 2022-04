Betrugsmasche mit angeblich hochwertigen Büchern

Homberg (ots) – Im Schwalm-Eder-Kreis kam es am Freitag 08.04.2022, in mehreren Fällen zu betrügerischen Verkaufsgeschäften hinsichtlich des Verkaufs vermeintlich hochwertiger Bücher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Personen, die im Besitz einer namhaften Lexikon-Reihe sind, zumeist gezielt vorab telefonisch kontaktiert.

Hierbei wird erklärt, dass der Anrufer gerne das komplette Sammelwerk ankaufen wolle oder ein Verkauf vermitteln könne. Dies diente jedoch vermutlich nur zur Kontaktaufnahme um im weiteren Verlauf Haustürgeschäfte zum Verkauf von Büchern durchzuführen. Die hierbei angebotenen Bücher werden dann für einen Stückpreis von 1.990-29.990 EUR verkauft. Wie der Anrufer an die Daten der Lexikon-Besitzer gelangte, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Der ursprünglich in Aussicht gestellte Ankauf des kompletten Sammelwerkes durch den Anrufer, bleibt jedoch im weiteren Verlauf aus. Erste Ermittlungen lassen vermuten, dass die so verkauften Bücher nicht annähernd den Wert des Verkaufspreises aufweisen.

Die Kriminalpolizei Homberg hat umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Betruges sowie wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Wuchers aufgenommen. Eine Person wurde in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet darum, dass sich Personen melden, die seit Anfang April dieses Jahres und kurze Zeit zuvor, auf ein solches Verkaufsgeschäft eingegangen sind oder in der oben genannten Form angesprochen wurden. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Einbruch in Donut-Verkaufsgeschäft

Melsungen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09./10.04.2022) brachen unbekannte Täter in ein Donut-Verkaufsgeschäft in der Friedhofstraße in Melsungen ein. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf und verschafften sich so unberechtigt Zutritt. Im Innenbereich wurde dann die Geldkassette der Kasse gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld wurde entwendet.

Außerdem wurden 2 Spendendosen sowie eine Bluetooth-Lautsprecherbox entwendet. Die Höhe des Stehlguts beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. An der Eingangstür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Einbrecher in Scheune eingedrungen

Fritzlar (ots) – Sonntag, 27.03.2022 bis Sonntag, 10.04.2022 – Unbekannte Täter schnitten das Vorhängeschloss einer rückwärtig gelegenen Tür zu einer Scheune der Straße “Am Sauerbrunnen” in Fritzlar-Geismar auf und verschafften sich somit unberechtigt Zutritt. Die Scheune wurde durch die unbekannten Täter nach Diebesgut durchsucht.

Im Anschluss entwendeten die unbekannten Täter eine Kettensäge, ein Stromaggregat und eine Kiste Bier. Das Stehlgut hat einen Wert in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Einbrecher in Kirche

Malsfeld (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09./10.04.2022) brachen unbekannte Täter in die evangelische Kirche in der Kirchstraße in Malsfeld ein. Die unbekannten Täter hebelten ein Seitenfenster der Kirche auf und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt zur Kirche.

Im Innenbereich wurde noch eine weitere Tür aufgehebelt. Sämtliche Schränke wurden durch die unbekannten Täter durchwühlt. Schlussendlich zogen die unbekannten Täter ohne Beute ab. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Einbruch in Schnellimbiss

Melsungen (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (10./11.04.2022) brachen unbekannte Täter in einen Schnellimbiss in der Kasseler Straße in Melsungen ein. Die unbekannten Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich des Schnellimbisses entwendeten die unbekannten Täter Bargeld in niedriger 4-stelliger Höhe.

Auch ein Tresor wurde von den unbekannten Tätern angegangen. Neben dem Bargeld wurden auch Bierflaschen und Autoschlüssel entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen des Gebäudes entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe steht derzeit nicht fest.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

