Duo überfällt Tankstelle in Erzbergerstraße

Kassel-Mitte (ots) – Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Erzbergerstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag 09.04.2022 nach Zeugen. 2 Männer hatten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld aus der Kasse erbeutet und flüchteten anschließend auf der Wolfhager Straße in Richtung stadtauswärts.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Ereignet hatte sich der Überfall auf die Tankstelle in der Nacht gegen 23:35 Uhr. Die beiden Räuber waren in den Verkaufsraum gekommen und hatten den Angestellten mit vorgehaltener Waffe hinter den Verkaufstresen gedrängt.

Nachdem er dort wie gefordert die Kasse geöffnet hatte, nahmen die Täter das vorhandene Bargeld heraus. Dieses steckten sie in eine mitgebrachte Papiertüte, die vermutlich den Aufdruck Rewe hatte, und flüchteten anschließend nach draußen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, Mund und Nase mit einem Schal bedeckt, schwarzer Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze, trug darüber eine blaue Steppjacke, schwarze Jogginghose, dunkle Schuhe, Umhängetasche mit weißer Applikation.

Täter 2: männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, FFP-2 Maske, graue Strickjacke, Kapuze über den Kopf gezogen, helles Sweatshirt, schwarze Hose, dunkle Schuhe.

Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Tankstelle verdächtige Personen beobachtet hat und Hinweise auf die beschriebenen Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Hakenkreuze und Graffitis an Kasseler Schlagd: Polizei erbittet Hinweise

Kassel-Wesertor (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag 09.04.2022 an der Schlagd mehrere Hakenkreuze und die Buchstabenkombinationen “SS”, “SA” und “Z” auf den Gehweg an der Uferpromenade, an 2 geparkte Autos und an ein Werbeschild gesprüht. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen führen die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und erbitten Hinweise auf die unbekannten Täter.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, lässt sich die Tatzeit nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Freitagabend 19:30 Uhr und Samstagmorgen 5:55 Uhr eingrenzen. Die Täter hatten die Graffitis mit blauer Farbe an einen grauen VW Polo und einen blauen VW Golf, auf den gepflasterten Gehweg und an ein Werbeschild am Bootsanleger gesprüht. Bislang fehlt von den Unbekannten jede Spur.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

