Diebstahl aus Kirche – Täter gefasst

Mainz-Altstadt – Am vergangenen Freitag kam es in der Augustinerkirche in

Mainz zu einem Diebstahl, welcher dank der guten Ermittlungsarbeit drei junger

Polizeibeamt:innen des Altstadtreviers schnell aufgeklärt werden konnte. Gegen

17 Uhr stellte eine Ordensschwester das Fehlen eines eigens angefertigten

Bronze-Kreuzes fest, welches sich zuvor auf dem Altar befunden hatte. Auf

Videoaufzeichnungen war eindeutig nachvollziehbar, wie eine männliche Person mit

einer auffälligen Jacke das Kreuz an sich nahm und unter seine Jacke steckte.

Von einem Polizeibeamten der Polizeiinspektion Mainz 1 konnte der Mann auf dem

Video wiedererkannt werden und er gab die Informationen an seine Kolleg:innen

weiter. Aufgrund vorangegangener Einsätze konnten sich eine Polizeibeamtin und

ein Polizeibeamter an ein Versteck erinnern, in welchem der 51-jährige Täter

bereits in der Vergangenheit Diebesgut untergebracht hatte. Nur kurze Zeit

später konnte der Tatverdächtige – samt des Kreuzes sowie dreier Altarkerzen –

tatsächlich dort angetroffen werden. Die Gegenstände konnten somit innerhalb

kürzester Zeit wieder an den bestimmungsgemäßen Ort zurückgebracht und der

51-Jährige dem Diebstahl überführt werden.

19-Jährger unter Drogeneinfluss

A 61/Worms – Einen 19-jährigen PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss stoppte

eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 10.4.2022 gegen 13:50

Uhr auf der A 61 bei Worms. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten

Anzeichen fest, die auf einen vorausgehenden Drogenkonsum hindeuteten. Da auch

Vortests positiv verliefen und der Verdacht sich erhärtete, musste der junge

Mann mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den

19-jährigen erwarten nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Strafanzeige.

A 61 Waldlaubersheim – Weil er keine Ausnahmegenehmigung vom

Sonntagsfahrverbot vorlegen konnte, stoppt eine Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 10.4.2022 gegen 12:25 Uhr die Fahrt

eines 55-jährigen LKW-Fahrers auf der A 61 bei Waldlaubersheim. Dieser hatte

Waren nach Luxemburg geliefert und war auf dem Rückweg. Der 55-Jährige, den nun

ein Bußgeld erwartet, musste seinen Sattelzug bis Ende des Sonntagfahrverbots um

22 Uhr am Sonntag abstellen.

Qualmende Sattelzugmaschine auf der A 60 in Richtung

Darmstadt, kurz nach dem Hechtsheimer Tunnel

A 60, Richtung Darmstadt, kurz nach dem Hechtsheimer Tunnel – Am Montag,

den 11.04.2022, wurde gegen 04:53 Uhr eine qualmende Sattelzugmaschine auf der A

60 in Richtung Darmstadt, kurz nach dem Hechtsheimer Tunnel, gemeldet. Entgegen

den weiteren Meldungen war kein Brand ursächlich für den entstandenen Rauch.

Vielmehr verlor die Sattelzugmaschine während der Fahrt Kühlmittel. Aufgrund

dieses Ereignisses kam es bis 05:19 Uhr zu einer Vollsperrung der A 60 in

Richtung Darmstadt. Danach wurde der Verkehr auf den beiden linken Fahrstreifen

vorbeigeführt. Die Sattelzugmaschine konnte mittlerweile abgeschleppt werden.

Die Reinigungsarbeiten dauerten bis 08:20 Uhr an. Aktuell erstreckt sich der

Rückstau bis zur Anschlussstelle Finthen.

Im Einsatz waren mehrere Kräfte der Polizei, Feuerwehr und Autobahnmeisterei

beteiligt.

LKW-Fahrer kommt nach rechts von der Fahrbahn ab

A 61 – Bornheim – Weil er nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen war, kam

am 11.4.2022 gegen 02:50 Uhr ein 29-Jähriger LKW-Fahrer auf der A 61 bei

Bornheim nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Leitplanke und kam

rechts davon in der Böschung zum Stehen. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten,

die den Berufsverkehr behindern. Der Verkehr kann an der Unfallstelle nur eine

Fahrspur Richtung Koblenz nutzen. Derzeit arbeitet dort ein Spezialunternehmen

mit einem Kran, um den LKW samt Anhänger aus der Böschung zu heben. Sowohl der

Anhänger als auch der LKW sind nicht mehr fahrbereit. Der LKW-Fahrer blieb

unverletzt. Den Schaden an LKW und Anhänger schätzt die Polizei auf ca. 25.000

Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der Rückstau beträgt derzeit ca. zwei Kilometer.

Straßenbahnhaltestelle demoliert – Zeugen gesucht

Mainz – (Mainz-Bretzenheim) Am Samstag, 09.04.2022, gegen 20.10 Uhr, wird

im Mühlweg, an der Haltstelle „Naturschaugarten“ der Straßenbahn die Verglasung

zerstört. Ein Mitteiler sieht eine Gruppe von 7-8 jugendlichen Personen

davonlaufen. Eine nähere Beschreibung kann er nicht geben. Die Polizei bittet

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Tatverdächtigen geben können,

sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 (Tel.: 06131-65 4310) in Verbindung zu

setzen.

Brandserie Mainzer Neustadt – Zeugen gesucht

Mainz – (Mainz-Neustadt) Am Samstag, dem 09.04.2022, zwischen 22.30 Uhr

und 23.00 Uhr werden in der Mainzer Neustadt (im Bereich der Goethestraße, der

Kurfürstenstraße und der Nackstraße) mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Die

Feuer können von der Berufsfeuerwehr Mainz gelöscht werden. Bei der

tatverdächtigen Person soll es sich um einen jungen Mann, ca. 20 Jahre alt, ca.

