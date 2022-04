Verkehrsunfall mit Flucht – Beschädigtes Verkehrsschild

Dreisen

Am Samstag, dem 09.04.2022, gegen 20:00 Uhr, wurde auf der B47 zwischen Dreisen und Eisenberg (Pfalz) durch eine/n bislang unbekannte/n Verkehrsteilnehmer/in ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrsschild (vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts / Zeichen 222) beschädigt. Anschließend entfernte sich der / die unbekannte Verkehrsteilnehmer/in unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Es wird darum gebeten, dass sich Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, bei der Polizeidienststelle Kirchheimbolanden melden.

Diebstahl einer Geldbörse

Kirchheimbolanden

Am Samstagmittag, dem 09.04.2022, kam es in einem Lebensmittelmarkt in Kirchheimbolanden zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Während des Einkaufs wurde die Geldbörse samt Inhalt aus einem Einkaufskorb entwendet. Im Geldbeutel befanden sich sämtliche persönliche Dokumente sowie Bargeld.

Hier sind einige Verhaltenshinweise, wie sie sich schützen können:

Lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt liegen

Führen Sie ihre Einkaufstasche körpernah mit und lassen Sie

diese nicht im Einkaufswagen liegen

diese nicht im Einkaufswagen liegen Nehmen Sie nur soviel Bargeld mit, wie Sie benötigen

Bewahren Sie niemals EC-Karte und persönliche PIN-Nummer

zusammen auf

zusammen auf Vermeiden Sie es, unnötige Dokumente in der Geldbörse

aufzubewahren (z.B. Fahrzeugschein, Kreditkarte usw.)

Geisterfahrer mit Roller auf B41 geschnappt

Bad Kreuznach

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei ein Motorroller auf der B41 gemeldet, welcher entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Bad Kreuznach fuhr. Ein Auto musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. An der nächsten Ausfahrt fuhr der Rollerfahrer samt Sozius ohne Schutzhelm von der Bundesstraße ab. Das Auto fuhr ebenfalls ab und nahm die Verfolgung auf. Der Roller konnte zum Anhalten bewegt werden. Bis zum Eintreffen einer Streife warteten der Autofahrer und seine Frau vor Ort und hinderten den 17-jährigen Rollerfahrer und dessen 18-jährigen Mitfahrer an der Weiterfahrt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Nachfahrenden um Mainzer Polizisten handelte, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst befanden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die Prüfbescheinigung (begleitetes Fahren) des 17-jährigen wurde eingezogen.

Beifahrer verursacht Überschlag

Bad Kreuznach, B428

Am 09.04.2022 gegen 18:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B428, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Hierbei befuhr der 20-jährige Fahrer aus Hottenbach mit einem Ford Fiesta die B428 aus Richtung Bad Kreuznach Stadt in Richtung KH-Bosenheim. Plötzlich zog der 19-jährige Beifahrer aus Frei-Laubersheim die Handbremse, sodass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Straßengraben überschlug. Lediglich der Beifahrer verletzte sich hierbei leicht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden musste. Den Beifahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Unfallflucht, mögliches Tatfahrzeug gesucht

Bad Kreuznach, Hermannstraße

Am 09.04.2022, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hermannstraße in Bad Kreuznach. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter grauer Opel Corsa am linken Fahrzeugheck beschädigt. Es gibt Hinweise auf einen Sattelschlepper, der die Straße zur Tatzeit befuhr. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, bzw. Hinweise zum Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.