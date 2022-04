Zivilfahnder der Bundespolizei zweifach erfolgreich

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Zivile Fahnder der Bundespolizei konnten am Freitag 08.04.2022 die beiden Täter aus zwei Diebstahlshandlungen wiedererkennen und festnehmen. Die beiden Taten hatten unabhängig voneinander bereits am Vortag im Hauptbahnhof Frankfurt statt gefunden. Die Fahndungsbilder der Videoauswertung wurden jedoch den Tätern in beiden Fällen zum Verhängnis.

In einem Fall entwendete ein 41-jähriger Mann aus Bad Soden am Taunus unter Anwendung von Gewalt das Smartphone eines 24-jährigen Frankfurters aus der Gesäßtasche und konnte hiermit in unbekannte Richtung flüchten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1.150 Euro. Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wurden eingeleitet. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der 41-Jährige entlassen.

Bei einem weiteren Fall wurde einer 30-jährigen Frau durch einen 42-jährigen wohnsitzlosen Mann die Geldbörse entwendet, nachdem ihr diese aus der Jackentasche gefallen war. Auch er konnte zunächst in unbekannte Richtung flüchten. Bei der Festnahme führte der Täter die entwendete Geldbörse noch mit sich, welche sichergestellt und der Geschädigten ausgehändigt werden konnte. Der Täter wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Straßenraub

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Eine 58-jährige Frau war am Samstag 09.04.2022 gegen 06.40 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Ostbahnhof-/Henschelstraße und bemerkte, dass sie von einem unbekannten Mann verfolgt wurde. Als sie sich in der Philippsruher Straße befand, überholte sie der fremde Mann, stellte sich vor sie und verlangte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem er 90 EUR erbeutet hatte, verlangte er noch das Handy der Geschädigten. Die 58-Jährige verneinte den Besitz eines Handys und der Täter lief in Richtung Danziger Platz davon.

Täterbeschreibung:

Der Täter wird beschrieben als 40-50 Jahre alt und 170-180 cm groß. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch. Hat ein auffälliges Mal auf der rechten Schläfe. Normale Figur, bekleidet mit einem dunkelgrünen/grauen Anorak, führte ein Messer mit sich.

Taschendiebin festgenommen

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Eine 17-Jährige klaute am Sonntagabend 10.04.2022 an einem Fahrgeschäft auf der Dippemess die Handtasche einer 15-Jährigen. Die 15-jährige Besucherin der Dippemess fuhr auf dem Volksfest gegen 19:40 Uhr mit einem rotierenden Karussell. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihre Handtasche in einer Aufbewahrungsbox des Fahrgeschäftes.

Als sie im Anschluss der Fahrt einen Mitarbeiter nach der Tasche fragte, teilte ihr dieser mit, dass diese bereits von einer “Freundin” abgeholt worden sei. Es stellte sich allerdings heraus, dass die vermeintliche Freundin den Mitarbeiter getäuscht hatte. Nun war die Diebin weg und mit ihr die Tasche der Geschädigten.

Hinzugerufene Polizeibeamte sensibilisierten den Mitarbeiter des Betriebes, was sich schon kurze Zeit später auszahlen sollte. Tatsächlich erschien die wegen des Diebstahls gesuchte Jugendliche erneut im Umfeld des Fahrgeschäftes. Dort konnten Streifenbeamte die erst 17-Jährige nach dem Hinweis des Mitarbeiters widerstandslos festnehmen.

Sie räumte den Diebstahl ein und führte die Beamten zu dem Diebesgut, von dem sie sich noch zuvor in der Nähe entledigt hatte. Eine Streife verbrachte sie schließlich in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