1,80m groß, von schlanker Statur, mit dunklen Haaren handeln. Von der Bekleidung

ist nur ein Kapuzenpulli bekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird

gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131

65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Flucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sprendlingen, 10.04., Dornfelderstraße, 12:05 Uhr. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes in Richtung Müller-Thurgau-Straße und hielt dabei zu wenig Abstand zum Fahrbahnrand. Sie touchierte mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines parkenden Peugeots. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Zwei Zeugen konnten sie zum Anhalten bewegen. Es stellte sich heraus, dass sie keine Fahrerlaubnis besaß.

Kennzeichendiebstahl

Bingen, Gustav-Stresemann-Straße, 09.04., 22:00 Uhr – 10.04., 07:00 Uhr. Eine Mitteilerin meldete einen abgestellten LKW auf einem Parkplatz, bei dem die Kennzeichen fehlten. Vor Ort konnten der LKW und der belarussische Geschädigte festgestellt werden. Er hatte die Vermutung, dass das Kennzeichen von einem ukrainischen Kraftfahrer einige Meter weiter entwendet wurde. Dieser Kraftfahrer konnte angetroffen werden und gab nach entsprechender Belehrung den Diebstahl zu, der aus Frust über den aktuellen Konflikt geschehen war. Im weiteren Verlauf händigte er die beiden Schilder wieder aus und entschuldigte sich für den Vorfall. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,67 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen, 10.04., Schloßstraße, 00:00 Uhr – 09:30 Uhr. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass zwei Personen hinter einem Mehrfamilienhaus campieren würden. Durch die Beamten wurde ein improvisiertes Zelt festgestellt und die beiden Personen gaben sich zu erkennen. Der 37-jährige Mann flüchtete in die Hohenzollernstraße, die 35-jährige Frau und das Zelt wurden durchsucht. Es fanden sich mehrere Betäubungsmittel-Utensilien. Die Personalien des Geflüchteten konnten ermittelt werden.

Kontrollstelle

Bingen, 10.04., B9, 10:00 – 16:00 Uhr. Im genannten Zeitraum war eine Kontrollstelle auf der B9, Höhe Haus Böppchen, eingerichtet. Drei PKW-Fahrzeugführer standen unter Drogeneinwirkung, ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Fahrer war unterwegs ohne in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Motorradkontrolle

Bingen, B9

Am 10.04.2022 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr betrieben Beamte der PD Bad Kreuznach zusammen mit Beamten der VD Mainz eine Kontrollstelle an der B9 zwischen Bingen und Trechtingshausen in Höhe des „Haus Böppchen“ mit Zielrichtung der Kontrolle des motorisierten Zweiradverkehrs zum Saisonbeginn. Aufgrund der Witterung mit morgendlichem Nieselregen und bestehender starker Bewölkung war zunächst bis 12 Uhr keinerlei Zweiradverkehr feststellbar. Erst mit aufklarendem Himmel und „steigenden“ Temperaturen kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr zu zunehmendem, jedoch insgesamt nur mäßigem, Zweiradverkehr. Mangels starkem Motorradverkehrs wurden daher über den Kontrollzeitraum hinweg auch die „Vierräder“ in die Kontrollmaßnahmen einbezogen. Gesamt gesehen wurde festgestellt, dass alle Motorradfahrer*innen im Besitz der für ihr Gefährt erforderlichen Fahrerlaubnis und in einem fahrtauglichen Zustand waren. Lediglich an vier Motorrädern wurden kleinere unerlaubte Veränderungen an hinterem Kennzeichenhalter, den „Blinkern“, sowie den Scheinwerfern vorgenommen. An zwei Motorrädern wurde mit Beginn der Saison vergessen, dass Fahrzeug zur fälligen Hauptuntersuchung vorzuführen. In einem Fall war selbige bereits 10 Monate überfällig. Ein kontrollierter Motorradfahrer trug darüber hinaus einen nicht zertifizierten Helm, ähnlich eines Skaterhelms. Für einen der Motorradfahrer kam die Verkehrskontrolle genau zum richtigen Zeitpunkt, denn im Rahmen der Überprüfung des mit einer Einarmschwinge ausgerüsteten Motorrads stellte sich heraus, dass bereits ein Radbolzen fehlte und ein weiterer soweit gelöst war, dass er vor den Beamten herabfiel. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt, der technische Mangel konnte schlussendlich durch ein Servicemobil vor Ort behoben werden. Auf Seiten der Autofahrer ergab sich einmal der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, drei weitere fielen mit Verdacht eines BTM-Konsums auf. In allen drei Fällen wurde eine Blutprobe entnommen. Drei Fahrzeugführer nutzten verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt, bei drei Fahrzeuginsassen wurde festgestellt, dass der vorgeschriebene Sicherheitsgurt nicht angelegt war.

Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug LIDL-Markt Oppenheim

Oppenheim

Im Zeitraum 09.04.22 zwischen 18:00 und 18:25 Uhr kommt es auf dem LIDL-Parkplatz in Oppenheim zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher hat das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug offensichtlich beim Vorbeifahren oder bei einem Parkversuch touchiert und anschließend die Unfallörtlichkeit unerlaubt verlassen. Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug beläuft sich ca. auf 800 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Verursache geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstag den 09.04.2022 gegen 00:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Saarlandstraße in Bingen einen 26-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Alkoholkonsum. Zum einen war Alkoholgeruch wahrnehmbar und zum anderen stand eine offene Bierflasche in der Mittelkonsole. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,50 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, dieser muss nun mit einer Geldbuße von 500EUR, sowie einem 4-wöchigen Fahrverbot rechnen.