Einbruch in ein Kellerabteil

Worms (ots) – Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der

Töpferstraße wurden mehrere Jacken entwendet. Ein 52-jähriger Wormser bemerkte

am gestrigen Sonntag gegen 14:30 Uhr, dass das Vorhängeschloss zu seinem

Kellerabteil aufgebrochen und mehrere Jacken im Wert eines mittleren

dreistelligen Betrages entwendet wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Ladendiebin zeigt sich uneinsichtig

Worms (ots) – Am Samstag, den 09.04.2022, wurde eine 51-jährige Wormserin durch

den Ladendetektiv des Rewe-Marktes in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße dabei

ertappt, wie sie Lebensmittel und einen Pyjama entwendete.

Auf die Tat angesprochen bestritt die Dame diese und begab sich zu ihrem

Fahrzeug. Als der Ladendetektiv die Wormserin daraufhin aufforderte, ihr

Fahrzeug zu verlassen, schlug diese mit der Fahrertür ihres Wagens insgesamt

vier Mal gegen den Beckenbereich des Detektivs.

Anschließend fuhr die Diebin noch mit geöffneter Fahrertür gegen einen Baum,

welcher sich vor ihrem Fahrzeug befand. Der Ladendetektiv löste sich vom

Fahrzeug und befand sich nun unmittelbar hinter dem Wagen. Die 51-jährige

Wormserin ließ jedoch nicht von ihrer Flucht ab, legte den Rückwärtsgang ein und

schob den Ladendetektiv mit ihrem Wagen wenige Meter nach hinten.

Der findige Detektiv, welcher bei der Aktion leicht verletzt wurde, notierte

sich jedoch das Kennzeichen der Diebin, sodass diese anschließend an ihrer

Wohnanschrift angetroffen werden konnte.

Gegen die 51-jährige Wormserin wurden Strafanzeigen wegen räuberischen

Diebstahls, Verkehrsunfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr gefertigt.

Alkoholisierte Frau hält Polizei in Wörrstadt auf Trab

Saulheim (ots)

Zu zwei Einsätzen mussten die Beamten der Polizeiwache Wörrstadt wegen einer betrunkenen Frau ausrücken. Die Armsheimerin, die bereits wegen zurückliegender Trunkenheitsfahrten ihren Führerschein verloren hatte, wurde nach einem Hinweis am Samstagmorgen schlafend in ihrem Fahrzeug in Saulheim festgestellt. Da sie erheblich alkoholisiert war, wurde ihr Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine erneute Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Gegen 16.00h kam es dann zu einem erneuten Einsatz wegen der Frau. Diese hatte zwischenzeitlich den Zweitschlüssel ihres Fahrzeuges in Armsheim geholt und war damit wieder an das Fahrzeug in Saulheim zurückgekehrt. Da die Frau auch nun wieder stark alkoholisiert war, wurde durch die Polizeistreife auch der Zweitschlüssel sichergestellt, bevor die Frau losfahren konnte. Außerdem konnte über Zeugen ermittelt werden, dass die Frau zurückliegend ohne Fahrerlaubnis mit dem Fahrzeug gefahren war. Aus diesem Grund werden nun auch noch mehrere Strafverfahren deswegen eingeleitet.

Auto beschädigt und weitergefahren, Zeugen gesucht.

Zu einer leider klassischen Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, gg, 13.05h in der Offenheimer Straße in Alzey. Ein Fahrzeug befuhr die Straße in Richtung Ortsmitte und streifte dabei mit dem rechten Außenspiegel einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Nicht nur der abgestellte Wagen wurde dabei beschädigt, auch am PKW des Unfallverursachers riss dabei der Außenspiegel ab. Trotzdem setzte dieser seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand des zurückgelassenen Spiegels konnte die Polizei Alzey feststellen, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen älteren, silberfarbenen Opel Corsa gehandelt hat. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzey zu melden.

Fahrzeug komplett ausgebrannt.

Ein im Bereich des Alzeyer Badeweges abgestellter BMW-Kombi brannte in den frühen Morgenstunden des Samstages vollständig ab. Der PKW war bereits am Donnerstag vom Fahrzeugbesitzer in dem etwas abgelegenen Bereich der Straße abgestellt worden und fing dort aus ungeklärter Ursache Feuer. Als ein Zeuge dies gg. 02.20h bemerkte, konnte die alarmierte Feuerwehr den Totalschaden an dem Fahrzeug allerdings nicht mehr verhindern. Da auch ein absichtliches Inbrandsetzen des Fahrzeuges nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Wagen sichergestellt. Die Polizei in Alzey führt jetzt weitere Ermittlungen durch, um die Brandursache zu klären. Der Schaden an dem PKW wird auf rund 5000,-EUR geschätzt.

Ab durch die Mitte

Am Sonntag, den 10.April befuhr ein 43jähriger Mann in den frühen Morgenstunden gegen 01:54 Uhr die Alzeyer Straße in Worms mit seinem PKW.

An einem Kreisel schaffte er es nicht mehr dem Straßenverlauf zu folgen, sondern fuhr mittig durch den Kreisverkehr. Auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig kam er an einem Schild zum Stehen.

Eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung konnte zufällig den Unfall feststellen. Bei dem Mann wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Nach einem Atemalkoholtest konnte die absolute Fahruntüchtigkeit festgestellt werden.

Bei dem Unfall kam es lediglich zu Sachschaden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und ihm wurde der Führerschein entzogen. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen – Ihre Polizei Worms.

Fahrzeuge im WEP mittels Sprühfarbe beschädigt

Am Samstag, den 09.04.2022 gegen 18.30 Uhr kaufte ein derzeit noch unbekannter Mann mehrere Dosen Sprühfarbe im Obi-Baumarkt im WEP in Worms. Anschließend besprühte er aus bislang unbekannten Gründen zwei unmittelbar links vom Eingang des Obi-Baumarkts parkende Autos, sowie zwei Parkschilder mit der soeben gekauften Sprühfarbe.

Die Tat, sowie der Täter wurde teilweise durch die Videoüberwachung eines der geparkten und beschädigten Autos aufgezeichnet. Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 20-jährigen, 180-185 cm großen, schmalen Mann mit schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose. Er trug zudem eine schwarze Basecap und keinen Bart. Der Mann war mit einem schwarzen Kia Soul unterwegs. Im Anschluss an die Tät verließ der Täter mit seinem PKW die Tatörtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter, dem Fahrzeug oder dessen Kennzeichen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Worms unter der Telefonummer 06241/8520 oder piworms@polizei.rlp.de zu melden.