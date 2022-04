Korbach: Die Polizei-News

“Z” auf ukrainisches Auto gesprüht

Frankenberg (ots) – Das “Z” gilt als Symbol für die Unterstützung der russischen Regierung und Armee in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Der §140 Strafgesetzbuch stellt die öffentliche Billigung von Angriffskriegen unter Strafe. Versieht man also einen Gegenstand in der Öffentlichkeit in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine mit dem Buchstaben “Z”, wird gegen die Person strafrechtlich ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Den Einkauf einer Ukrainerin nutzte ein unbekannter Täter am Samstag 09.04.2022 in Frankenberg aus, um ein “Z” auf ihr Auto zu sprühen. Die Polizei sucht Zeugen. Die aus der Ukraine geflüchtete Frau stellte ihr Auto mit ukrainischem Kennzeichen am Samstag gegen 15.00 Uhr auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums “Frankenberger Tor” ab.

Als sie etwa 2 Stunden später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter mit schwarzer Farbe ein “Z” auf die Motorhaube ihres Autos, ein weißer Kia, gesprüht hatte.

Die Ukrainerin informierte einen Bekannten und erstattete Anzeige bei der Polizei Frankenberg. Diese schätzte den Sachschaden auf etwa 200 Euro und leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des Verdachts eines Vergehens wegen “Belohnung und Billigung einer Straftat” nach § 140 StGB ein.

Rundballen brennen und Pfosten an Schuppen in Brand gesetzt

Burgwald-Bottendorf (ots) – Am Sonntagmorgen 10.04.2022 kam es zweimal zu 2 Bränden in Bottendorf. Zunächst war ein Pfosten an einem Schuppen in Brand geraten, keine 2 Stunden später brannten Rundballen in einer Scheune und einem Unterstand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftungen aus und sucht Zeugen.

Gegen 03.50 Uhr bemerkte eine Familienangehörige, dass es im Bereich eines Schuppens in der Wolkersdorfer Straße qualmte. Die Frau stellte an dem Schuppen einen glühenden Holzpfosten fest, den sie entfernen konnte. Danach informierte sie die Feuerwehr. Die Bottendorfer Feuerwehr konnte anschließend noch kleinere glimmende und qualmende Strohreste ablöschen und ein Übergreifen auf den Schuppen verhindern. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Um 05.35 Uhr meldete ein Zeuge einen weiteren Brand in der Wolkersdorfer Straße. Der Zeuge befand sich auf dem Rückweg des Feuerwehreinsatzes von 03.50 Uhr, als er mehrere brennende Rundballen in einer Scheune bemerkte. Er alarmierte seine Kollegen von der Feuerwehr, die anschließend die Rundballen aus der Scheune ziehen und ablöschen konnte. Weitere brennende Rundballen befanden sich in einem wenigen Meter entfernten Unterstand. Auch diese konnten abgelöscht werden. Durch das schnelle Feststellen der Feuer und das sofortige Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auf den Schuppen und den Unterstand übergriffen.

Die Polizeibeamten der Polizeistation Frankenberg schätzten den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen am Brandort gehen sie davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt. Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen in Burgwald-Bottendorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Unbekannter zerkratzt zwei Autos – Hoher Sachschaden

Bad Wildungen (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 11.04.2022 beschädigte ein Unbekannter ein Auto in der Dr.-Born-Straße in Bad Wildungen. Der Täter zerkratzte einen schwarzen Audi und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

